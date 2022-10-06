Название ирокезы было дано французами с начало XVI века пяти индейским племенам: сенека, кайюга, онондага, онейда и мохаук. Однако долгое время (вплоть до XVI века) среди ирокезов не существовало разделения на эти пять племен, они были одним племенем.

Поселения ирокезоязычных племен оказались разбросанными от штата Нью-Йорк до р. Св. Лаврентия. Находясь в окружении алгонкиноязычных племен, мигрировавших сюда позднее, ирокезам пришлось длительное время вести постоянные войны за выживание. Большая часть ирокезов проживала в окрестностях Монреаля, на северном берегу р. Св. Лаврентия, находясь в подчинении у адирондаков – ветви алгонкинской группы, владевших всей областью к северу от этой реки. От адирондаков они научились искусству сельского хозяйства и в общении с ними привыкли к трудностям войны и охоты. Когда численность ирокезов возросла, они совершили попытку освободиться из-под власти адирондаков, но в борьбе были побеждены и вынуждены были во избежание истребления покинуть этот район. Поднявшись по реке Св. Лаврентия к озеру Онтарио и пройдя вдоль его восточного берега к устью реки Осуиго, ирокезы вошли в центральные части штата Нью-Йорк. Территория, лежавшая между рекой Гудзон и озером Эри являлась родиной ирокезов. Именно здесь в XIV –XV вв. происходит консолидация сил ирокезов, которые смогли отстоять свои земли от постоянных вторжений алгонкинских племен.

Сами ирокезы называют себя «ходинонхсони», а слово «ирокезы» взято из языка соседних алкгонкин и означает «гадюки». Как нетрудно догадаться, эти племена враждовали и ненавидели друг друга. Ирокезы интересны тем, что к приходу европейцев были самым развитым племенем на территории современных США: они занимались простеньким подсечно-огневым земледелием, знали разные ремесла и при этом были не дураки в том, что касается политики.

В каком-то смысле ирокезы создали прообраз современных Штатов: их конфедерация из пяти племен обладала сложной, развитой и при этом демократичной системой управления. А самое интересное — у ирокезов был матриархат, и это действительно необычно для индейцев. После свадьбы мужчина уходил в семью жены и брал ее фамилию; женщины заседали в совете конфедерации и вообще без всякого преувеличения решали судьбу племени.



