Любимая казнь ирокезов и прадед Обамы: 5 самых крутых индейских племен.
Ирокезы
Название ирокезы было дано французами с начало XVI века пяти индейским племенам: сенека, кайюга, онондага, онейда и мохаук. Однако долгое время (вплоть до XVI века) среди ирокезов не существовало разделения на эти пять племен, они были одним племенем.
Поселения ирокезоязычных племен оказались разбросанными от штата Нью-Йорк до р. Св. Лаврентия. Находясь в окружении алгонкиноязычных племен, мигрировавших сюда позднее, ирокезам пришлось длительное время вести постоянные войны за выживание. Большая часть ирокезов проживала в окрестностях Монреаля, на северном берегу р. Св. Лаврентия, находясь в подчинении у адирондаков – ветви алгонкинской группы, владевших всей областью к северу от этой реки. От адирондаков они научились искусству сельского хозяйства и в общении с ними привыкли к трудностям войны и охоты. Когда численность ирокезов возросла, они совершили попытку освободиться из-под власти адирондаков, но в борьбе были побеждены и вынуждены были во избежание истребления покинуть этот район. Поднявшись по реке Св. Лаврентия к озеру Онтарио и пройдя вдоль его восточного берега к устью реки Осуиго, ирокезы вошли в центральные части штата Нью-Йорк. Территория, лежавшая между рекой Гудзон и озером Эри являлась родиной ирокезов. Именно здесь в XIV –XV вв. происходит консолидация сил ирокезов, которые смогли отстоять свои земли от постоянных вторжений алгонкинских племен.
Сами ирокезы называют себя «ходинонхсони», а слово «ирокезы» взято из языка соседних алкгонкин и означает «гадюки». Как нетрудно догадаться, эти племена враждовали и ненавидели друг друга. Ирокезы интересны тем, что к приходу европейцев были самым развитым племенем на территории современных США: они занимались простеньким подсечно-огневым земледелием, знали разные ремесла и при этом были не дураки в том, что касается политики.
В каком-то смысле ирокезы создали прообраз современных Штатов: их конфедерация из пяти племен обладала сложной, развитой и при этом демократичной системой управления. А самое интересное — у ирокезов был матриархат, и это действительно необычно для индейцев. После свадьбы мужчина уходил в семью жены и брал ее фамилию; женщины заседали в совете конфедерации и вообще без всякого преувеличения решали судьбу племени.
При этом к приходу европейцев матриархат уже испытывал кризис: воины и воинская элита стремительно набирали силу и власть. К концу XVII века ирокезы, которые и так не были пацифистами и воевали со всеми подряд, пошли в мощное наступление. Изначально они проживали на востоке Великих Озер, но после череды успешных кампаний заняли все прилегающие территории. Ирокезы хотели стать монополистами в торговле мехом и действовали очень жестко.
В захватнических воинах они активно использовали геноцид и просто убивали всех, кто занимал соседние земли. Любимая тактика ирокезов — ворваться на территорию противника во время уборки урожая, начать убивать женщин, а когда мужчины племени поспешат на помощь, напасть из засады.
Ирокезы также прославились тем, что активно использовались пытки и «развлечения с пленными». Их любимая игра-казнь выглядела так: голова еще живого человека привязывалась к туго натянутой ветке, а потом ему резко перерубали горло. Ветка работала как праща и закидывала голову довольно далеко. Если бы олимпийские виды спорта придумали ирокезы, то это была бы коронная дисциплина.
Война в ирокезском обществе считалась не просто обязанностью, а некоей «страстью» для мужчин. Возвращение военной экспедиции с головами противника и/или пленниками сопровождалось массовыми церемониями. В плен брались в равной степени и мужчины, и женщины, и дети, причем захваченные женщины не подвергались сексуальному насилию. Пленники входили в селение «сквозь строй» жителей, вооруженных палками, дубинками и ножами, получая при этом многочисленные мелкие повреждения и ранения.Дальнейшая судьба зависела от вердикта, выносимого, в большинстве случаев, группой облаченных особым социальным статусом женщин. Большинство женщин, детей и часть мужчин становились фактическими рабами (чтобы предотвратить побег им подрезали коленные сухожилия) или адаптировались (усыновлялись) семьями, потерявшими мужей, сыновей или братьев в качестве замены (компенсации) за потерю. Основная же часть пленных мужчин погибала после длительных пыток.Осужденных привязывали к деревянным рамкам, после чего их конечности и тело прижигались раскаленным железом. В финале длительной процедуры истязаемого скальпировали и только потом убивали. Приветствовалось достойное поведение осужденного во время пыток - презрение к боли, спокойствие, исполнение «песен смерти». В исключительных случаях известны факты помилования особо стойких пленников. Малодушие и мольбы о пощаде рассматривались как крайне недостойное поведение и лишь усиливали интенсивность пыток.
Интересные факты:
- Ирокезы не носили соответствующую прическу — она была родовой только для одного племени конфедерации, мохоков.
- Название «Канада» происходит из языка северных ирокезов и означает «Село».
- Ирокезы всегда ставили не на тех парней: их союзниками всегда была та нация, которой суждено было проиграть войну. Сначала голландцы, потом французы, а во время войны за независимость США — британцы. Быть союзником ирокезов — плохая примета.
Гуроны
Гуроны — ближайшие соседи и родственники ирокезов и, как следствие, — их самые главные враги. Гуроны не отставали от ирокезов: у них существовала конфедерация племен, и они тоже мечтали стать монополистами в торговле мехом. Гуроны были не дураки повоевать, но на фоне своих врагов выглядели как хиппи: они были практически вегетарианцами, ели в основном маис и бобы, а по праздникам — мясо ритуально приготовленных собак.
Гуроны сделали ставку на французов, и поначалу это дало им преимущества, но в результате обернулось катастрофой. Во-первых, французы с неохотой давали индейцам огнестрельное оружие, а во-вторых, в ходе активной миссионерской деятельности принесли болезни.
В результате эпидемия чумы или оспы унесла жизни половины гуронов, начался тотальный коллапс и массовый голод. Этим воспользовались ирокезы — они вырезали остатки соседей, заняв их земли. Гуроны практически исчезли с лица земли, конфедерация некогда крупнейшего племени была уничтожена, и они были вынуждены бежать кто в Канаду, кто далеко на юг, в прерии.
Интересный факт:
Гуроны славились как мастера обороны, они строили довольно серьезно укрепленные крепости с вышками и галереями и быстро поняли пользу аркебуз в обороне форта.
Чероки
Индейцы чероки входили в группу так называемых «пяти цивилизованных племен»: они очень долго и упорно воевали с европейцами, но в результате приняли христианство, переняли их культуру и преуспели в фермерстве и ремеслах. К сожалению, правительство США, еще недавно лояльное этому племени, насильно выселило их на неплодородные земли.
Во время миграции погибло множество чероки, а по прибытии они обнаружили себя на пустошах почти без средств к существованию. Эта история получила у индейцев название "Дорога слез".
Современные чероки
Чероки создали собственную уникальную письменность, взяв идею у европейцев. Вождь Секвойя, понявший силу написанного слова, но не владевший грамотой, разработал собственную буквально с нуля. Более того, он провел кампанию по распространению своей письменности, и уже на его веку около 90% всех взрослых чероки умели читать и писать.
Интересные факты:
- Большинство записей Секвойи не сохранились, так как их сожгла его жена, искренне убежденная в том, что ее муж одержим злыми духами.
- Известные люди, в которых течет кровь чероки: Барак Обама, Джонни Депп, Квентин Тарантино, Элвис Пресли и даже Джими Хендрикс.
Пуэбло
Современные пуэбло являются потомками старинного и пришедшего в упадок народа анасази, который особенно интересен тем, что был довольно цивилизованным, в отличие от большинства североамериканских индейцев. Начав оседлую жизнь в VIII веке, уже к X-XII векам они испытывают культурный взлет, строят поразительные крепости и поселения в скалах и проявляют себя как прекрасные торговцы и земледельцы.
Однако золотой век анасази прошел, и выяснилось, что их культура возникла в очень неудачное время: за климатическим пиком произошел резкий спад, и местность из цветущей превратилась в пустынную. Древние пуэбло пришли в упадок, были атакованы кочевыми племенами и оказались практически уничтожены. Судя по раскопкам, голод привел к массовому каннибализму, а умерших было столько, что некому было их хоронить.
Интересные факты:
- Пуэбло строили хорошо защищенные каменные башни. Индейцы навахо переняли эту технику и сами начали возводить такие башни, которые теперь носят название "Пуэблито". Разрушить их проблематично даже из пушек, в чем убедились испанцы.
- В стратегии American Conquest (от создателей тех самых «Казаков») пуэбло не строят отдельные здания — вместо этого у них есть один пятиэтажный хорошо укрепленный город-крепость, что, в общем-то, исторически достоверно.
Апачи
Апачи — типичные индейцы Великих Равнин. С появлением европейцев они очень быстро поняли преимущества верховой езды и активно использовали ее для охоты на бизонов. Кстати, ирония в том, что лошади происходят именно из Америки, однако к приходу туда человека в этой части света они уже успели исчезнуть. Так что европейцы, сами того не зная, привезли коней на историческую родину.
Апачи были непримиримыми борцами с европейцами и попортили много крови колонизаторам. Достаточно сказать, что символом всего индейского сопротивления стал именно предводитель апачей Джеронимо. Уже после того, как сопротивление индейцев было сломлено, он продолжал вести партизанскую войну и делал это долгих 25 лет. В конце концов ему пришлось сдаться властям США, но те не казнили его, а сделали чем-то вроде бренда. Джеронимо возили по выставкам, он раздавал свои фотографии, много позировал для фотографов и даже заимел собственного биографа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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