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Наглость – второе счастье. Версия от братьев наших меньших

Наглость – второе счастье. Версия от братьев наших меньших

Автор:
26 мая 2022 14:21
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   доминируй властвуй унижай   животные   коты   львы   наглость   подборка   прикол   собаки   
1646
18
Удивительнее всего не сама наглость, а то невозмутимое спокойствие, которое можно видеть на лицах и мордах участников поста.
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Источник:

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Метки: Юмор   доминируй властвуй унижай   животные   коты   львы   наглость   подборка   прикол   собаки   
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Дмитрий Берёзка 14 минут назад
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