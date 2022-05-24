15 неожиданно крошечных вещей, дающих понять, каково было Гулливеру в Лилипутии

Все мы привыкли, что окружающие нас вещи определенных стандартных размеров. Поэтому, когда нам встречаются предметы ощутимо меньше привычных, невольно начинаешь чувствовать себя так, словно неожиданно очутился в Лилипутии. Настолько миниатюрные штуки еще надо суметь рассмотреть.
Тот неловкий момент, когда не проверил размеры перед заказом
Неудивительно, что пушистика не впечатлил такой подарок.
Крошечная отвертка для ремонта очков
Как пользоваться этой кухонной раковиной
Она настолько крохотная, что вызывает массу вопросов.
Мини-терка
Небольшая терочка поможет вам приготовить полезный чай или ароматное печенье, ведь на ней так удобно натирать имбирь.
Если вы никогда не видели детенышей компьютерных мышек
Оказывается, они существуют, и ими совершенно неудобно пользоваться.
Маленький поддон крошечных шлакоблоков
Вот только построить из них что-то вряд ли получится.
Придверный коврик
Коврики у двери являются не только красивым оформлением, но и имеют конкретный функционал. Но кто сумеет очистить свои ботинки вот на таком? Разве что жители Лилипутии.
Они же, видимо, оставили здесь эту игру
Крошечная версия знаменитой настольной игры, в которую очень хочется поиграть, но безумно неудобно из-за ее размеров.
Вырастил свой первый апельсин
Забавные мини-кружечки
Однако в них наливают вовсе не пиво, как кажется, а различные шоты.
Бананы размером с конфетку
Насытиться ими невозможно, остается только любоваться.
Как скушать бутерброд и не поправиться
У производителей этой ветчины из индейки найдется ответ.
Эта баночка «Нутеллы», вероятно, тоже создана с заботой о фигуре
Либо она предназначена для любителей ореховой пасты, которые, открыв банку, уже не могут остановиться, пока не съедят ее подчистую.
Малюсенький фонарик
Его удобно носить с собой, ведь можно просто повесить его вместо брелка.
Кораблик, который так просто глазами не разглядеть
Мастер сделал настолько крошечный кораблик, что он способен поместится на волоске человека. А рассмотреть его получится лишь при помощи микроскопа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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