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Примеры рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными»

Примеры рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными»

Автор:
26 мая 2022 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   забавно   маркетинг   подборка   прикол   фото   
2405
16

В погоне за вниманием клиентов рекламщики и маркетологи порой перешагивают все видимые и невидимые границы разумного.

Они проявляют весь свой креатив, который может быть забавным, но и спорным тоже бывает. Мы собрали для вас примеры работ, которые можно причислить к категории «божественный маркетинг». Не заметить такое действительно сложно!


Просто реклама грузчиков

×
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Бурят-стайл

г. Улан-Удэ. На упаковке нарисован бурят-гопник на кортах, а на обороте написано «Штырь предупреждает: курение убивает, а семечки нет».

Пельмени

Маркетинг, безжалостный и беспощадный

Килограммчик — это вам не килограмм!

Вот это скидка!

Петербургский креатив

Интересно, как его выжимают?

КОМБО!

Э, я кому сказал не ржать!

Не поспоришь

Маркетолог вы так себе

Суровая Воронежская реклама

Туалетный фитнес

Ещё немного поэзии напоследок

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   вывеска   забавно   маркетинг   подборка   прикол   фото   
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7  комментариев
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31k
ACU900 3 часа назад
Анекдот напомнило (правда пошлый малость, детЯм не читать)
Закончилась у крестьянина рожь, решил пойти у батюшки в долг взять. Подходит к церкви, а там батюшка на крыше колокол ладит.
Крестьянин ему орет:
- Батюшка, одолжи мне мешок ржи! Через пару недель отдам.
Батюшка сверху:
- Поди зайди внутрь, там сестра спит. Разбуди и спроси у нее. Скажи что я разрешил.
Крестьянин заходит внутрь и начинает будить сестру:
- Сестра проснитесь. Батюшка сказал чтоб вы мне дали?
- Как! Прям так и сказал, чтобы ДАЛА? перебивает его сестра.
- Ну да, так и сказал.
Выходят на улицу, сестра орет батюшке:
- Батюшка, вы что сказали чтобы я ему ДАЛА?
- Дааа даа, дай ему!
Ну, значит, сестра нагибается перед крестьянином, он охренел, но не потерялся и давай сестру сзади жарить.
Батюшка чуть с колокольни не упал:
- Сестра, ты что ж делаешь? Совсем очумела?
- Так вы же сами сказали чтоб я ему дала!
- Да ржи, ржии!
- Хорошо, братик, как скажешь! Иигоо-го! Иигоо-го!
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13k
U55R 50 минут назад
Комментарий к фото
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32k
Korolev Час назад
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Килограмчик придумал п#дарок...
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30k
Юр21 2 часа назад
Как же зае... эти приблатнённые...
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54k
alertol 2 часа назад
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Килограмчик - придумали 314дорасики
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