Кто вы, мистер сыщик?

Он появился на свет в 1837 году. И поскольку волей судьбы стал отпрыском в семье врачей, то выбор профессии, в общем, был предопределён.
После завершения учёбы в Эдинбургском университете вчерашний студент получил место хирурга в Эдинбургском же лазарете. Параллельно с блестящей карьерой занимался научной деятельностью. А когда Шотландию соизволяла посещать Её Величество королева Виктория, выполнял обязанности личного врача монаршей особы.
Кажется, что современные сериалы несколько идеализируют образ медиков. Тот же Хаус или Быков способны абсолютно точно ставить диагнозы чуть ли не с 10-метрового расстояния, окинув пациента беглым взглядом. Конечно, столь выдающимися способностями доктор Джозеф Белл не обладал, но внимательность и умение замечать детали позволяли ему правильно определить возраст, социальный статус, род занятий больного. Что ускоряло и упрощало постановку диагноза.
Наглядным доказательством служит небольшой пример, сохранившийся благодаря ассистировавшему Беллу студенту-второкурснику:
- Что ж, мой дорогой, – сказал Белл, бросив взгляд на стоящего перед ним пациента. – Вы служили в армии?
- Да, сэр, – отозвался больной.
- Недавно уволились?
- Да, сэр.
- Хайлендский полк?
- Да, сэр.
- Сержант?
- Да, сэр.
- Дислоцировались на Барбадосе?
- Да, сэр.
- Вы видите, джентльмены, – начал врач своё объяснение студентам. – Перед вами воспитанный человек, однако он забыл снять шляпу, так как ещё не привык к гражданскому этикету, а значит, уволился совсем недавно. У него уверенный вид и очевидно, что он шотландец. Что касается Барбадоса, то его жалоба – слоновая болезнь, характерна для Вест-Индии, а наши шотландские полки как раз находятся в этом регионе.
Ну а тем самым помощником был непревзойдённый Артур Конан Дойл. Которого так восхитил подход наставника, что он использовал тот самый дедуктивный метод в повести «Этюд в багровых тонах». Она вышла в 1887 году и положила начало циклу историй о блестящем сыщике Шерлоке Холмсе.
К слову, Эдинбургский университет стал альма-матер не только для мастера детективного жанра. Ещё один выпускник заведения, когда впервые познакомился с рассказами о приключениях великого сыщика, поинтересовался в письме у автора, а не тот ли это самый старый добрый доктор Джо? Этим выпускником был Роберт Стивенсон. На что автор ответил, что так и есть. Но только Джо изрядно разбавленный. Этим Дойл хотел сказать, что прототип обладает гораздо более широким перечнем талантов, нежели выдуманный сыщик.
Если Холмс сухой, сдержанный, отстранённый одиночка, то доктор Белл – примерный семьянин, который души не чаял в своей семье и детях. Он был уважаемым членом общества, пользовался признанием света. Правда, поклонником морфия не был и на скрипке не играл, но курением трубки увлекался.
С полицией по роду деятельности Джозеф Белл пересекался единственный раз. Когда в Лондоне орудовал убийца, известный как Джек-потрошитель, то полицейские по характеру ран предположили, что преступник может быть медиком, хирургом. И обратились к Беллу за консультацией. Но маньяк так и не был пойман.
Доктор Белл ушёл из жизни в 1911 году, когда ему было 73 года. К тому времени бывший ассистент уже написал больше 30 рассказов о сыщике, использовавшем в своей работе метод дедукции. Впереди будет ещё масса приключений.
И после смерти Артура в 1930 году Шерлок продолжит жить в многочисленных фанфиках, играх, фильмах и сериалах. А в 2000 году даже выйдет сериал «Комнаты смерти: Тёмное происхождение Шерлока Холмса», герои которого – Дойл и Белл будут вместе распутывать самые странные и загадочные дела.
Источник:
- 15 фотографий из прошлого, которые показывают, как изменился мир
- Бывшие стриптизерши рассказали свои секреты и пикантные истории с работы
- Невероятная история девушки, прожившей на дереве больше двух лет
- Михаил Горшенёв: он хотел любви, но вышло всё не так
- 17 людей в истории, которых несправедливо заклеймили "злодеями"