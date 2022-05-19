Почему Любовь Орлова и Леонид Утёсов всю жизнь ненавидели друг друга?

Многие знают, что Любовь Орлова и Леонид Утёсов многие годы не любили друг друга и никогда это не скрывали. А вражда, которая длилась десятилетиями, до конца их жизни, зародилась еще в начале тридцатых годов на съёмках легендарного фильма «Весёлые ребята».
Как это начиналось
Этот фильм Григорий Александров решил снять сразу после возвращения из США под впечатлением увиденных там американских мюзиклов. Конечно, он отдавал себе отчёт, что советский мюзикл будет сильно отличаться от тех красочных и шикарных шоу, которые снимали в Голливуде. Он еще не знал, о чём будет советский мюзикл и кто в нём будет играть, но он точно знал, что будет его снимать.
Первоначально он хотел использовать опереточных актёров и снять какую-нибудь современную музыкальную пьесу, в которой он бы использовал кинематографические приемы, подсмотренные им у американцев.
Но однажды он оказался на выступлении джазового коллектива Леонида Утёсова и понял, что нашёл главных исполнителей для своего будущего фильма.
Вначале тридцатых оркестр «Теа-Джаз» под управлением Леонида Утёсова приезжал в Москву на гастроли по два-три раза в год. Обычно они выступали в Зелёном театре Парка Горького. На всех выступлениях джаз-оркестра всегда был неизменный аншлаг. Музыканты не просто играли джаз, а импровизировали, перемешивали это с танцевальными движениями и доводили зрителей до экстаза!
Сразу после концерта Александров прошёл за кулисы и выложил Утёсову свои планы о будущем фильме. А тот их сразу поддержал. Александров сказал, что сценарий он напишет сам, и это будет современный комедийный сюжет. А главными героями будущего фильма будут его музыканты и сам Утёсов.
Но через два месяца выяснилось, что в сюжете появилась героиня, которая, по сути, и стала главной в этом фильме. Позже он оправдывался перед неприятно удивлённым Утёсовым, что появление в сценарии домработницы Анюты, это якобы пожелание вышестоящего начальства, чтобы фильм был не просто о буржуазной музыке и музыкантах, а еще и о простой девушке из народа, которой страна помогла стать настоящим человеком.
Позже Александров эту идею будет обыгрывать в своих фильмах «Волга-Волга» и «Светлый путь», но тогда, в 1933 году, он еще только искал подходящий кинообраз для своей жены, актрисы Любови Орловой.
Утесов был вынужден согласиться, но уже не возлюбил Орлову и на съёмках фильма не скрывал своего раздражения. Дело в том, что он был уже знаменитым артистом, а она - еще никому не известной начинающей киноактрисой. Несмотря на то, что ей уже исполнилось 32 года.
Кстати, её возраст тоже был причиной колкостей Утёсова, так как по сценарию Анюта было еще совсем молоденькой 18-летней девушкой. Поэтому он не раз намекал, что актриса старовата для своей роли. А однажды это получилось чересчур откровенно.
После съёмки очередного дубля Орлова отошла от съёмочной площадки, чтобы поправить грим. А в это время Утёсов довольно громко и с раздражением спросил режиссёра, где он взял эту старую калошу, которая уже третий дубль не может сыграть сцену как надо? Орлова была чуть в стороне, но про «старую калошу» в своё адрес всё же услышала.
Можно сказать, что с этого дня она возненавидела Утёсова и сделала всё, чтобы тот возненавидел её в ответ. А ведь эта война началась, когда фильм был снят только на половину.
Григорий Александров попал в сложное положение. Ему надо было каждый раз дома уговаривать жену не обострять конфликт, а на съёмочной площадке убеждать Утёсова, что всё нормально и что ему никто не желает зла. Потому что если бы он психанул и отказался бы сниматься дальше, то Александров, скорее всего, закончился бы как режиссёр. Провал съёмок этого фильма начальство бы ему не простило.
Развитие конфликта
Сегодня, глядя, как на экране Анюта и пастух Костя объясняются в любви, даже не верится, что на самом деле они в это время ненавидели друг друга. Но актёрский талант обоих сделал своё дело, и фильм стал настоящим шедевром довоенного кинематографа.
После премьеры картины, которая прошла с грандиозным успехом, Александров в своих отчётах везде занижал роль Утёсова. Думаю, что это произошло не без участия его мстительной супруги.
В итоге Григорию Александрову за фильм вручили Орден Красной Звезды, Любовь Орлова получила звание заслуженной артистки республики, а Утёсов, у которого, несмотря на известность, еще не было званий и орденов, получил в подарок фотоаппарат.
Это было публичное унижение, так как такие фотоаппараты получили почти все члены съёмочной группы. Получалось, что исполнителя главной роли прировняли к костюмеру или к гримеру.
После этого фильма Утёсов зарёкся связываться с кино и до конца своих дней отвергал все приглашения кинорежиссёров, которых за годы его жизни было немало.
Все последующие десятилетия Утёсов, Александров и Орлова не пересекались друг с другом. Устроители концертов и творческих вечеров знали, что Утёсов никогда не согласится выступать в одной программе с Орловой. И наоборот. Даже в Кремль на торжественные встречи их приглашали по отдельности.
Но, как говорят, если женщина ненавидит, то это на всю жизнь. Через четверть века, в 1958 году, Григорий Александров вдруг решил переозвучить свою знаменитую киноленту под предлогом её ветхости. Повод был явно надуманный, но спорить с Александровым никто не решился. Он был уже одним из столпов советского кинематографа, орденоносцем, лауреатом, народным, заслуженным и т.д.
В итоге голос Утёсова в фильме и звуки его оркестра были заменены. Вокальные партии Кости Потехина спел молодой эстрадный исполнитель Владимир Трошин, а подыграл ему в фильме Государственный джазовый оркестр Вадима Людвиковского. Все партии Анюты перепела сама 57-летняя Орлова. Правда, в особо сложных местах ей помогла профессиональная певица Валентина Ивантеева, но в титрах, конечно, это никто не указывал.
Ну а к 63-летнему Утесову, который в то время пел и активно выступал на эстраде, Александров даже и не думал обращаться. Когда Утёсов об этом узнал, он понял, что женская месть не имеет срока давности.
Финал истории
По иронии судьбы, в свои последние годы Утёсов и Орлова были соседями и жили на одной улице в посёлке Внуково. В то время это была своего рода «Рублёвка», где имели дачи многие известные люди. По сути, это были круглогодичные коттеджи со всеми удобствами и телефонами. Но в те годы их по-старому называли «дачами».
Когда они случайно встречались на улице, то отворачивались или переходили на противоположную сторону. Никаких попыток хотя бы поговорить между ними даже в преклонном возрасте не возникало.
Первой скончалась Любовь Петровна в 1975 году. Причиной смерти был рак. 73-летнюю народную артистку похоронили на Новодевичьем кладбище.
А через семь лет, в 1982 году, умер и 86-летний Утёсов. Его похоронили тоже на Новодевичьем. По иронии судьбы, недалеко от могилы Орловой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ее бездарная игра и нелепые мимические кривлянья, просто раздражают.
И, судя по тому, что я о ней читал, в кино она попала однозначно не за талант
Что же касается самого Утесова, при всем уважении к его талантам он был еще тот "подарочек". Говорили так же, что он не умеет петь. «Да, отвечал артист. Зато я пою сердцем».Жена прогнала любовницу Молодой Утесов с женой Еленой Ленской и дочерью Эдитой Всю жизнь Утёсова преследовали «романтические истории». Его супруга Елена Осиповна, зная о любвеобильном нраве мужа, старалась не оставлять его одного и постоянно сопровождала во всех гастрольных поездках
А вот "Волга-волга"-это уже другой уровень. И по сюжету, и по работе режиссера.
Александров обещал Утесову фильм, где он будет центральной фигурой. А тот перетащил всё внимание на достаточно слабую Орлову.
Что же касается самого Утесова, при всем уважении к его талантам он был не без греха. Говорили так же, что он не умеет петь. «Да, отвечал артист. Зато я пою сердцем».Жена прогнала любовницу Молодой Утесов с женой Еленой Ленской и дочерью Эдитой Всю жизнь Утёсова преследовали «романтические истории». Его супруга Елена Осиповна, зная о любвеобильном нраве мужа, старалась не оставлять его одного и постоянно сопровождала во всех гастрольных поездках