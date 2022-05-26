Примеры рекламы и маркетинга, которые можно назвать не иначе как «божественными»

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В погоне за вниманием клиентов рекламщики и маркетологи порой перешагивают все видимые и невидимые границы разумного.
Они проявляют весь свой креатив, который может быть забавным, но и спорным тоже бывает. Мы собрали для вас примеры работ, которые можно причислить к категории «божественный маркетинг». Не заметить такое действительно сложно!
Просто реклама грузчиков
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Бурят-стайл
г. Улан-Удэ. На упаковке нарисован бурят-гопник на кортах, а на обороте написано «Штырь предупреждает: курение убивает, а семечки нет».
Пельмени
Маркетинг, безжалостный и беспощадный
Килограммчик — это вам не килограмм!
Вот это скидка!
Петербургский креатив
Интересно, как его выжимают?
КОМБО!
Э, я кому сказал не ржать!
Не поспоришь
Маркетолог вы так себе
Суровая Воронежская реклама
Туалетный фитнес
Ещё немного поэзии напоследок
Источник:
АНТИФИШКИ
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Закончилась у крестьянина рожь, решил пойти у батюшки в долг взять. Подходит к церкви, а там батюшка на крыше колокол ладит.
Крестьянин ему орет:
- Батюшка, одолжи мне мешок ржи! Через пару недель отдам.
Батюшка сверху:
- Поди зайди внутрь, там сестра спит. Разбуди и спроси у нее. Скажи что я разрешил.
Крестьянин заходит внутрь и начинает будить сестру:
- Сестра проснитесь. Батюшка сказал чтоб вы мне дали?
- Как! Прям так и сказал, чтобы ДАЛА? перебивает его сестра.
- Ну да, так и сказал.
Выходят на улицу, сестра орет батюшке:
- Батюшка, вы что сказали чтобы я ему ДАЛА?
- Дааа даа, дай ему!
Ну, значит, сестра нагибается перед крестьянином, он охренел, но не потерялся и давай сестру сзади жарить.
Батюшка чуть с колокольни не упал:
- Сестра, ты что ж делаешь? Совсем очумела?
- Так вы же сами сказали чтоб я ему дала!
- Да ржи, ржии!
- Хорошо, братик, как скажешь! Иигоо-го! Иигоо-го!