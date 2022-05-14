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12 легендарных актёров и актрис, которым уже за 80, но они всё ещё снимаются в кино

12 легендарных актёров и актрис, которым уже за 80, но они всё ещё снимаются в кино

Автор:
14 мая 2022 08:53
Сообщество : Кино
Метки: актеры   возраст   кино   роль   съемка   фильм   
1542
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Перед вами 12 актёров и актрис, половине из которых уже за 85, но кто может похвастаться фильмами со своим участием в 20-х годах 21 века. Настоящие уникумы!

Думаете, такие имена, как Джейн Фонда, Софи Лорен или Клинт Иствуд — это звуки из далёкого прошлого? А вот и нет! Они и некоторые другие почётные ветераны мирового кино, которых мы сегодня упомянем, до сих пор снимаются и радуют нас своими новыми ролями.

Аль Пачино (82 года)

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В 2021 году с участием актёра вышло два фильма: «Американская предательница» и «Дом Gucci».

Также Пачино участвует в трёх проектах, находящихся в разработке: триллере «Sniff», который выйдет в 2022 году, драме «Король Лир» и криминальном триллере «Западня». Даты выхода двух последних пока неизвестны.


Иэн Маккеллен (82 года)

В 2021 году вышел сай-фай-детектив с участием актёра под названием «Бесконечность: Субъект неизвестен».


Кристофер Ллойд (83 года)

В 2021 году актёр снялся в фильме «Никто», а ещё он точно появится в третьем сезоне сериала «Мандалорец», который выйдет в конце года.


Морган Фримен (84 года)

В 2021 году вышло аж три фильма с участием актёра: «Поездка в Америку 2», «Ангел мести» и «Телохранитель жены киллера».

Так у него ещё и в планах как минимум столько же ближайших проектов!


Джейн Фонда (84 года)

В 2022 году выйдет мультфильм «Удача», в котором актриса озвучила Дракониху, кроме того совсем недавно Джейн Фонда снялась в спортивной комедии «80 для Брэди», дата выхода которой ещё не была объявлена.


Энтони Хопкинс (84 года)

В 2021 году вышел фильм с участием Хопкинса под названием «Виртуоз», а в этом году актёр вновь появится на большом экране в драме «Время Армагеддона».


Дональд Сазерленд (86 лет)

В 2022 году вышел фильм-катастрофа с участием актёра «Падение Луны».


Софи Лорен (87 лет)

В 2020 году с участием актрисы вышел фильм «Вся жизнь впереди».


Мэгги Смит (87 лет)

В 2022 году с участием актрисы вышел фильм «Аббатство Даунтон: Новая эра».


Джуди Денч (87 лет)

В 2021 году вышло два фильма с участием актрисы: «Белфаст» и «Бывшая с того света».


Майкл Кейн (89 лет)

В 2021 году вышло два фильма с участием Кейна — «Афера Оливера Твиста» и «Бестселлер».


Клинт Иствуд (91 год)

В 2021 году вышел новый фильм Иствуда «Мужские слёзы», в котором он выступил и в качестве режиссёра, и в качестве исполнителя главной роли.

Мало того, что Клинт самый старший в списке, так у него ещё и день рождения ближе всех (кроме Маккеллена). 31 мая актёру и режиссёру исполнится 92 года.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   возраст   кино   роль   съемка   фильм   
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6  комментариев
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1k
c3nsor3d 56 минут назад
Безмерно уважаю список!!!.)
Но, - дорогу - молодым... Такая куча есть...(!!!)
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2k
Dorell 23 минуты назад
Забыли самого главного пристрелого актёра
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27k
Григорий Полчаса назад
Кристофер Ллойд сильно сдал - еле ходит, остальные вполне себе.
Иствуд вообще бессмертный, Джуди Денч на удивление привлекательна. Сазерленд и Пачино как коньяк - вкус не меняется после первых 30-ти, только годы на бутылке и цена растет.
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1k
c3nsor3d 55 минут назад
Пусть "камео" делают.. Норм такой пенсионный плюс в 500000 баксов на хлеб с маслом-))
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