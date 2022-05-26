Жуткие истории: 27 ужасающих правдивых рассказов о призраках и других встречах с неизвестным

История о том, как я жил дома у брата. Через два месяца после того, как мой брат и его жена купили новый дом, им пришлось уехать из города. Но у них были кошки, которых надо было кормить. Их дом, как и мой офис находился недалеко от моей квартиры (буквально пара минут на машине). Поэтому брат сразу предложил пожить у них, вместо того, что кататься каждый день туда-обратно, а потом еще и на работу. Итак, я получил ключи от дома и инструкции. И прожил в их доме всего три ночи — понедельник, вторник и среду. Три жуткие истории.

Вечер понедельника прошел без происшествий. Но только до полуночи. Лежа на диване в гостиной, я наблюдая за Конаном (их котом), а на моей груди лежала кошка. Я уже начал было засыпать. Следующее, что я осознал, это то, что я стоял в кромешной тьме. Я совершенно обезумел. И понятия не имел, где нахожусь. Я ощупал в темноте все вокруг и ничего не почувствовал. Наконец я понял, что на самом деле сверху шел слабый голубой свет. Я двинулся к нему и только тогда понял, где нахожусь. Я был в гребаном подвале! Свет проникал через дверь в подвал наверху лестницы, которая ведет на кухню. По-видимому, достаточное количество лунного света проникало через окно в другом месте кухни. Взбежав по лестнице, я включил свет на кухне и закрыл дверь в подвал. Я был в ужасе, пока не успокоился настолько, чтобы прийти к выводу, к которому и вы, вероятно, уже пришли — я сам спустился по лестнице во сне (и даже открыл дверь в подвал, которая, я знаю, была заперта).

Для истории важна еще пара вещей. Во-первых, подвал. Дом был очень хорошим — на самом деле, больше, чем они могли себе позволить. Единственным исключением был подвал. Я видел подвал только один раз, когда впервые попал на экскурсию. Его вообще не ремонтировали. Он был единственной важной вещью, которую они хотели исправить. Все, что у них там было, — это несколько коробок и стиральная машина с сушилкой. У меня не было причин хотеть туда спускаться, и я как бы забыл о его существовании.

Другой момент в том, что лунатизм — это норма для моей семьи. Брат постоянно разговаривал во сне, а иногда ходил. И это всегда чертовски пугало меня. Мысль о том, что люди что-то делают во сне, просто пугает меня до глубины души (до сих пор пугает). Брат знал об этом и часто дразнил меня по этому поводу, поэтому в моей семье было известно, что у меня была эта фобия. Но, насколько я знаю, до той ночи я никогда, вообще никогда не ходил во сне. В моей голове снова и снова прокручивался образ меня, спящего, вставающего с дивана, идущего на кухню, открывающего дверь в подвал и шаркающего вниз по лестнице в полной темноте. Жутко, как в аду.

Как бы то ни было, я увидел, что телевизор в гостиной все еще включен и по нему идет «Свадебный переполох». Я досмотрел оставшуюся часть фильма, пытаясь смеяться и думать о лунатизме как о забавной истории, которую я расскажу брату. Потом я поднялся наверх в гостевую комнату и провалился в сон. Это была первая ночь.

На следующее утро, при свете дня, это не казалось таким уж страшным. Я написал об этом брату и пошутил. Весь день меня это нисколько не беспокоило. Но когда я вышел из офиса к машине, меня охватило чувство страха. Внезапно. Мысль о том, чтобы лечь спать в том доме — и, возможно, снова ходить во сне — напугала меня. Поэтому я придумал план. Остановившись у хозяйственного магазина и взял один из тех резиновых клиньев для дверных проемов. Дома у брата я засунул его в щель под дверью подвала и пинал, пока оно не зашло так далеко, как только может. Потом я попробовал открыть дверь, но она не поддавалась. Идеально.

К ночи я поднялся наверх и заснул. А когда я проснулся, — клянусь Богом, — мне показалось, что я сплю. Я снова стоял в темноте, но на этот раз я точно знал, где нахожусь. Запах тот же самый. Бетонный пол под моими ногами такой же. Я огляделся в поисках света сверху, но поначалу не мог найти его, потому что он оказался дальше. Прошлой ночью я был совсем рядом с лестницей. В этот раз до лестницы было метров 5. Я вскочил по лестнице и включил свет на кухне. Прямо на полу я увидел резиновый клин, в метре от меня, как будто его туда отбросили. Я снова попытался представить себя лунатиком. Из спальни, вниз по лестнице, пытаюсь открыть дверь в подвал. Наклоняюсь и выдергиваю клин. А затем снова медленно спускаюсь в темноту.

Я решил включить свет в подвале и оставить его включенным. Я открыл дверь и щелкнул выключателем на лестнице в подвал. Но увидел, что главный выключатель находился внизу лестницы. Чтобы вы поняли планировку: лестница делит подвал на две части. Справа находится небольшая зона со стиральной машиной и сушилкой, а слева — большая открытая площадка.

В общем, я спустился и включил свет во всем подвале. Именно тогда я заметил кое-что, чего не заметил на той первой экскурсии. Примерно в 5 метрах, на большой площадке, была дверь в небольшой шкаф. Эта дверь была закрыта, но не имела дверной ручки (только пустое отверстие). Казалось, что она свободно распахнется. Я понял, что только что проснулся как раз где-то рядом с этой дверью. Потом мне пришла в голову чертовски странная мысль: каждую ночь я направлялся именно к двери. И каждый раз проходил немного дальше, прежде чем просыпался. Как только эта мысль пришла мне в голову, я снова поднялся по лестнице, оставил свет включенным и закрыл дверь. Я поднялся в спальню, но мне потребовалась целая вечность, чтобы заснуть. Это была вторая ночь.

На следующее утро, в среду, я поздно проснулся на работу. Я вообще не думал о подвале, потому что торопился собраться. Однако на работе мне все еще было любопытно, что находится за дверью. Поэтому я написал брату и спросил. Он ответил: «Подожди… почему ты был в подвале?». Я понял, что, когда писал ему накануне, то так и не сказал, где именно я проснулся. Немного подумав, я все же решился и написал об этом. И уточнил, что вообще-то просыпался в подвале 2 дня подряд. Через некоторое время он отправляет сообщение длиной в роман. О том, как жутко в подвале, не спускаться туда и так далее. Как они пытались поставить ящики для мусора в подвале, а кошки устроили беспорядок в доме, потому что отказались спускаться. Как он добровольно берется за любую работу, кроме стирки, лишь бы ему не пришлось туда спускаться. Он написал все это, а я прочитал и не мог поверить. Потому что мой брат никогда не верил в паранормальные явления или суеверия, еще с тех пор как мы были детьми. А еще понял, что он так и не ответил на мой вопрос, но мне уже было некогда.

После работы я испытал то же самое чувство страха по дороге к машине. Я действительно не хотел оставаться там снова. И решил, что мне это все не нужно. Приеду, покормлю кошек, заберу свои вещи и сразу вернусь домой. Утром просто снова заеду их покормить и до свидания. Ложась спать в своей квартире, я думал обо всех шагах, которые мне придется предпринять, чтобы снова спуститься в подвал во сне. Найти свою машину, припаркованную за квартал, доехать во сне до дома брата и так далее. Но на этот раз я проспал всю ночь напролет. Это была третья ночь.

В четверг утром я заехал в дом, как и планировал. Я уже собирался уходить, когда вспомнил, что в подвале все еще горит свет. Не колеблясь я спустился вниз, чтобы выключить его. Было что-то в том, чтобы находиться там утром. В то утро подвал казался прекрасным местом. Спустившись вниз, мне в глаза снова бросилась эта дверь. Она больше не казалась страшной, поэтому почему бы ее не осмотреть? Я подошел к шкафу и отчетливо помню, что совсем не чувствовал страха. Пока… Пока я не протянул руку к отверстию дверной ручки, чтобы открыть ее. Как только я это сделал, я почувствовал это электрическое ощущение (мгновенно!). Как воздух перед бурей. Я представил, как рука проходит через это отверстие и хватает мою руку. Это было похоже на педаль газа от 0 до 60 км/час, переходя от отсутствия страха к уверенности, что произойдет что-то ужасное, если я открою эту дверь. Трудно описать это иначе, чем это электрическое чувство. Я забрал оставшиеся вещи наверху и вышел из дома.

Месяц спустя я встретился с братом на «счастливый час». Выпив пару стаканчиков, мы начали шутить обо мне, лунатизме и жутком подвале. Я напомнил, что он так ни разу и не ответил мне о том, что за дверью. А он сказал, что я и не хочу этого знать. Сначала шутил, но потом стал настаивать. Наконец он рассказал мне. И я ему не поверил. Это же старший брат, который за всю жизнь миллион раз вешал мне лапшу на уши.

С его слов: у предыдущих (и первых) владельцев дома была дочь-подросток, которая оборудовала подвал для своей спальни. Дверь вела в ее шкаф, где однажды ночью она свернулась калачиком, приняла несколько таблеток и покончила с собой. Семья собиралась перестроить подвал, но после того, как разобрала его на части, поняла, что они не смогут этого сделать. Им пришлось переехать. Вот почему недостроен был только подвал. И вот почему брату был по карману этот огромный дом. Продавцу пришлось сообщить, что в резиденции произошло самоубийство. Он сказал, если я ему не поверю, посмотреть рыночную стоимость одинаковых домов в его треке (я знаю, сколько они заплатили за свой дом, и это оказалось намного дешевле). Они с женой считали себя адекватными людьми и не стали отказываться от невероятно выгодной сделки. Только они решили про историю дома никому не говорить. После того как они переехали, его жене нравился подвал. Но брат этот подвал возненавидел. Он извинился за то, что ничего не рассказал мне до того, как я остался там. Но он даже и не думал, что у меня будет какая-то причина спускаться вниз.

Теперь вот что меня убедило. Я сказал: «Хорошо, единственное, что заставляет меня поверить тебе, это то, что в последнее утро, когда я был там, я подошел к двери шкафа», — и в этот момент я увидел, как меняется лицо моего брата. Тем не менее, я решил закончить: «Когда я подошел, чтобы открыть ее, воздух был как…» и в то же мгновение я сказал «электричество», и мой брат сказал «электричество». Мы сказали это одновременно, я увидел его лицо и понял, что он говорит правду.

Я больше никогда не ступал ногой в тот подвал, и с тех пор я не ходил во сне.