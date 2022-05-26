Наглость – второе счастье. Версия от братьев наших меньших

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Удивительнее всего не сама наглость, а то невозмутимое спокойствие, которое можно видеть на лицах и мордах участников поста.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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