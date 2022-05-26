FISHKINET
Сообщество Юмор 14860 постов • 2897 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Один хуже другого: пост о мобильных операторах

Один хуже другого: пост о мобильных операторах

Автор:
26 мая 2022 16:23
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   билайн   мегафон   мтс   подборка   прикол   сотовые операторы   теле2   
3038
17
Видимо, среди мобильных операторов нет идеального. Да и худшего выбрать сложно. Нужны доказательства? Их есть у меня.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   билайн   мегафон   мтс   подборка   прикол   сотовые операторы   теле2   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Kostick 2 часа назад
мегавонь с утра "порадовал", на фоне беспрецедентного укрепления российского руБля, наболтал к абонке сотку)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ivan Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
fanatik115 Полчаса назад
я хз, теле2 пользуюсь больше 15 лет. никаких проблем.
может я мало говорю или пользуюсь мобильным интернетом, но мне пакета за 360р. хватает и на следующий месяц переносятся остатки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−72
Insaid From Полчаса назад
пока молчим они будут пользоваться своим положением ,митинги петиции где они!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Aqueronte Час назад
Я уже 4 года воюю с Мегафоном, он отказывается работать на даче причём выйди в поле, связь 4Г, на кабаньих тропах в лесу прекрасно ловит а на территории дача прям мёртвая тишь. Полоса тишины. И никто не чешется, кормят обещаниями.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
576
HalloFreeSpace Час назад
Как у вас так получается ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112766



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Впервые в истории российского футбола женщина возглавила мужской клуб
Впервые в истории российского футбола женщина возглавила мужской клуб
Певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию на 50 лет. К тому времени ей стукнет 101 год
Певице Наргиз Закировой запрещён въезд в Россию на 50 лет. К тому времени ей стукнет...
События на Украине 25- 26 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 25- 26 мая. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
50 лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем
50 лучших сериалов Netflix, которые понравятся всем
40 лучших фильмов 2021 года
40 лучших фильмов 2021 года
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Зачем нам Монако, когда над Алтушкой так поработали (1 фото + 1 видео)
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Повезло , повезло

Лучшие демотиваторы
Чтоб неповадно было

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#факты#история#познавательно#истории#шоу бизнес#кот#фильм
#Юмор#в мире#Ватермарк#интересное#кино#Разное#СССР#собака#дизайн#дтп
#прикол#животные#забавно#подборка#смешно#Жизнь#США#Россия#Спорт#космос
Последняя надежда российского футбола в юбке Последняя надежда российского футбола в юбке Вести нездоровый образ жизни с каждым днём становится всё сложнее Вести нездоровый образ жизни с каждым днём становится всё сложнее Стереотипные фотографии, которые описывают типичную жизнь холостяка Стереотипные фотографии, которые описывают типичную жизнь холостяка От курьёзных до слишком курьёзных: очень странные предупреждения От курьёзных до слишком курьёзных: очень странные предупреждения Свежее пополнение убойных вывесок Свежее пополнение убойных вывесок Эстафетная палочка передана: на сцену выходит оспа обезьян Эстафетная палочка передана: на сцену выходит оспа обезьян

На что жалуетесь?

Вернуться