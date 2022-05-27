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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Автор:
27 мая 2022 08:18
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1115
29
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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8  комментариев
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Cornho Час назад
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Чемодан, вокзал, к маме. Охреневшая в край.
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lekha-fil Полчаса назад
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Импотенто!
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56k
doker Час назад
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Жене "каблука" не интересно проводить время с мужем, ей интересно командовать.
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Copycat Час назад
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да ладно ни кто ничего там не прорабатывал - все вокруг ныли только) один я ходил пытался всех приободрить
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56k
doker Час назад
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Котиков жалко...
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Copycat Час назад
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Как программист заявляю что порой документацию пишут просто отвратительно - не понятно, скупо, просто на "отвали" - по этому обычно лучше просто поискать в сети пример от какого нибудь чувака который сквозь боль и слезы разобрался таки сам и решил поделиться нормальным вариантом - это во истину святые люди

и сам я считаю что любую документацию разработчик должен дополнять типовыми примерами использования - на моей памяти это было только один раз, у платежной системы одного банка, по мимо документации они ещё и давали скачать архив где были примеры использования где то на 7-8 самых целевых языках
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