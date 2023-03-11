Кто вы, мистер сыщик?

Наглядным доказательством служит небольшой пример, сохранившийся благодаря ассистировавшему Беллу студенту-второкурснику:

- Что ж, мой дорогой, – сказал Белл, бросив взгляд на стоящего перед ним пациента. – Вы служили в армии?

- Да, сэр, – отозвался больной.

- Недавно уволились?

- Да, сэр.

- Хайлендский полк?

- Да, сэр.

- Сержант?

- Да, сэр.

- Дислоцировались на Барбадосе?

- Да, сэр.

- Вы видите, джентльмены, – начал врач своё объяснение студентам. – Перед вами воспитанный человек, однако он забыл снять шляпу, так как ещё не привык к гражданскому этикету, а значит, уволился совсем недавно. У него уверенный вид и очевидно, что он шотландец. Что касается Барбадоса, то его жалоба – слоновая болезнь, характерна для Вест-Индии, а наши шотландские полки как раз находятся в этом регионе.