Санта и его эльф повязали воров и угонщиков в Калифорнии

Третьим арестованным стал 55-летний местный житель, который не оплатил дорогие игрушечные наборы Lego на общую сумму 1000 долларов и был повязан Сантой и его эльфом сразу у выхода из магазина.

И наконец вишенкой на торте стала информация о трех подозрительных мужчинах, на парковке ТЦ. Один из детективов под прикрытием заметил, что они пытаются угнать белую Honda CR-V.