Обыкновенное чудо от волшебника Марка Захарова

Александр Абдулов в то время еще не был его любимчиком и проходил пробы наравне со всеми. Он очень старался, так как роль ему нравилась, и после проб, как бы в шутку грустно сказал Захарову, что, мол, скорее всего, всё будет как всегда: его пробы будут лучшими, но на роль утвердят Костолевского.

Позже Захаров вспоминал, что эти слова молодого актёра его зацепили, и он сделал так, чтобы Медведя сыграл именно Абдулов.

И потом об этом не разу не пожалел, а сам Абдулов после той роли на долгие годы стал фаворитом Захарова.