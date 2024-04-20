Всадник без головы: переплетение вымысла и реальности

Легенда о Сонной Лощине и Всаднике без головы известна как в истории, так и в культуре. По ней сняты телесериалы и фильмы.
Но за голливудскими фантазиями скрывается солидное количество исторических фактов, начиная с Бостонского чаепития и заканчивая одержимостью Бенджамина Франклина электричеством и погодой.
Но основа всех историй, фильмов и сериалов – сказка о Всаднике без головы на основе рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине». Есть ли в ней хотя бы доля правды?
Действие разворачивается на восточном берегу реки Гудзон в штате Нью-Йорк. Городок, в котором всё происходит, находится примерно в 5 километрах от Тарритауна и называется Сонная лощина.
Говорят, что город получил такое название из-за своей атмосферы и сверхъестественных происшествий. Считается, что в нём обитают ведьмы и прочие потусторонние существа. Одним из самых страшных был Всадник без головы.
По легенде, это был гессенский солдат, немец, служивший в британской армии. Его видели только вдалеке и только ночью.
В центре повествования – главный герой, учитель местной школы по имени Икабод Крейн, который отличается странным характером.
Ирвинг описывает этого персонажа как высокого узкоплечего человека. Он очень напоминает пугало, сбежавшее с кукурузного поля. Его полная противоположность – другой главный герой Авраам Ван Брант – привлекательный и обаятельный.
Крейн попадает на вечеринку, которую устраивает местная красавица Катрина Ван Тассел, за которой он пытается ухаживать. На вечеринке присутствуют все жители города. И все они делятся друг с другом историями о призраках и прочих ужасах, главным среди которых является Всадник без головы.
Многие рассказывают истории о Всаднике, который скрывается на кладбище в церковном дворе. Попытка Крейна поухаживать за девушкой провалилась, и она предпочла уйти с Авраамом Ван Брантом. Крейн покидает вечеринку огорчённым, а когда возвращается домой, перед ним появляется Всадник без головы и заставляет его бежать.
На следующее утро лошадь Икабода вернулась, но без всадника. Когда учитель не появился в школе, горожане начали беспокоиться. Крейн так больше и не появляется. Его судьба осталась неизвестной, и каждый представляет её той или иной на своё собственное усмотрение. Возможно, что причиной исчезновения стали сверхъестественные силы. Но Всадником вполне мог быть и Брант, устранивший соперника и женившийся на богатой наследнице.
История о Всаднике без головы, вероятно, уходит корнями в гораздо более древнее и страшное явление родом из ирландской культуры. Это Дурахан или Дуллахан либо Ган Цанн. Всё это названия ирландского мифологического существа, которое предстаёт в образе безголового всадника на чёрном коне.
Когда он скачет по ночам, то несёт свою голову в поднятой руке. С XII века считается, что это воплощение кельтского бога жатвы Крома Дубха.
Его всегда изображают в виде Всадника без головы на чёрном коне. Рот его искривлён в жуткой ухмылке. Глаза постоянно двигаются, чтобы видеть всё и вся.
Сама голова похожа на головку заплесневелого сыра. В качестве хлыста Дуллахан использует человеческий позвоночник.
Ирландцы верили, что если бог остановится, то человек рядом с ним обречён и скоро умрет. Если он выкрикивал имя человека, то забирал его душу, и тот погибал. Единственный способ победить его – изготовить особые золотые предметы, которые заставят чудовище исчезнуть.
Ирвинг писал, что его история основана на местном фольклоре, в основе которого лежит призрак гессенского солдата, обезглавленного в бою в окрестностях города. Но есть и другая версия: история была поведана голландскими поселенцами, которые рассказывали о безумном охотнике, преследовавшем людей по ночам в лесу.
Достоверность этой истории придаёт то факт, что в архивах действительно был обнаружен человек по имени Икабод Крейн. Он родился в Нью-Джерси в 1787 году и служил солдатом в Нью-Йорке. Говорят, что Вашингтон Ирвинг встречался с ним и нашёл его достаточно интересным, чтобы подарить его имя своему персонажу. А прототипом стал настоящий школьный учитель, с которым Ирвинг познакомился в Киндерхуке.
Таким образом, существовал реальный Икабод Крейн. И вероятность того, что отставший от своего отряда гессенский солдат заплутал в местных лесах, тоже есть. Местные могли расправиться с ним, а призрак возжелал мести.
Рассказ Ирвинга «Легенда о Сонной Лощине» – очередной пример произведения, в котором тесно переплетены реальные люди и исторические факты с древними легендами и суевериями. Поэтому точно понять, где правда, а где вымысел, не получится. Да, в общем-то, и не нужно.
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Крид Тэйлор родился в Алабаме в 1820 году и вскоре, вместе с родителями переехал в Техас. Он был разведчиком, сражался в битвах при Аламо, Сан-Хосинто, воевал с апачами, а потом вступил в отряд рейнджеров Техаса. В 1840 году Тэйлор женился, и построил ранчо для своей жены и двоих сыновей.
Его напарник, «Бигфут» Уоллес, был высоким красавцем, вся жизнь которого проходила в седле. История сохранила воспоминания о нем как о кристально честном и благородном человеке, невероятной физической силы и выносливости. Он, в отличии от Тэйлора, никогда не был женат, и истории о его жизни немного отдают комизмом. Например, его биографы с удовольствием пересказывают байку о том, как Уоллес, потеряв своих мулов и изголодавшись в прериях, добрался до первого попавшегося мексиканского дома в Эль-Пасо, съел там 27 яиц, и после этого отправился в центр города, чтобы как следует пообедать.
Словом, именно Тэйлор с Уоллесом в 1850 году стали виновниками возникновения ужасного «Эль Муэрте».
Некто Видал занимался угоном скота в Южном Техасе. Вскоре за его голову была назначена высокая цена, а его портреты с указанием «взять живым или мертвым» украсили стены публичных мест. Уоллес и Тэйлор в это время пребывали с отрядом на севере, где произошла очередная стычка с команчами. Воспользовавшись тем, что юг штата временно остался без охраны, Видал и три его сообщника прошлись рейдом по чужим ранчо. Собрав большое стадо лошадей они расчитывали перегнать его через реку Сан-Антонио, на юго-запад Мексики.
Видал понятия не имел, что одно из обворованных ранчо принадлежало Криду Тэйлору, а мустанги, которых он оттуда увел, имели немалую цену.
На беду Видала стычки с команчами на севере штата временно прекратились. Тэйлор, получив известие о краже, быстро собрал своих ребят, прихватил Уоллеса и повернул к востоку, в сторону Сан-Антонио. Добравшись до ранчо Флорес, Крид и Бигфут, будучи следопытами не хуже индейцев, выследили угонщиков и начали преследование, взяв с собой еще одного парня из тех, что понадежней. Дождавшись ночи, они позволили Видалу с подручными заснуть, а потом напали на их лагерь и перебили бандитов. Впрочем, перестрелкой дело не ограничилось. Желая преподать урок угонщикам скота, Уоллес отрубил Видалу голову, а потом привязал тело к спине дикого мустанга. Отрубленную голову в сомбреро он накрепко примотал к седлу полоской сыромятной кожи. После этого Уоллес отпустил лошадь свободно бродить по Техасу с нелегкой поклажей. Чтобы каждому, кто замышлял покуситься на чужой скот, было наглядно видно, к чему это может привести.
Многие ковбои открывали пальбу, увидев всадника на пестрой лошади, который надвигался на них в свободном галопе. Но когда всадник не падал, сраженный метким выстрелом, они бежали в суеверном страхе, понимая, что встретили покойника – «Эль Муэрте»!
Наконец отряд охотников возле местечка Бен Болт нашел лошадь с привязанным к ней высушенным на солнце трупом Видала, изрешеченным пулями ковбоев и индейскими стрелами. Они вынули труп из седла и похоронили его по христианскому обряду, освободив измученного мустанга от его поклажи.
Вскоре Эль Муэрте увидел солдат форта Инге (сейчас форт Ювальд), потом – скотоводы Сан-Антонио, потом безголовый всадник перекочевал в Мексику и стал наводить ужас на тамошних крестьян. В 1917 году пассажиры крытого вагона в Сан-Диего ночью заметили безголового призрака на сером жеребце. Они даже расслышали его крик: «Это мое! Это все мое!».
В 1969 году Эль Муэрте видели возле Фрира в Техасе. С тех пор официальных сообщений о нем не поступало, но говорят, что лунной ночью в южном Техасе и в Мексике встреча с безголовым всадником вполне возможна.