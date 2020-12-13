Санта и его эльф повязали воров и угонщиков в Калифорнии

И это не сюжет очередной рождественской комедии, а история из жизни. Дело было в городе Риверсайд: два сотрудника полиции выслеживали преступников. Для выполнения задания они переоделись в рождественские костюмы и загримировались. В таком виде им и пришлось проводить арест.
Ближе к Рождеству в США активизируется воровство в магазинах и местные стражи порядка разворачивают программу предотвращения краж под названием "Интервенция Санты". Так, в субботу полицейские провели несколько часов в одном из крупных супермаркетов. Служба безопасности магазина вела видеонаблюдение внутри помещения, а часть полицейских оставались снаружи, чтобы помочь в задержании подозреваемых в краже. В том числе детектив и офицер, одетые как Санта-Клаус и его эльф. Когда воришки выходили из супермаркета с неоплаченным товаром, за дверью их поджидали сказочные герои, готовые тут же взять злоумышленников под стражу, сообщает департамент полиции Риверсайда.
В ходе спецоперации арестовали трех воришек. Женщина вышла из магазина с корзиной украденных вещичек, а попалась еще и на хранении наркотиков. Вторым стал парень, которого неоднократно ловили на кражах в этом магазине...
Третьим арестованным стал 55-летний местный житель, который не оплатил дорогие игрушечные наборы Lego на общую сумму 1000 долларов и был повязан Сантой и его эльфом сразу у выхода из магазина.
И наконец вишенкой на торте стала информация о трех подозрительных мужчинах, на парковке ТЦ. Один из детективов под прикрытием заметил, что они пытаются угнать белую Honda CR-V.
И наконец вишенкой на торте стала информация о трех подозрительных мужчинах, на парковке ТЦ. Один из детективов под прикрытием заметил, что они пытаются угнать белую Honda CR-V.
Двое злоумышленников попытались скрыться, но их быстро задержали: одного - с помощью тайного Санты, а второго - силами эльфа под прикрытием. Третий был за рулем угнанной Honda, но уехал не очень далеко, бросил машину и сбежал. Однако его личность уже установлена.
А вот и видео с участием сказочных персонажей
"Изменения в законодательстве об имущественных преступлениях за последние годы привели к росту числа краж в розничной торговле, - говорит детектив Эверт Берсиан из отдела по имущественным преступлениям. - Кража товара на общую сумму менее 950 долларов считается незначительным проступком, и даже после ареста такому вору не грозят никакие серьезные последствия..."
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Вообще, держитесь подальше от Сант. В Нью-Йорке они сбиваются в стаи. А стая голодных Сант может быть очень опасна.