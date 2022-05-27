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Источник:
АНТИФИШКИ
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и сам я считаю что любую документацию разработчик должен дополнять типовыми примерами использования - на моей памяти это было только один раз, у платежной системы одного банка, по мимо документации они ещё и давали скачать архив где были примеры использования где то на 7-8 самых целевых языках