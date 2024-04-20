Всадник без головы: переплетение вымысла и реальности

История о Всаднике без головы, вероятно, уходит корнями в гораздо более древнее и страшное явление родом из ирландской культуры. Это Дурахан или Дуллахан либо Ган Цанн. Всё это названия ирландского мифологического существа, которое предстаёт в образе безголового всадника на чёрном коне.

Когда он скачет по ночам, то несёт свою голову в поднятой руке. С XII века считается, что это воплощение кельтского бога жатвы Крома Дубха.

Его всегда изображают в виде Всадника без головы на чёрном коне. Рот его искривлён в жуткой ухмылке. Глаза постоянно двигаются, чтобы видеть всё и вся.

Сама голова похожа на головку заплесневелого сыра. В качестве хлыста Дуллахан использует человеческий позвоночник.

Ирландцы верили, что если бог остановится, то человек рядом с ним обречён и скоро умрет. Если он выкрикивал имя человека, то забирал его душу, и тот погибал. Единственный способ победить его – изготовить особые золотые предметы, которые заставят чудовище исчезнуть.