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Обыкновенное чудо от волшебника Марка Захарова

Обыкновенное чудо от волшебника Марка Захарова

Автор:
26 апреля 2022 09:47
Сообщество : Кино
Метки: Марк Захаров   Обыкновенное чудо   актеры   кино   роль   фильм   
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Более сорока лет телевизионный фильм «Обыкновенное чудо» почти ежегодно демонстрируется на ТВ, и интерес к нему не ослабевает. Наоборот, он находит всё больше новых поклонников среди молодежи и даже современных подростков. Недаром этот телевизионный фильм сегодня в шутку называют не обыкновенным, а настоящим чудом от Марка Захарова.


А ведь сразу после его премьеры в январе 1979 года на фильм вылилось много злой критики. Мол, это и не фильм вовсе, а телеспектакль с примитивными декорациями и невыразительными мизансценами. Тогда ведь еще не было понятия «павильонное кино» и такие постановки были непривычными. А некоторые критики вообще открыто называли фильм «дешёвой халтурой за большие деньги», так как фильм снимался в дорогостоящих павильонах телецентра Останкино.

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Но, судя по множеству писем, пришедших со всей страны в редакцию телевидения, зрителям кино очень понравилось, и его стали регулярно показывать на телеэкране.

Получилось, что забавный сюжет пьесы Шварца, удачный подбор актёров и гениальная музыка песен Геннадия Гладкова в своём сочетании создали замечательную киноисторию, которая смотрится на одном дыхании. И сегодня можно с уверенностью сказать, что фильм успешно прошел проверку временем.


Что интересно, Марк Захаров с самого начала планировал на главные роли двух своих любимчиков – Веру Глаголеву и Александра Збруева. Но на подготовительном этапе оба актёра не проявили должного интереса к этим ролям. Глаголева позже вспоминала, что ей было очень неудобно перед Захаровым, который буквально настаивал на её участие. А она в то время уже снималась в двух фильмах один у Эфроса, а другой у своего мужа Нахапетова и очень уставала на съёмках. Поэтому на пробах у Захарова получилась невыразительной и расстроила мастера.


Збруев, так вообще огорчил режиссёра тем, что за неделю до проб так и не нашел времени прочитать сценарий. Марк Анатольевич видел, что Збруев хоть и не отказывался играть, но ролью «не горит», а роль требовала большой эмоциональной отдачи. И он понял, что надо искать другого исполнителя.


Александр Абдулов в то время еще не был его любимчиком и проходил пробы наравне со всеми. Он очень старался, так как роль ему нравилась, и после проб, как бы в шутку грустно сказал Захарову, что, мол, скорее всего, всё будет как всегда: его пробы будут лучшими, но на роль утвердят Костолевского.

Позже Захаров вспоминал, что эти слова молодого актёра его зацепили, и он сделал так, чтобы Медведя сыграл именно Абдулов.

И потом об этом не разу не пожалел, а сам Абдулов после той роли на долгие годы стал фаворитом Захарова.


Диалоги героев сценария очень серьёзно изучались художественным советом на предмет цензуры. В образе короля и его свиты они сразу увидели намёк на Брежнева, поэтому все реплики короля и его министров рассматривали «под микроскопом».


Например, даже такие безобидные на первый взгляд слова министра-администратора: «Стареет наш Королёк… а раньше орел был!» они захотели сразу вычеркнуть. В то время Брежнев уже сильно сдал в плане здоровья, и это нельзя было не заметить по его выступлениям на ТВ.

Захаров бился за каждую фразу. По поводу министра-администратора его аргумент был в том, что этот персонаж является законченным циником и негодяем, а, мол, таких в нашем руководстве в принципе не может быть! А утвержденный на эту роль Миронов никогда не ассоциировался у зрителей в политическом плане и ничего, кроме смеха, не вызовет. В итоге многое ему удалось сохранить, но и вычеркнуто было немало.


Как позже в своей рецензии написал известный советский кинокритик, заслуженный деятель искусств Марк Ефимович Зак, в этом фильме все нашли то, что хотели найти. Женщины увидели историю необыкновенной любви, мужчины забавную сказку с волшебством, а оппозиционеры и цензоры - насмешку над действующей партийной властью. Фильм оказался настолько многогранным, что каждый увидел в нём то, что захотел.

Источник:

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Метки: Марк Захаров   Обыкновенное чудо   актеры   кино   роль   фильм   
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8  комментариев
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20k
SolomonA 2 часа назад
Был немало удивлен, когда узнал, что есть еще один фильм "Обыкновенное чудо", снятый в 1964 году. Честно попытался смотреть, хватило меня минут на 10-15... Увы - это совсем другой фильм, может и неплохой, но не Захаровский...
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141
contraas Полчаса назад
маловато будет
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6k
Nikolay 39 минут назад
Из всех актеров фильма понравилось только двое - Леонов и Миронов. Харизма, харизма и еще раз харизма!
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61k
Андрей Час назад
Ссылка youtu.be
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27k
Vazari Час назад
По мне, так фильмы Захарова, это некий "Тим Бёртон" своего времени. Что-то абсурдное, что-то психоделическое, но смотреть безусловно надо.
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6k
klop Час назад
Очень тягомотный фильм.
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