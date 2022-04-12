Привет из прошлого: интересные вещицы, позволяющие оценить ушедшую эпоху

Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег”

Времена меняются, но некоторые вещи остаются неизменными

Эти люди с нетерпением ждали посылку, но доставка принесла им одно расстройство

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