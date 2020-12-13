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Санта и его эльф повязали воров и угонщиков в Калифорнии

Санта и его эльф повязали воров и угонщиков в Калифорнии (4 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2020 22:45
Сообщество : Жизнь в США
Метки: вор   кража   магазин   полицейский   рождество   санта   угон   эльф   
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И это не сюжет очередной рождественской комедии, а история из жизни. Дело было в городе Риверсайд: два сотрудника полиции выслеживали преступников. Для выполнения задания они переоделись в рождественские костюмы и загримировались. В таком виде им и пришлось проводить арест.

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Метки: вор   кража   магазин   полицейский   рождество   санта   угон   эльф   
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7  комментариев
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1k
Made In Ussr 2 часа назад
Санта и его эльф повязали воров и угонщиков в Калифорнии
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20k
Юрьевич 2 часа назад
Предлагаю нашу полицию тоже нарядить в эльфов! Ну или переименовать
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169
Миша Юрьевич Час назад
Не, не пойдёт. Что за дед мороз с эльфом, как педики. Снегурочка нужна.

Не, не пойдёт. Что за дед мороз с эльфом, как педики. Снегурочка нужна.
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12k
Иван 2 часа назад
наши хорошо отработали

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26k
a.fey 2 часа назад
Где-то оленя забыли...

Вообще, держитесь подальше от Сант. В Нью-Йорке они сбиваются в стаи. А стая голодных Сант может быть очень опасна.
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6k
Тапёр a.fey Час назад
Найс!
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169
Миша a.fey 55 минут назад
Так это негры белого Санту отловили, и гасят за вопиющую дискриминацию ))
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