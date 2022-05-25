«Берегись автомобиля»: кто должен был играть главную роль и что стало с легендарной «Волгой»

Когда ленту уже запустили в производство, в съёмочный процесс внезапно вмешался министр культуры. Он прочитал сценарий и решил, что картина Рязанова приведёт к росту преступности. По мнению министра, фильм призывал зрителей вершить самосуд, вместо того, чтобы обращаться в милицию. После встречи с чиновником съёмки приостановили на неопределённый срок. Рязанов и Брагинский стали переделывать сценарий и в результате превратили его в детективную повесть. Её опубликовали в журнале «Молодая гвардия», а вскоре напечатали отдельной книгой. Повесть была благодушно встречена критиками и имела большой успех у читателей. Лишь после этого чиновники из Госкино наконец разрешили Рязанову вернуться к работе над фильмом.