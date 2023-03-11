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Кто вы, мистер сыщик?

Кто вы, мистер сыщик?

Автор:
11 марта 2023 17:30
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Автор   Артур Конан Дойл   детектив   доктор Джозеф Белл   история   медицина   образ   персонаж   прототип   экранизация   
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Он появился на свет в 1837 году. И поскольку волей судьбы стал отпрыском в семье врачей, то выбор профессии, в общем, был предопределён.

После завершения учёбы в Эдинбургском университете вчерашний студент получил место хирурга в Эдинбургском же лазарете. Параллельно с блестящей карьерой занимался научной деятельностью. А когда Шотландию соизволяла посещать Её Величество королева Виктория, выполнял обязанности личного врача монаршей особы.

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Кажется, что современные сериалы несколько идеализируют образ медиков. Тот же Хаус или Быков способны абсолютно точно ставить диагнозы чуть ли не с 10-метрового расстояния, окинув пациента беглым взглядом. Конечно, столь выдающимися способностями доктор Джозеф Белл не обладал, но внимательность и умение замечать детали позволяли ему правильно определить возраст, социальный статус, род занятий больного. Что ускоряло и упрощало постановку диагноза.

Наглядным доказательством служит небольшой пример, сохранившийся благодаря ассистировавшему Беллу студенту-второкурснику:

- Что ж, мой дорогой, – сказал Белл, бросив взгляд на стоящего перед ним пациента. – Вы служили в армии?

- Да, сэр, – отозвался больной.

- Недавно уволились?

- Да, сэр.

- Хайлендский полк?

- Да, сэр.

- Сержант?

- Да, сэр.

- Дислоцировались на Барбадосе?

- Да, сэр.

- Вы видите, джентльмены, – начал врач своё объяснение студентам. – Перед вами воспитанный человек, однако он забыл снять шляпу, так как ещё не привык к гражданскому этикету, а значит, уволился совсем недавно. У него уверенный вид и очевидно, что он шотландец. Что касается Барбадоса, то его жалоба – слоновая болезнь, характерна для Вест-Индии, а наши шотландские полки как раз находятся в этом регионе.

Ну а тем самым помощником был непревзойдённый Артур Конан Дойл. Которого так восхитил подход наставника, что он использовал тот самый дедуктивный метод в повести «Этюд в багровых тонах». Она вышла в 1887 году и положила начало циклу историй о блестящем сыщике Шерлоке Холмсе.

К слову, Эдинбургский университет стал альма-матер не только для мастера детективного жанра. Ещё один выпускник заведения, когда впервые познакомился с рассказами о приключениях великого сыщика, поинтересовался в письме у автора, а не тот ли это самый старый добрый доктор Джо? Этим выпускником был Роберт Стивенсон. На что автор ответил, что так и есть. Но только Джо изрядно разбавленный. Этим Дойл хотел сказать, что прототип обладает гораздо более широким перечнем талантов, нежели выдуманный сыщик.

Если Холмс сухой, сдержанный, отстранённый одиночка, то доктор Белл – примерный семьянин, который души не чаял в своей семье и детях. Он был уважаемым членом общества, пользовался признанием света. Правда, поклонником морфия не был и на скрипке не играл, но курением трубки увлекался.

С полицией по роду деятельности Джозеф Белл пересекался единственный раз. Когда в Лондоне орудовал убийца, известный как Джек-потрошитель, то полицейские по характеру ран предположили, что преступник может быть медиком, хирургом. И обратились к Беллу за консультацией. Но маньяк так и не был пойман.

Доктор Белл ушёл из жизни в 1911 году, когда ему было 73 года. К тому времени бывший ассистент уже написал больше 30 рассказов о сыщике, использовавшем в своей работе метод дедукции. Впереди будет ещё масса приключений.

И после смерти Артура в 1930 году Шерлок продолжит жить в многочисленных фанфиках, играх, фильмах и сериалах. А в 2000 году даже выйдет сериал «Комнаты смерти: Тёмное происхождение Шерлока Холмса», герои которого – Дойл и Белл будут вместе распутывать самые странные и загадочные дела.

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Метки: Автор   Артур Конан Дойл   детектив   доктор Джозеф Белл   история   медицина   образ   персонаж   прототип   экранизация   
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5  комментариев
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9k
Garpia121 22 минуты назад
Этой статье, как минимум, 23 года?
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13k
a_komolow Полчаса назад
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Из всего этого было интересно узнать (я не знал() с кого мог хотя бы частично списать образ Шерлока наш любимый писатель. Хотя тут и спортно. но оченьо походе на правду. А так.... Но всё равно плюс в копилку ненужной информации. Как там Холмс говорил? И зачем мне знать, что Земля вращается вокруг солнци? ;) Лишний мусор на чердаке.
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1k
Сергей 51 минуту назад
Ну может метод не дедуктивный, а индуктивный, но это я так просто занудствую.
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