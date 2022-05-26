Один хуже другого: пост о мобильных операторах

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Видимо, среди мобильных операторов нет идеального. Да и худшего выбрать сложно. Нужны доказательства? Их есть у меня.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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может я мало говорю или пользуюсь мобильным интернетом, но мне пакета за 360р. хватает и на следующий месяц переносятся остатки.