Жуткие истории: 27 ужасающих правдивых рассказов о призраках и других встречах с неизвестным

Выключите свет и спрячьтесь под одеялом. Потому что вы не в безопасности. Эти реальные жуткие истории гораздо страшнее, чем все, что вы можете придумать.
1. С днем рождения
Мы переехали в новый дом несколько месяцев назад. В процессе покупки дома арендатор неожиданно умер в возрасте около 40 лет. Скончался он прямо посреди гостиной. Сделке купли-продаже это не помешало, документы были подписаны и вскоре мы переехали в этот дом. И тут началось самое интересное. Буквально в день переезда наша двухлетняя дочь начала рассказывать о призраке, что живет в этих стенах.
Если подумать логически, то дочке всего 2 года, а в этом возрасте дети ОЧЕНЬ впечатлительные. Плюс недавно прошел Хэллоуин, а у нее еще и книжка про Хэллоуин была с картинками, которые она любила рассматривать. Так что вполне возможно , что все эти разговоры о призраках были стали результатом пролистывания книжки. Тем не менее, про призрака она говорила ПОСТОЯННО. Что он был в ее игровом домике в подвале, что он был на лестнице, что призрак стоял в углу.
Казалось, она не боялась его. Скорее считала своим другом, так что меня это не беспокоило. Даже если призрак и был, то он никак не угрожал семье. Я часто говорил этому «призраку», что он может оставаться столько, сколько захочет. При этом добавлял, что он может и уйти, если это сделает его счастливее. В то, что в доме было некое привидение, я был уверен процентов на 30. До того дня, когда мы впопыхах собирались утром, чтобы увезти дочку в сад.
На улице было еще темно и шел дождь. Дочь подошла ко мне и сказала, что призрак сейчас на заднем дворе. А потом сказала, что сегодня у него день рождения и она хочет спеть ему ”Happy Birthday”. Я снова не обратил внимания на это. Мы спели призраку песню, пожелали счастья и поехали по своим делам. Вечером в тот же день, из чистого любопытства (правда!), я просмотрел некролог того человека, что умер в нашем доме.
Уже догадались? Это был его гребанный день рождения!
2. Няня
Это произошло пару недель назад и является самым жутким моментом в моей жизни.
Для начала надо объяснить, что я часто нянчилась с двухлетним ребенком, пока его родители устраивали себе свидания. Однажды за ним присматривал мой друг и в этот момент ребенок начал говорить со своим «дедушкой». По словам его родителей, мальчик никогда не видел его, так как дедушка умер раньше, чем он родился. С тех пор, когда мальчик оставался со мной, я мысленно готовилась к чему-то подобному.
Разумеется, тем вечером, когда мы были в гостиной, он начал показывать на пустую стену перед нами. «Дедушка», — он повторял и повторял лишь это слово. Стоит отметить, что ему всего 2 года и он почти не разговаривает. Поэтому я и не стала ничего у него расспрашивать. Вместо этого, чтобы хоть как-то отвлечься (а я испугалась!), я заговорила о других вещах.
И тут ребенок широко раскрыл глаза, схватился за стул, на котором сидел, застучал зубами и начал сильно дрожать. Я чуть не сошла с ума! Схватив ребенка, я громко сказала, что пришло время посмотреть фильм перед сном.
Позднее той ночью я уже собиралась унести мальчика наверх, в детскую, когда заметила, что входная дверь не заперта. Я заперла дверь и подергала ручку на всякий случай (у меня мания, я постоянно так делаю). После этого я взяла ребенка и унесла его в постель, он уже и так почти заснул к этому времени.
Я была в его комнате минут 20. Когда он, наконец, уснул, я тихонько вышла и спустилась вниз. Входная дверь находится прямо напротив лестницы и угадайте что?! ДВЕРЬ БЫЛА НЕ ЗАПЕРТА! Я мгновенно подумала о фильмах ужасов и решила осмотреть весь дом, но ничего не нашла. Я проверила даже комнату ребенка. Часть спален наверху я не стала проверять, ведь пока я была в детской дверь была нараспашку и я бы увидела, если кто-то проскочил бы мимо.
Убедившись, что с ребенком все в порядке, я спустилась вниз и до самого прихода родителей просто смотрела телевизор. А, еще я подскакивала при малейшем шорохе, но ничего необычного больше не было. Это была самая странная ночь в моей жизни. Когда меня снова попросили посидеть с мальчиком, я целый час отказывалась от этой затеи.
3. Несчастный случай
Что-то спасло меня после автомобильной аварии, и я не знаю что это было.
Мы ехали домой после изнурительной поездки. На повороте на заледенелой дороге я потерял управление и машина просто врезалась в камень. В тот день я не пристегнулся и меня просто выбросило из машины через лобовое стекло. В одну секунду я в машине, а с следующую — лежу в кустах.
Я попытался встать, но сильная боль в плече не дала мне этого сделать (оказалось, я сломал ключицу). И тут я просто потерял сознание.
Спустя неизвестное мне количество времени, сквозь закрытые глаза я вижу, что надо мной вспыхнул свет (была ночь). Отец нашел меня, легко поднял на ноги и подтолкнул к машине, где была моя семья. Я отчетливо помню его крепкие руки.
Но проблема в том, что этого не было. Поговорив потом с братом, я кое-что понял. Мой отец не искал меня. И он, и мама, и брат сильно пострадали в той аварии и понятия не имели что со мной случилось. Они даже предполагали худшее — что я уже мертв, прямо под машиной. А в самой машине не было даже фонарика.
Я не знаю кто или что нашло меня там, я думал что это был отец. Иногда я рассказываю об этом в надежде найти ответ. А ключица зажила так, что теперь она немного выпирает. И этот бугорок является постоянным напоминаем о том дне.
4. Девушка на четвереньках
В моем городе есть один старый мост. На нем периодически появляется девушка, утонувшая в реке под ним. Если придти на мост в определенное время, то можно услышать ее крик.который, предположительно, преследует молодая девушка, утонувшая в реке под ним.
Помню, мы с друзьями в старших классах развлекались охотой на привидений. Вообще в нашем городе и развлечений-то даже не было. Город на 6000 человек в старом добром Иллинойсе. Половина из них — заключенные и пациенты с психическими заболеваниями.
Помню мы добрались до того моста к 3 часам ночи. Посидев минут 20, мы ничего не обнаружили и разумеется наш пыл поостыл. Мы начали подшучивать друг над другом; что-то типа: «какие глупости мы творим». И тут раздался это крик.
Самый леденящий кровь, пронзительный крик, который мы когда-либо слышали. И это был не просто крик. Он вообще не прекращался. Даже когда мы уже уезжали, этот крик продолжал сводить нас с ума. Но и это не самое страшное.
Когда мы только услышали этот крик, то вместе с приятелем быстрее всех пошли к машинам. Чтобы добраться до парковки надо немного спуститься с холма и пройти под мостом. На полпути к машинам мы перешли на бег в один и тот же момент. Здесь наши жуткие истории пополнились инцидентом еще хуже. Я никогда не спрашивал его, что он видел в ту ночь. Потому что я сам это видел. Это была девочка, бегущая на четвереньках в лес.
Я почти никому не рассказывал об этом, потому что только от одной мысли о той ночи у меня бегут мурашки по коже. А те, с кем я все-таки поделился этим, не воспринимают меня всерьез.
5. Фермер
Моя тещя была очень забавной и классной женщиной. Вместе с моей женой они были очень близки. К сожалению, когда нашему сыну было около 4 месяцев, она умерла. Но перенесемся к самому инциденту. Несколько лет спустя, когда сыну было уже 3 года, мы жили в старом доме где-то 1930-х годов в Пасадене.
Однажды вечером я купал сына в ванной и вдруг он начал заглядывать за мое плечо. То на какую-то вещь посмотрит, то еще на что-то. Прошло еще мгновение и он спросил меня: «Почему бабушка называет маму смешным именем?».
Долгая тяжелая пауза. Я спросил что он имеет в виду. Я думал, он говорит о МОЕЙ маме. Он снова спрашивает, но уже с уточнением: «Почему бабушка называет маму ****** (тещя так называла мою жену). Я буквально ахнул. Мы с женой никогда не использовали это прозвище. И вообще она ее так называла в детстве.
Я спросил сына откуда он взял это прозвище, а его ответ просто шокировал меня.
«Это сказал мне фермер». На вопрос кто такой этот фермер, я получил ответ — «Это мой друг».
Позже я рассказал об этом жене. Разумеется, она разрыдалась. И от ситуации с сыном, и от нахлынувших воспоминаний. Наш сын вообще не мог этого знать, мы очень удивились этому инциденту.
На следующих выходных сын играл в своей комнате. Жена была на работе (розничная торговля), а я работал из дома. Я услышал, как сын начал говорить, причем так, словно беседует с кем-то. Что-то вроде «Да», «Нет», «Я этого не знаю», а потом заливался смехом. Меня это насторожило, я зашел в его комнату и спросил чем он занимается. Он ответил, что играет. Что играет с фермером.
Клянусь, в тот момент я вспомнил все фильме об экзорцизме! Меня это чертовски напугало. В панике я начал требовать показать мне этого фермера, но сын сказал, что он ушел как только я вошел в комнату.
ЧЕРТ ВОЗЬМИ. Когда жена вернулась домой, я все ей рассказал. Она перепугалась так же как и я. Сын рассказывал одни и те жуткие истории. Мы понятия не имели что делать в таких случаях и что делать, если это снова повторится. Но мы договорились, что-то (хоть что-то) мы в следующий раз сделаем.
Несколько дней спустя посреди ночи мы услышали, что сын с кем-то разговаривает. «Бабушка говорит, что мы с тобой больше не можем быть друзьями». Мы перепугались и решили узнать что это было. Он просто сидел в постели. Я спросил, все ли с ним в порядке, а он снова сказал нам то же самое. Что бабушка запрещает ему играть с фермером. С тех пор он больше ни разу не упоминал фермера. Ни разу. Сейчас ему уже 13 лет и он ничего подобного не помнит. Но мы не забыли об этом.
6. Человек в цилиндре
Когда нам с братом было около 4-5 лет, мы жили в доме, которому было около 100 лет. Однажды мы поднимались по лестнице и увидели высокого мужчину в черном пальто и цилиндре. Он заходил в гостиную, которая находилась слева от нижней части лестницы. Немного испугавшись, мы подумали, что это папа разыгрывает нас, поэтому позвали его. Это была жесть, потому что и мама, и папа вышли из кухни (а она вообще в другой стороны и изолирована от гостиной).
Я давно об этом не думал, и мы вообще никогда об этом не говорили. Но примерно месяц назад моя дочь спросила, верю ли я в привидения. Я рассказал ей эту историю, а буквально через несколько секунд мой телефон зазвонил. Это был мой брат, который сказал: «Я только что разговаривал с партнером о паранормальных явлениях, ты помнишь парня в цилиндре?».
7. Ночной посетитель
Вот страшная история, которая случилась со мной лично. Когда мне было лет 10 или 11, я часто засиживался допоздна. В тот день, когда я лег в постель, я все еще чувствовал беспокойство. Я завернулся во все свои одеяла и прижался к стене (моя двуспальная кровать была вровень со стеной). Без сна я пролежал в постели, наверное, целый час, а потом услышал тревожный шум. Какой-то приглушенный плач. Я сосредоточился на этом, надеясь, что это мерещится или что я уже сплю.
Однако через несколько минут я решил проверить что это за звуки. Я повернулся в постели и увидел женщину в платье, которая стояла в дальнем конце моей комнаты и плакала, уткнувшись в руки. Ее волосы были спутаны, а одежда изодрана в клочья. Она была очень высокая, голова прямо под потолком, а значит ростом в 2,5 метра. Через несколько секунд она посмотрела на меня и закричала. Но этот крик словно доносился издалека. Потом она встретилась со мной взглядом, развернулась и прошла сквозь стену.
В ту ночь я не спал.
8. Говорящая фотография
Когда мне было, может быть, 6 или 7 лет, я ночевал в доме своих бабушки и дедушки. Я лежал на диване, пытаясь заснуть, когда услышал шепот. У них на стене в гостиной висела фотография с изображением моей тети. И шепот шел именно от нее. Картина говорила в точности как моя тетя. Она спрашивала, хорошо ли я себя веду и рассказывала типичные тетушкины истории. Звучит жутко, но мне было совсем не страшно.
Однажды тетя с фотографии попросила меня разбудить дедушку. Якобы для очень важного разговора. Я разбудил, но когда он понял, что в фотографии никого нет, то начал ругать меня.
В промежутках между угрозами и оскорблениями он заметил, как кто-то двигается за окном. Он схватил свой пистолет и велел мне оставаться в комнате с бабушкой. Через минуту или две мы услышали выстрел. Оказывается, примерно в 30 километрах от их дома была тюрьма. Трое молодых людей убили охранника и сбежали. В тот вечер они осматривали их дом, чтобы угнать грузовик и украсть все, что влезет в машину. Однако дедушка заметил их первым. Все кончилось простреленным плечом одного из тех парней.
Я понятия не имею, почему эта гребанная фотография разговаривала мной. Они никогда не сталкивались с призраками ни до, ни после. Однако именно за той фотографии мы в ту ночь все остались целыми.
9. Бункер
Я живу на севере Швейцарии. У нас тут много старых военных бункеров времен Второй мировой войны. Когда мне было 7 или 8 лет, мы с тремя моими друзьями отправились исследовать один из этих бункеров, что был построен на холме в небольшом лесу. Главную дверь заклинило, так что нам пришлось ее разбирать. Мы нашли поблизости большое бревно и использовали его как таран.
После многих попыток дверь так и поддалась. Но на ней был глазок, он был около 10 см в диаметре. Мы открыли его и осветили темноту внутри. Там был длинный, разрушенный и темный коридор с комнатами слева и справа. Концу коридора мы не увидели — он был слишком длинным. Мы смотрели внутрь по очереди, пока из моих друзей не сказал: «В конце коридора есть маленький огонек». Но никакого огонька не было, когда в глазок смотрел я. Поэтому я оттолкнул его и взглянул еще раз.
То, что я увидел, заставило меня вздрогнуть. Там не было «маленького огонька». Свет больше походил на фонарик, направленный прямо на меня, а за ним виднелся силуэт человека. Я отошел на несколько шагов назад и сказал: «Там кто-то есть!». В тот же момент кто-то (или что-то) постучал в дверь изнутри бункера. У началась паника, мы заорали и начали разбегаться. Я так испугался, что бежал вплоть дома, пока не запер дверь изнутри.
На следующий день в школе мы с друзьями поговорили об этом событии. Мы пришли к объяснению, что над нами пошутили ребята постарше. Неделю спустя мы снова отправились к этому бункеру. Но на этот раз дверь оказалась полностью заваренной. Притом было видно, что кто-то открывал дверь ИЗНУТРИ. Мы просто ушли, не сказав друг другу ни слова. Невозможно, чтобы эту дверь успел кто-то открыть. Это был единственный вход. Я все еще живу в том же регионе.
Спустя 20 лет я снова приехал к этому бункеру. Все тут выглядело как и тогда.
10. «Это Он»
У меня есть четверо маленьких двоюродных братьев, которые так и не познакомились с моим дедушкой. Он умер еще до их рождения. Однажды утром они, как обычно, сбежали вниз позавтракать. Когда мой дядя готовил им еду, один из них указал на холодильник и сказал: «Это он!».
Мой дядя, не особо задумываясь, спросил: «Кто?» и оглянулся. Они указывали на фотографию моего дедушки. Мой двоюродный брат ответил: «Человек, который приходит и разговаривает с нами по ночам, пока мы иногда не засыпаем!». Все они рассказывали одинаковые жуткие истории.
Не ужасающе, но все же… жутко.
11. Путешествие во времени
Мы с моим другом путешествовали во времени. Или это самое простое объяснение.
Мы учились в старшей школе; возвращались ко мне домой на школьном автобусе. Дома я был обычно к 14:45, а моя мама возвращалась с работы к 15:00. В тот день мы собирались отправиться в поход, и, чтобы избежать маминого отказа, я просто оставил ей записку на столе.
Мы поехали обычным маршрутом вверх по холму на заднем дворе, стараясь избегать сумасшедших людей, которые жили там в самодельных домах. Некоторое время мы лазили по деревьям, исследовали участок автомобильного кладбища, который мы раньше не проверяли, и проводили другие типичные подростковые исследования.
Недалеко от вершины горы мы сделали привал. В тот день было необычайно красиво. Вокруг была просто невероятная зелень от деревьев, а свет солнца по-волшебному пробивался сквозь их крону. Мы решили побегать и поиграть с этими солнечными лучами, а потом вернуться домой. Было уже поздновато, я боялся, что мама разозлиться, если я пропущу ужин.
На обратном пути мы наткнулись на пруд, который раньше никогда не видели. Он был маленьким, и на нем стояла единственная деревянная лодка. Вокруг пруда стояло несколько вигвамов. Но очень старые — они выглядели потрепанными и непригодными для использования.
Мы решили, что там кто-то живет, и пошли по новому пути домой. Спустившись и поднявшись по старой каменоломне, мы вышли прямо на главную дорогу, ведущую к моему дому. Мы были абсолютно грязными, до дома около километра. Поэтому мы просто пошли по дороге.
Мы вернулись домой раньше моей матери. Это показалось мне странным, но важнее было тогда скорее выбросить ту записку, чтобы мама не узнала, что мы вообще где-то гуляли. Она приехала домой буквально через 3 минуты и долго удивлялась как это мы так испачкались в школе. Ничего не понимая, я взглянул на часы. Мама приехала в свое обычное время. Нас не было всего 13-15 минут.
Честно говоря, мы больше даже не говорили о том дне. Это было слишком странно. Но да, мы оба решили, что путешествовали во времени.
12. Старая тюрьма
Я был на экскурсии по старому зданию в Австралии. Оно раньше служило тюрьмой для осужденных, присланных из Великобритании. Я поднимался по лестнице, когда почувствовал давление на шее. Я подумал: «Хм, это странно», и просто потер шею в надежде, что это ощущение пройдет. Когда мы спускались вниз, гид сказал, что на этой лестнице повесился мужчина, и люди часто сообщали о том, что их что-то душит.
Я сильно испугался. Но никому из группы об этом не сказал, подумал, что они будут смеяться надо мной. Все эти паранормальные жуткие истории только развеселили их.
13. Бледно-белая фигура
Однажды ночью, когда мне было 12 лет, я сидел в постели с открытой дверью своей спальни. Я смотрел телевизор, подложив под голову и плечи подушку. Телевизор был в одном углу комнаты, а дверь — в другом, комната была идеальной квадратной формы.
Я описываю это, чтобы объяснить, я одновременно мог видеть и дверь, и телевизор (кстати, в то время я боялся инопланетян, не судите). За дверью было совершенно темно. А потом я заметил в коридоре движение. Я повернул голову и увидел бледно-белого человека. Он шел как бы слева направо. А потом он остановился и посмотрел прямо на меня. Буквально за секунду он домчался до порога моей двери и резко исчез. А я просто окаменел.
Трясясь под одеялом, я чуть не обделался. Затем я услышал, как открывается дверь в гараж, и обделался еще больше. Я сбежал вниз по лестнице, а на встречу мне вышел мой 19-летний пьяный брат. После того, как он выслушал все, что со мной произошло, он схватил биту. Вместе мы проверили каждую комнату в доме, залезли под все кровати и шкафы. Никого не было, все домашние спали мертвым сном.
Излишне говорить, что я больше никогда не спал с открытой дверью. Даже сейчас, 11 лет спустя, я каждую ночь плотно закрываю дверь в комнату.
14. Пасхальный кролик
Когда я был моложе, я жил в лесу. С нашего заднего крыльца было видно кладбище. Однажды на Пасху я проснулся и увидел пасхального кролика (в каком-то ужасающем костюме). Больше всего меня поражает, что я до сих пор помню тот запах мокрого сена. В то утро я нашел дома лишнее пасхальное яйцо, которое родители не прятали.
Много лет спустя, когда я учился в старшей школе, я спросил своих родителей о том утре. Они ответили, что никогда бы не стали так запариваться, чтобы переодеваться в какого-то кролика. Позже в тот день младшая сестра (мы в детстве спали в одной комнате на двухъярусной кровати) рассказала, что помнит то утро. Тот «пасхальный кролик» зашел в нашу комнату и сделал замечание о запахе сена. Я был в ужасе, что наши жуткие истории совпадали. Что мы оба видели этого нелепо одетого человека.
Еще больше ужаса мне добавили друзья из школы. Когда я рассказал им о том инциденте, одна из девушек поделилась своей историей. Однажды на Пасху она долго смотрела в окно среди ночи. И тоже увидела «пасхального кролика», стоящего на ее подъездной дорожке. Пишу и у меня снова озноб. Я до сих пор не понимаю кто это был и угрожало ли это нашей жизни. Но и по сей день я жутко боюсь людей в костюмах кроликов.
15. Человек у озера
Это история моего мужа. В средней школе, они с друзьями устроили лагерь в загородном доме тети и дяди своего друга. Они занимались обычной готовкой, ставили палатку и так далее.
В какой-то момент ночью мой муж решил пройтись возле небольшого пруда на территории отеля. Проще говоря — он хотел в туалет. Занимаясь своими делами, он поднял глаза и увидел человека, идущего к нему по краю пруда. Он ясно видел этого человека — тот шел, опустив голову. Красная фланелевая рубашка, джинсы и обычные ботинки. Мужу показалось странным, что какой-то парень гуляет у пруда за городом посреди ночи. Поэтому он решил спросить: «Эй, парень, что ты делаешь?». Он не получил ответа, а парень продолжал идти мимо него и теперь смотрел в сторону. А в следующее мгновение просто исчез.
Муж побежал рассказать об этом друзьям. Тот парень, чьи родственники владели территорией, был просто шокирован и сразу побежал будить дядю с тетей. Те попросили описать кого видел мой муж, а как услышали его рассказ, то вдруг изменились в лице. Следом тетя начала плакать.
Оказалось, что она постоянно видела этого парня. Только прямо в доме. Иногда он стоял в ногах их кровати. Но муж так и не верил ей. Не верил, зато легко обвинял в безумии (муж так понял, что из-за этого они вообще были на грани развода). Тетя того парня испытала сильное облегчение от того, что этого призрака увидел кто-то еще. А ее муж, наконец, всерьез воспринял ее слова. Не знаю чем закончилась их история, но муж до сих пор со страхом вспоминает ту ночь.
16. Странные голоса
В тот день я был дома у друга, видимо я тогда заснул прямо на диване. Когда я проснулся, то понял, что пора ехать домой. Я встал, увидел свет в комнате приятеля, но дверь была закрыта. Подойдя к двери, я сказал, что ухожу, потому что мне завтра рано на работу. Он ответил: «Ага, увидимся!», — а пошел к холодильнику, чтобы взять попить. Когда я вернулся в гостиную, то бросил ему: «До встречи, чувак», а он ответил: «Да».
Что-то показалось мне странным. Совсем не похожим на моего приятеля. Поэтому я подошел к двери, открыл ее, а там… Там никого не было. В доме ВООБЩЕ НИКОГО НЕ БЫЛО. Выйдя на улицу я не увидел даже его грузовика.
Я чертовски перепугался. Позвонил ему на сотовый, а он сказал, что уехал в «Макдональдс» минут 15 назад.
Я выскочил на улицу и дождался, пока он вернется домой. Он сказал мне, что тут много лет назад жил ребенок. Он повесился на чердаке, и друг постоянно слышит чьи-то голоса и видит странные вещи.
Это подтвердил даже сосед. После этого почти у каждого, кто оставался у приятеля, был этот паранормальный опыт. Все рассказывали похожие жуткие истории. А приятель просто привык уже к этому. Максимум, когда его это донимает сверх меры, он громко кричит: «ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ!». Говорит, что это, как ни странно, помогает. Но ненадолго, потом все начинается заново.
17. Остановитесь сейчас же
Много лет назад, когда мне было 14 лет, я ночевал в доме друга. Помимо меня было еще трое ребят моего возраста. Я знал всех, кроме одного — это был двоюродный брат парня, в чьем доме мы ночевали. За нами присматривала старшая сестра того парня, ей было 16 лет.
Она где-то откопала спиритическую доску и решила напугать нас до усрачки. Знаете, это были те времена, когда эти доски продавались в любом магазине игрушек.
Итак, мы все собрались вокруг доски, а она начала играть во что-то типа детектора лжи. Задавала каждому из нас вопросы, на которые можно ыло ответить «да/нет». Все чувствовали себя неловко и тихонько хихикали. Нам даже понравилось, мы узнавали секреты друг друга, о которых раньше не знали.
Все стало странным, когда она вдруг спросила: «Если здесь кто-нибудь есть, пожалуйста, покажись». Несколько секунд тишины нарушила упавшая со стены картина в раме. Разумеется, мы все перепугались! Но она пыталась нас успокоить, говоря, что нам всем надо вернуться в круг. Якобы, надо помочь тому, кто сбил картину.
С пепельными лицами и колотящимися сердцами мы начали задавать вопросы. И я должен также добавить, что указатель теперь двигался плавно и быстро. Совершенно по-другому, нежели раньше.
Ты в комнате? Что-то говорит «да». Ты мужчина? «Нет». Вам нужна помощь? «Нет». Как тебя зовут? Указатель указывает на С-А-Р-А. Расскажи нам секрет, мы просим… Указатель показывает на монету.
Так мы и сделали. Кто-то встал из-за стола и достал 10 пенсов из банки для мелочи на кухне. В те дни монеты по 10 пенсов были большими и толстыми. Мы подкинули монетку, она, вращаясь, полетела высоко вверх. Но когда она начала опускаться, то перестала вращаться. Монета безмятежно приземлилась ребром на стол. Не подпрыгнула, не покачнулась — просто опустилась на стол, словно кто-то положил ее на стол.
Мы просто молчали, находясь в шоке. А потом указатель снова начал двигаться. Двигался он как-то хаотично, указывая на разные буквы. Мы ничего не понимали, пока до нас не дошло, что это инициалы. Включаяя вторые имена. Семейная традиция друга и его сестры заключалась в том, чтобы иметь сразу 3 вторых имени. Никто из нас вообще не знал полного имени старшей сестры. В ту ночь это «что-то» правильно написало имена и инициалы каждого из нас.
А потом указатель сделал паузу, и указал на 3 последних слова. ДЕТИ. ОСТАНОВИСЬ, СЕЙЧАС ЖЕ.
Мне потребовалось много-много недель, чтобы снова нормально засыпать. Никто не сказал об этом родителям, и с годами это стало нашей общей общей тайной. У меня не было рационального объяснения этому тогда, нет и сейчас. В ту ночь были по-настоящему жуткие истории.
18. Камера видеонаблюдения
Раньше я работал в месте, где требовалось пахать 24 часа в сутки. Я обрабатывал конфиденциальные документы и файлы, и если бы кому-то понадобилась эта информация посреди ночи, мне пришлось бы принести ее им (или подтвердить, что она у меня есть).
В любом случае, безопасность довольно жесткая. Решетки на окнах, множество запертых дверей, чтобы добраться до рабочего места. Мне давали мне работу на ночь, но рассчитывали, как быстро я смогу ее выполнить. Поэтому, как и всегда, в ту ночь я закончил свою работу примерно за 30-45 минут, достал телефон, поиграл в игры и посмотрел Netflix (так как ночью в здании больше никого нет).
Треть той смены уже позади, когда я внезапно услышал, как закрывается дверь. Я посмотрел на камеру видеонаблюдения и увидел как кто-то идет по коридору в мой кабинет. Я решил, что кто-то из коллег решил пошутить, поэтому развернулся к двери и ждал, когда кто-нибудь войдет. Но никто не входил. У меня по всему телу волосы встали дыбом.
Здание у нас небольшое, и я решил, что сам найду того парня. Я проверил все офисы и складские помещения — никого. Однако, когда я возвращался в свой кабинет, то увидел закрывающуюся пожарную дверь. Я загел в кабинет, что перемотать камеры назад, но оказалось, что перемотка защищена паролем, а я его не знал. Мне стало страшно от того, как решительно тот человек шел к моему кабинету.
Наконец, моя смена подошла к концу. Последние 2 часа я просидел в таком напряжении, что у меня просто ныла спина. Начали приходить коллеги, я обрадовался, что меня сейчас сменят. После того, как я рассказал о том, что произошло ночью, моя коллега-сменщица попросила меня идти домой. Коллега сказала, что дождется менеджера и они вместе посмотрят камеры.
Вернувшись домой, я позвонил менеджеру и спросил, что было на камере. На видео было видно, как закрывается пожарная дверь, но затем видео замерло примерно на час, и следующее, что оно записывало, — это то, что эту дверь уже открываю я.
19. Отметины на моем лице
За всю свою жизнь бывало, то я жила в реально паранормальных местах. Вот одно из событий, которое запомнилось мне больше всего.
Однажды утром я проснулась и, как обычно, подошла к зеркалу, чтобы почистить зубы. Там было такое нелепое помещение — раковина и балконная дверь, окон при этом не было. В общем, в то утро в отражении зеркала я увидела как колышется одно из моих растений. Ощущение было такое, словно на него дует ветер. Я повернулась и подошла к горшку, — он стоял прямо у балконной двери, — и проверила закрыта ли дверь. Закрыта.
Возвращаясь к зеркалу, я почему-то посмотрела на письменный стол, на котором лежали перьевые ручки. А когда я перевела взгляд на зеркало, то увидела отметины от тех перьев по всему своему лицу. Сердце остановилось, по всему телу пробежали мурашки. Я быстро привела себя в порядок и выскочила из комнаты. А спустя пару минут снова туда заглянула. И увидела нараспашку открытую балконную дверь.
Боже мой, с тех пор я вообще боялась лишний раз зайти в ту комнату и при первой же возможности съехала оттуда.
20. Золотой свет
У моей мамы во сне случился припадок (она была эпилептиком). Во время приступа она завернулась в свои одеяла и отключилась от нехватки дыхания. Парамедикам удалось реанимировать ее и увезти ее в больницу. Это было рано утром, около 4:30 утра.
Мне было поручено прозвонить всех родственников, чтобы сообщить, что мама попала в больницу. Первый и самый важный звонок был бабушке (ее маме). Однако, прежде чем я поднял трубку и набрал ее номер, раздался звонок. Звонила именно бабушка. У нас уже было 5:30, по ее часовому поясу — 2:30 утра. Она хотела рассказать нам, что увидела мою маму, купающуюся в золотом свете. Она утверждала, что общалась с мамой, но теперь она мертва и направляется в лучшее место.
В тот момент я не знал, что мама умрет. Отец был с ней в больнице и тоже не знал, что она умрет. Даже врачи еще не знали, что ее мозг уже умер. Но бабушка каким-то образом об этом узнала и связалась со мной.
Невероятно жутко.
21. Женщина в окне
Мы с друзьями гуляли на кладбище в паре кварталов от дома на Хэллоуин. Как говорится — потому что а почему бы и нет? Все эти жуткие истории нам не страшны. Тут рядом есть здание, в котором постоянно открываются и закрываются новые рестораны. Ни один не задерживается надолго. По сути, кладбище — этот «задний двор» того здания. В ту ночь в здании почему-то горел свет, а в окне стояла женщина в розовом платье и просто смотрела на нас. Но мы все знали, что здание пустует, что еще никто не успел арендовать там помещение.
Мы с друзьями сильно напряглись. Мы шли вдоль здания, неотрывно следя за той женщиной и каждую секунду все отчетливее понимали, то здесь что-то не так. Эта женщина следовала за нами. От окна к окну. Но она как будто скользила, а не шла. Мы не на шутку перепугались и уже побежали оттуда так быстро как только могли. Однако, подбежав к торцу здания, мы в ужасе увидели, что она стоит там. Снаружи. Окон в торце вообще нет. Она так и стояла там, наблюдая как мы бежим дальше. С той ночи мы больше никогда в жизни не ходили по кладбищам.
22. Маленький мир
Еще в студенческие годы я шла домой со своими сестрами с собрания женского общества. Мы жили не в кампусе, а были примерно в 20 минутах ходьбы от него. Было около 2:00 утра, и поначалу были одни на улицах. Ни машин, ни пешеходов, никого.
Но потом мы заметили мужчину, идущего в нашу сторону. Это был высокий, пожилой белый мужчина на костылях и с черной собакой рядом.
Мы разошлись в стороны, чтобы пропустить его на боковой дорожке. А потом поздоровались с ним, но он не обратил на нас никакого внимания. Однако его собака испуганно посмотрела на нас и быстро прижалась к своему хозяину.
Через несколько кварталов мы снова услышали этот отчетливый стук костылей. Мы подошли к перекрестку, и за поворотом снова увидели того самого мужчину. Мы снова расступились в сторону, пошутив о том как тесен мир и спросив не заблудился ли он. Однако он снова молча продолжил свой путь. При этом его собака взглянула на нас тем же испуганным взглядом и так же прижалась к нему.
Итак, мы практически подошли к дому и снова услышали стук тех костылей. Только в этот раз мы не понимали откуда именно он исходит. Мы свернули на нашу улицу, и на полпути к нашему дому, наконец, увидели того мужчину с костылями. Он вышел из дома, НАШЕГО ДОМА, и просто прошел мимо нас. Его собака снова пробежалась по нам своими испуганными глазами и убежала поближе к мужчине. Вот только в этот раз собака была ЖЕЛТОГО ЦВЕТА!
По сей день я не могу понять, как человек на костылях столько раз догонял нас. Откуда он знал, где мы живем? И что случилось с собакой, изменившей окрас?! Что это за жуткие истории и преследования.
23. Предупреждение
Когда я учился в колледже, то по выходным часто ездил домой в родной город (145 км пути). Однажды, в очередной уикенд со мной решила поехать моя подруга, только она собиралась ехать на своей машине.
В субботу вечером мне приснился очень яркий сон. В нем ко мне подошла маленькая девочка и сказала: «Пожалуйста… позаботься о моей сестре». И показала мне фотографию автомобильной аварии на шоссе. Там было две машины — серебристая «Королла» (машина моей подруги) и черного «Форда Эксплорера».
На следующее утро я сразу же позвонил ей, рассказал об этом сне и спросил, есть ли у нее сестра. Потому я виделся лишь с ее братьями. Ее ответ меня ошарашил: «Ну… у мамы однажды родилась мертвая девочка». Я спросил сколько бы ей было лет сегодня, на что она ответила: «Пять». Я тут же связал этот возраст с девочкой из сна и забеспокоился еще больше. Я предположил, что это была именно ее сестра и уговорил подругу поехать в моей машине. На следующую ночь, сидя дома в уже в своем родном городе, я случайно включил новости, где показывали автомобильную аварию. Тот же участок шоссе, но на этот раз там был только тот «Форд». Честно говоря, это пугает меня по сей день.
24. След ноги
Я хотел бы начать с того, что в этом доме произошло много событий. Но я поделюсь самым пугающим. Предыстория: район, где находится мой дом, когда-то был открытой прерией. Мы постоянно находили артефакты коренных американцев, разбросанные по окрестностям.
Когда мои родители развелись (я был еще подростком), мы с мамой переехали в этот дом. Поначалу все казалось замечательным! Там было много места, и в доме было очень уютно. Однако со временем в доме стали происходить странные вещи. Чем больше я их замечал, тем чаще они становились. Например, я слышал, как кто-то спускался по лестнице, пока чистил зубы. Разумеется я предполагал, что это моя мама, но всякий раз, когда я проверял, там никого не было. Вскоре шаги стали обычным явлением. Особенно по ночам. Еще через некоторое время до меня, наконец, дошло в чем их причина. Причина в том, что в этом доме водились привидения!
Вот тут-то все и стало по-настоящему жутким. Однажды мы с другом вернулись с прогулки ко мне домой. Мама тогда была в командировке, поэтому мы решили, что будет очень классно потусить в пустом доме вдвоем. Мы могли бы что-нибудь выпить или заняться любыми делами, какими захотим. Мы ошибались.
Зайдя в дом, мы сразу направились в подвал. Там было попрохладнее, чем в остальной части дома. Спускаясь по лестнице, я заметил, что плакат «Желтая подводная лодка Битлз», висевший внизу лестницы, был слегка наклонен влево. Я подумал, что, наверное, задел его или что-то в этом роде. Проходя мимо, я поправил его и мы направились дальше в комнату. Стоит отметить, что плакаты и фотографии были развешаны по всем стенам в подвале. Я починил его, и мы прошли в главную комнату. И вот там мы испугались не на шутку. Все фотографии и плакаты в комнате были слегка наклонены влево. Точно так же, как тот плакат у лестницы. Но странности на этом не закончились. Дверь в кладовку оказалась приоткрыта. А кладовка — это по сути комната, где вместо пола была земля. Я подошел к двери и замер — оттуда шло какое-то золотое сияние. Примерно в 3 метрах от двери находился выключатель.
Я взял себя в руки, заскочил в кладовку и выключил свет. В поисках рационального объяснения я позвонил маме. Но та сообщила, что не знает в чем дело и что она вообще несколько недель не спускалась в подвал перед отъездом. У меня по спине пробежала дрожь. Я оглядел кладовку и заметил в грязи отпечаток ноги. Это был самый искореженный след, какой только можно себе представить. Я застыл от страха. Мой друг тоже. Мы молча посмотрели друг на друга, испытывая тошнотворное, выворачивающее наизнанку чувство. Я захлопнул дверь кладовки и запер ее, после чего мы выскочили из дома так быстро, как только могли. Никогда не забуду как отвратительно и уродливо выглядел тот след. А мысль, что я вообще решился зайти туда и выключить свет выбивает у меня почву из под ног.
25. Ритуал
После смерти бабушки, согласно традиции, моя семья провела этот ритуал. По сути, создается святилище для умершего. В течение первых 7 дней после смерти, в 7 часов вечера, мы молчали в течение часа. Так мы позволяли духу вернуться т попрощаться. В последний день ритуала стеклянная ваза, что стояла прямо над святыней, упала и разбилась, когда мы молча сидели в соседней комнате. Тогда мы и так были немного на взводе, а тут еще и это. Ваза спокойно простояла там много лет и даже окна были все закрыты.
После тихого часа мы позвонили тете, которая тоже провела этот час в молчании у себя дома. Тетя первым делом начала рассказывать, что произошло что-то странное. Она со всей своей семьей собралась на втором этаже, когда одна из дверей на первом с грохотом захлопнулась. Они проверили все двери, дом был заперт, окна тоже заперты. Они не могли понять что произошло. Но что еще более пугающее — все двери в доме были открыты. Тетя жила в том доме уже больше 10 лет и никогда не сталкивалась ни с чем подобным.
Я не утверждаю, что в ту ночь произошло что-то сверхъестественное. Но эти жуткие истории определенно вызывают во мне дрожь по всему телу.
26. Нож
Это не история о призраках, домах с привидениями или чем-то еще. Речь идет о том, чтобы прожить в каком-то месте 10 лет и почувствовать, как это место резко оборачивается против тебя. Места имеют свои ощущения, страна вокруг вас имеет свое собственное ощущение, к которому вы привыкаете.
Раньше я жил на старой южной плантации, превратившейся в конную ферму. Более 1000 акров лесов или пастбищ. Однажды я исследовал со своими собаками одну из конных троп в лесу в 20 минутах езды от дома и решил случайно сойти с тропы.
Я шел куда попало. Повернуть на 90 градусов, спуститься в родник, затем подняться под древним забором из колючей проволоки и побродить некоторое время. Так я ходил, пока не нашел 2 большие известняковые пещеры прямо напротив друг друга. Оба входа были заблокированы кучей камней, беспорядочно сложенных друг на друга. Но входы были заложены полностью.
Честно говоря, только из-за этого мне захотелось зайти внутрь. Но здравый смысл подсказывал, что лучше этого не делать. В конце концов, я был даже без телефона и никто не знал где именно я был. А вдруг маня укусит змея или я сломаю ногу о камни? Поэтому я бегло осмотрел пещеры и нашел тот чертовски старый нож. Потрясающий нож. Он выглядел так, словно кто-то вырезал его из оленьего рога.
Как только я взял нож в руки, лес словно изменился. Если вы когда-нибудь долгое время жили за городом в одном и том же месте — вы поймете меня. Мои собаки подошли ближе и прижались ко мне. Я чувствовал себя явно нежеланным гостем. Положив нож, я надеялся, что все пройдет. Но это ужасное чувство не проходило, пока я полностью не выбрался из леса и почти не вернулся домой.
После этого я никогда не чувствовал себя комфортно в одиночестве в тех лесах. В один момент я счастлив и исследую мир, а в следующий — за мной кто-то наблюдает. Тот, кто очень сильно ненавидит меня. Я уверен, что это можно объяснить нервами или чем-то еще. Но! Позже я искал пещеры, но так и не нашел их. И это несмотря на то, что точно знал, где оставил следы.
Мне знакомо это чувство связи с землей. Раньше я мог проснуться, выйти на улицу и сразу понять, если что– то не так. Больная лошадь или напряженная, люди, охотятся на нашей земле или нет. Я не могу это объяснить, просто чувствую и все. Что бы я ни почувствовал, когда поднял тот нож — это было очень, ОЧЕНЬ враждебно. Это был, наверное, мой самый необъяснимый опыт.
27. Подвал
История о том, как я жил дома у брата. Через два месяца после того, как мой брат и его жена купили новый дом, им пришлось уехать из города. Но у них были кошки, которых надо было кормить. Их дом, как и мой офис находился недалеко от моей квартиры (буквально пара минут на машине). Поэтому брат сразу предложил пожить у них, вместо того, что кататься каждый день туда-обратно, а потом еще и на работу. Итак, я получил ключи от дома и инструкции. И прожил в их доме всего три ночи — понедельник, вторник и среду. Три жуткие истории.
Вечер понедельника прошел без происшествий. Но только до полуночи. Лежа на диване в гостиной, я наблюдая за Конаном (их котом), а на моей груди лежала кошка. Я уже начал было засыпать. Следующее, что я осознал, это то, что я стоял в кромешной тьме. Я совершенно обезумел. И понятия не имел, где нахожусь. Я ощупал в темноте все вокруг и ничего не почувствовал. Наконец я понял, что на самом деле сверху шел слабый голубой свет. Я двинулся к нему и только тогда понял, где нахожусь. Я был в гребаном подвале! Свет проникал через дверь в подвал наверху лестницы, которая ведет на кухню. По-видимому, достаточное количество лунного света проникало через окно в другом месте кухни. Взбежав по лестнице, я включил свет на кухне и закрыл дверь в подвал. Я был в ужасе, пока не успокоился настолько, чтобы прийти к выводу, к которому и вы, вероятно, уже пришли — я сам спустился по лестнице во сне (и даже открыл дверь в подвал, которая, я знаю, была заперта).
Для истории важна еще пара вещей. Во-первых, подвал. Дом был очень хорошим — на самом деле, больше, чем они могли себе позволить. Единственным исключением был подвал. Я видел подвал только один раз, когда впервые попал на экскурсию. Его вообще не ремонтировали. Он был единственной важной вещью, которую они хотели исправить. Все, что у них там было, — это несколько коробок и стиральная машина с сушилкой. У меня не было причин хотеть туда спускаться, и я как бы забыл о его существовании.
Другой момент в том, что лунатизм — это норма для моей семьи. Брат постоянно разговаривал во сне, а иногда ходил. И это всегда чертовски пугало меня. Мысль о том, что люди что-то делают во сне, просто пугает меня до глубины души (до сих пор пугает). Брат знал об этом и часто дразнил меня по этому поводу, поэтому в моей семье было известно, что у меня была эта фобия. Но, насколько я знаю, до той ночи я никогда, вообще никогда не ходил во сне. В моей голове снова и снова прокручивался образ меня, спящего, вставающего с дивана, идущего на кухню, открывающего дверь в подвал и шаркающего вниз по лестнице в полной темноте. Жутко, как в аду.
Как бы то ни было, я увидел, что телевизор в гостиной все еще включен и по нему идет «Свадебный переполох». Я досмотрел оставшуюся часть фильма, пытаясь смеяться и думать о лунатизме как о забавной истории, которую я расскажу брату. Потом я поднялся наверх в гостевую комнату и провалился в сон. Это была первая ночь.
На следующее утро, при свете дня, это не казалось таким уж страшным. Я написал об этом брату и пошутил. Весь день меня это нисколько не беспокоило. Но когда я вышел из офиса к машине, меня охватило чувство страха. Внезапно. Мысль о том, чтобы лечь спать в том доме — и, возможно, снова ходить во сне — напугала меня. Поэтому я придумал план. Остановившись у хозяйственного магазина и взял один из тех резиновых клиньев для дверных проемов. Дома у брата я засунул его в щель под дверью подвала и пинал, пока оно не зашло так далеко, как только может. Потом я попробовал открыть дверь, но она не поддавалась. Идеально.
К ночи я поднялся наверх и заснул. А когда я проснулся, — клянусь Богом, — мне показалось, что я сплю. Я снова стоял в темноте, но на этот раз я точно знал, где нахожусь. Запах тот же самый. Бетонный пол под моими ногами такой же. Я огляделся в поисках света сверху, но поначалу не мог найти его, потому что он оказался дальше. Прошлой ночью я был совсем рядом с лестницей. В этот раз до лестницы было метров 5. Я вскочил по лестнице и включил свет на кухне. Прямо на полу я увидел резиновый клин, в метре от меня, как будто его туда отбросили. Я снова попытался представить себя лунатиком. Из спальни, вниз по лестнице, пытаюсь открыть дверь в подвал. Наклоняюсь и выдергиваю клин. А затем снова медленно спускаюсь в темноту.
Я решил включить свет в подвале и оставить его включенным. Я открыл дверь и щелкнул выключателем на лестнице в подвал. Но увидел, что главный выключатель находился внизу лестницы. Чтобы вы поняли планировку: лестница делит подвал на две части. Справа находится небольшая зона со стиральной машиной и сушилкой, а слева — большая открытая площадка.
В общем, я спустился и включил свет во всем подвале. Именно тогда я заметил кое-что, чего не заметил на той первой экскурсии. Примерно в 5 метрах, на большой площадке, была дверь в небольшой шкаф. Эта дверь была закрыта, но не имела дверной ручки (только пустое отверстие). Казалось, что она свободно распахнется. Я понял, что только что проснулся как раз где-то рядом с этой дверью. Потом мне пришла в голову чертовски странная мысль: каждую ночь я направлялся именно к двери. И каждый раз проходил немного дальше, прежде чем просыпался. Как только эта мысль пришла мне в голову, я снова поднялся по лестнице, оставил свет включенным и закрыл дверь. Я поднялся в спальню, но мне потребовалась целая вечность, чтобы заснуть. Это была вторая ночь.
На следующее утро, в среду, я поздно проснулся на работу. Я вообще не думал о подвале, потому что торопился собраться. Однако на работе мне все еще было любопытно, что находится за дверью. Поэтому я написал брату и спросил. Он ответил: «Подожди… почему ты был в подвале?». Я понял, что, когда писал ему накануне, то так и не сказал, где именно я проснулся. Немного подумав, я все же решился и написал об этом. И уточнил, что вообще-то просыпался в подвале 2 дня подряд. Через некоторое время он отправляет сообщение длиной в роман. О том, как жутко в подвале, не спускаться туда и так далее. Как они пытались поставить ящики для мусора в подвале, а кошки устроили беспорядок в доме, потому что отказались спускаться. Как он добровольно берется за любую работу, кроме стирки, лишь бы ему не пришлось туда спускаться. Он написал все это, а я прочитал и не мог поверить. Потому что мой брат никогда не верил в паранормальные явления или суеверия, еще с тех пор как мы были детьми. А еще понял, что он так и не ответил на мой вопрос, но мне уже было некогда.
После работы я испытал то же самое чувство страха по дороге к машине. Я действительно не хотел оставаться там снова. И решил, что мне это все не нужно. Приеду, покормлю кошек, заберу свои вещи и сразу вернусь домой. Утром просто снова заеду их покормить и до свидания. Ложась спать в своей квартире, я думал обо всех шагах, которые мне придется предпринять, чтобы снова спуститься в подвал во сне. Найти свою машину, припаркованную за квартал, доехать во сне до дома брата и так далее. Но на этот раз я проспал всю ночь напролет. Это была третья ночь.
В четверг утром я заехал в дом, как и планировал. Я уже собирался уходить, когда вспомнил, что в подвале все еще горит свет. Не колеблясь я спустился вниз, чтобы выключить его. Было что-то в том, чтобы находиться там утром. В то утро подвал казался прекрасным местом. Спустившись вниз, мне в глаза снова бросилась эта дверь. Она больше не казалась страшной, поэтому почему бы ее не осмотреть? Я подошел к шкафу и отчетливо помню, что совсем не чувствовал страха. Пока… Пока я не протянул руку к отверстию дверной ручки, чтобы открыть ее. Как только я это сделал, я почувствовал это электрическое ощущение (мгновенно!). Как воздух перед бурей. Я представил, как рука проходит через это отверстие и хватает мою руку. Это было похоже на педаль газа от 0 до 60 км/час, переходя от отсутствия страха к уверенности, что произойдет что-то ужасное, если я открою эту дверь. Трудно описать это иначе, чем это электрическое чувство. Я забрал оставшиеся вещи наверху и вышел из дома.
Месяц спустя я встретился с братом на «счастливый час». Выпив пару стаканчиков, мы начали шутить обо мне, лунатизме и жутком подвале. Я напомнил, что он так ни разу и не ответил мне о том, что за дверью. А он сказал, что я и не хочу этого знать. Сначала шутил, но потом стал настаивать. Наконец он рассказал мне. И я ему не поверил. Это же старший брат, который за всю жизнь миллион раз вешал мне лапшу на уши.
С его слов: у предыдущих (и первых) владельцев дома была дочь-подросток, которая оборудовала подвал для своей спальни. Дверь вела в ее шкаф, где однажды ночью она свернулась калачиком, приняла несколько таблеток и покончила с собой. Семья собиралась перестроить подвал, но после того, как разобрала его на части, поняла, что они не смогут этого сделать. Им пришлось переехать. Вот почему недостроен был только подвал. И вот почему брату был по карману этот огромный дом. Продавцу пришлось сообщить, что в резиденции произошло самоубийство. Он сказал, если я ему не поверю, посмотреть рыночную стоимость одинаковых домов в его треке (я знаю, сколько они заплатили за свой дом, и это оказалось намного дешевле). Они с женой считали себя адекватными людьми и не стали отказываться от невероятно выгодной сделки. Только они решили про историю дома никому не говорить. После того как они переехали, его жене нравился подвал. Но брат этот подвал возненавидел. Он извинился за то, что ничего не рассказал мне до того, как я остался там. Но он даже и не думал, что у меня будет какая-то причина спускаться вниз.
Теперь вот что меня убедило. Я сказал: «Хорошо, единственное, что заставляет меня поверить тебе, это то, что в последнее утро, когда я был там, я подошел к двери шкафа», — и в этот момент я увидел, как меняется лицо моего брата. Тем не менее, я решил закончить: «Когда я подошел, чтобы открыть ее, воздух был как…» и в то же мгновение я сказал «электричество», и мой брат сказал «электричество». Мы сказали это одновременно, я увидел его лицо и понял, что он говорит правду.
Я больше никогда не ступал ногой в тот подвал, и с тех пор я не ходил во сне.
Источник:
АНТИФИШКИ
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PS Можно сериальчик замутить на РЕН ТВ
На самом деле, восприятие детьми "призраков" и прочее из этой подборки уже давно объяснено психологами и иными учеными умами. Поэтому во всех этих рассказах указываются старые даты. Свежих таких материалов уже нет.
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