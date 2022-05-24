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15 неожиданно крошечных вещей, дающих понять, каково было Гулливеру в Лилипутии

15 неожиданно крошечных вещей, дающих понять, каково было Гулливеру в Лилипутии

Автор:
24 мая 2022 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещи   забавно   крохотные   маленькие вещи   подборка   фото   
905
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Все мы привыкли, что окружающие нас вещи определенных стандартных размеров. Поэтому, когда нам встречаются предметы ощутимо меньше привычных, невольно начинаешь чувствовать себя так, словно неожиданно очутился в Лилипутии. Настолько миниатюрные штуки еще надо суметь рассмотреть.

Тот неловкий момент, когда не проверил размеры перед заказом

Неудивительно, что пушистика не впечатлил такой подарок.

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Крошечная отвертка для ремонта очков

Как пользоваться этой кухонной раковиной

Она настолько крохотная, что вызывает массу вопросов.

Мини-терка

Небольшая терочка поможет вам приготовить полезный чай или ароматное печенье, ведь на ней так удобно натирать имбирь.

Если вы никогда не видели детенышей компьютерных мышек

Оказывается, они существуют, и ими совершенно неудобно пользоваться.

Маленький поддон крошечных шлакоблоков

Вот только построить из них что-то вряд ли получится.

Придверный коврик

Коврики у двери являются не только красивым оформлением, но и имеют конкретный функционал. Но кто сумеет очистить свои ботинки вот на таком? Разве что жители Лилипутии.

Они же, видимо, оставили здесь эту игру

Крошечная версия знаменитой настольной игры, в которую очень хочется поиграть, но безумно неудобно из-за ее размеров.

Вырастил свой первый апельсин

Забавные мини-кружечки

Однако в них наливают вовсе не пиво, как кажется, а различные шоты.

Бананы размером с конфетку

Насытиться ими невозможно, остается только любоваться.

Как скушать бутерброд и не поправиться

У производителей этой ветчины из индейки найдется ответ.

Эта баночка «Нутеллы», вероятно, тоже создана с заботой о фигуре

Либо она предназначена для любителей ореховой пасты, которые, открыв банку, уже не могут остановиться, пока не съедят ее подчистую.

Малюсенький фонарик

Его удобно носить с собой, ведь можно просто повесить его вместо брелка.

Кораблик, который так просто глазами не разглядеть

Мастер сделал настолько крошечный кораблик, что он способен поместится на волоске человека. А рассмотреть его получится лишь при помощи микроскопа.

Источник:

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Метки: вещи   забавно   крохотные   маленькие вещи   подборка   фото   
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