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«Берегись автомобиля»: кто должен был играть главную роль и что стало с легендарной «Волгой»

«Берегись автомобиля»: кто должен был играть главную роль и что стало с легендарной «Волгой»

Автор:
25 мая 2022 10:18
Сообщество : Кино
Метки: Берегись автомобиля   Волга   актеры   кино   роль   фильм   
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25 мая 1966 года на экраны вышла комедия «Берегись автомобиля» — первая совместная работа Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского. В основу сюжета легла распространённая в ту пору история о благородном угонщике, который воровал автомобили у жуликов и взяточников из чувства справедливости, а вырученные от продажи краденых машин деньги переводил на счета детских домов.

По другой версии, идею для будущего сценария Рязанову подсказал Юрий Никулин. Он поведал режиссёру о водителе из Куйбышева, который угонял машины у своих нечистых на руку коллег. Перед съёмками фильма Рязанов потратил немало времени на поиски настоящего таинственного угонщика, ставшего прототипом главного героя. Режиссёр обращался за информацией в отделения милиции, министерство юстиции и прочие правоохранительные организации, но так никого и не нашёл. Тогда и стало понятно — легенду о советском Робине Гуде выдумал сам народ.

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Когда ленту уже запустили в производство, в съёмочный процесс внезапно вмешался министр культуры. Он прочитал сценарий и решил, что картина Рязанова приведёт к росту преступности. По мнению министра, фильм призывал зрителей вершить самосуд, вместо того, чтобы обращаться в милицию. После встречи с чиновником съёмки приостановили на неопределённый срок. Рязанов и Брагинский стали переделывать сценарий и в результате превратили его в детективную повесть. Её опубликовали в журнале «Молодая гвардия», а вскоре напечатали отдельной книгой. Повесть была благодушно встречена критиками и имела большой успех у читателей. Лишь после этого чиновники из Госкино наконец разрешили Рязанову вернуться к работе над фильмом.

Изначально сценарий назывался «Угнали машину». В главной роли режиссёр видел Юрия Никулина, но тот уехал на гастроли с цирком и не смог принять участия в съёмках. Вторым кандидатом на роль Деточкина оказался Олег Ефремов, но он убедительнее смотрелся в образе следователя Подберёзовикова. Пробы проходили Леонид Быков и Леонид Куравлёв, но первого комиссия окрестила слишком народным, а второго — слишком пролетарским. В результате роль благородного угонщика досталась Иннокентию Смоктуновскому: перед съёмками он экстренно научился водить машину и сдал на права, хотя самые сложные манёвры в кадре выполнял каскадёр.

Ольге Аросевой специально для съёмок пришлось сдать экзамен на право управления троллейбусом. В кадре она водит настоящий рейсовый троллейбус, который движется по одному из столичных маршрутов, а пассажиры в нём — обычные москвичи.

По сюжету Деточкин в самодеятельном спектакле исполняет роль Гамлета. Сам Смоктуновский сыграл принца датского в экранизации Георгия Козинцева двумя годами ранее. Однако для съёмок в ленте Рязанова актёру пришлось учить текст заново: в «Берегись автомобиля» использовался перевод Михаила Лозинского, а в «Гамлете» — Бориса Пастернака.

Мосфильмовская бежевая «Волга», на которой Деточкин скрывался от погони, появилась и в других фильмах. Именно на этой машине, только перекрашенной в серый цвет, возил героиню Дорониной таксист Ефремов в ленте «Три тополя на Плющихе». А позже автомобиль выступил в роли знаменитого голубого «такси на Дубровку» в «Бриллиантовой руке». Много лет спустя машина появилась в ленте Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений» — тогда по просьбе режиссёра на неё приделали серебряную фигурку оленя. А вскоре четырёхколёсная звезда засветилась в сериале Валерия Тодоровского «Оттепель». Сегодня знаменитая «Волга» стала одним из экспонатов музея «Мосфильма», но продолжает сниматься в кино с завидной регулярностью.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Берегись автомобиля   Волга   актеры   кино   роль   фильм   
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5  комментариев
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Viktor 4 часа назад
А что значит "голубого «такси на Дубровку»"?

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