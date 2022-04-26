Обыкновенное чудо от волшебника Марка Захарова

Более сорока лет телевизионный фильм «Обыкновенное чудо» почти ежегодно демонстрируется на ТВ, и интерес к нему не ослабевает. Наоборот, он находит всё больше новых поклонников среди молодежи и даже современных подростков. Недаром этот телевизионный фильм сегодня в шутку называют не обыкновенным, а настоящим чудом от Марка Захарова.
А ведь сразу после его премьеры в январе 1979 года на фильм вылилось много злой критики. Мол, это и не фильм вовсе, а телеспектакль с примитивными декорациями и невыразительными мизансценами. Тогда ведь еще не было понятия «павильонное кино» и такие постановки были непривычными. А некоторые критики вообще открыто называли фильм «дешёвой халтурой за большие деньги», так как фильм снимался в дорогостоящих павильонах телецентра Останкино.
Но, судя по множеству писем, пришедших со всей страны в редакцию телевидения, зрителям кино очень понравилось, и его стали регулярно показывать на телеэкране.
Получилось, что забавный сюжет пьесы Шварца, удачный подбор актёров и гениальная музыка песен Геннадия Гладкова в своём сочетании создали замечательную киноисторию, которая смотрится на одном дыхании. И сегодня можно с уверенностью сказать, что фильм успешно прошел проверку временем.
Что интересно, Марк Захаров с самого начала планировал на главные роли двух своих любимчиков – Веру Глаголеву и Александра Збруева. Но на подготовительном этапе оба актёра не проявили должного интереса к этим ролям. Глаголева позже вспоминала, что ей было очень неудобно перед Захаровым, который буквально настаивал на её участие. А она в то время уже снималась в двух фильмах один у Эфроса, а другой у своего мужа Нахапетова и очень уставала на съёмках. Поэтому на пробах у Захарова получилась невыразительной и расстроила мастера.
Збруев, так вообще огорчил режиссёра тем, что за неделю до проб так и не нашел времени прочитать сценарий. Марк Анатольевич видел, что Збруев хоть и не отказывался играть, но ролью «не горит», а роль требовала большой эмоциональной отдачи. И он понял, что надо искать другого исполнителя.
Александр Абдулов в то время еще не был его любимчиком и проходил пробы наравне со всеми. Он очень старался, так как роль ему нравилась, и после проб, как бы в шутку грустно сказал Захарову, что, мол, скорее всего, всё будет как всегда: его пробы будут лучшими, но на роль утвердят Костолевского.
Позже Захаров вспоминал, что эти слова молодого актёра его зацепили, и он сделал так, чтобы Медведя сыграл именно Абдулов.
И потом об этом не разу не пожалел, а сам Абдулов после той роли на долгие годы стал фаворитом Захарова.
Диалоги героев сценария очень серьёзно изучались художественным советом на предмет цензуры. В образе короля и его свиты они сразу увидели намёк на Брежнева, поэтому все реплики короля и его министров рассматривали «под микроскопом».
Например, даже такие безобидные на первый взгляд слова министра-администратора: «Стареет наш Королёк… а раньше орел был!» они захотели сразу вычеркнуть. В то время Брежнев уже сильно сдал в плане здоровья, и это нельзя было не заметить по его выступлениям на ТВ.
Захаров бился за каждую фразу. По поводу министра-администратора его аргумент был в том, что этот персонаж является законченным циником и негодяем, а, мол, таких в нашем руководстве в принципе не может быть! А утвержденный на эту роль Миронов никогда не ассоциировался у зрителей в политическом плане и ничего, кроме смеха, не вызовет. В итоге многое ему удалось сохранить, но и вычеркнуто было немало.
Как позже в своей рецензии написал известный советский кинокритик, заслуженный деятель искусств Марк Ефимович Зак, в этом фильме все нашли то, что хотели найти. Женщины увидели историю необыкновенной любви, мужчины забавную сказку с волшебством, а оппозиционеры и цензоры - насмешку над действующей партийной властью. Фильм оказался настолько многогранным, что каждый увидел в нём то, что захотел.
Источник:
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