Почему Любовь Орлова и Леонид Утёсов всю жизнь ненавидели друг друга?

Можно сказать, что с этого дня она возненавидела Утёсова и сделала всё, чтобы тот возненавидел её в ответ. А ведь эта война началась, когда фильм был снят только на половину.

Григорий Александров попал в сложное положение. Ему надо было каждый раз дома уговаривать жену не обострять конфликт, а на съёмочной площадке убеждать Утёсова, что всё нормально и что ему никто не желает зла. Потому что если бы он психанул и отказался бы сниматься дальше, то Александров, скорее всего, закончился бы как режиссёр. Провал съёмок этого фильма начальство бы ему не простило.

Развитие конфликта

Сегодня, глядя, как на экране Анюта и пастух Костя объясняются в любви, даже не верится, что на самом деле они в это время ненавидели друг друга. Но актёрский талант обоих сделал своё дело, и фильм стал настоящим шедевром довоенного кинематографа.

После премьеры картины, которая прошла с грандиозным успехом, Александров в своих отчётах везде занижал роль Утёсова. Думаю, что это произошло не без участия его мстительной супруги.

В итоге Григорию Александрову за фильм вручили Орден Красной Звезды, Любовь Орлова получила звание заслуженной артистки республики, а Утёсов, у которого, несмотря на известность, еще не было званий и орденов, получил в подарок фотоаппарат.