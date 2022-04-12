Привет из прошлого: интересные вещицы, позволяющие оценить ушедшую эпоху

Некоторые вещи живут гораздо дольше, чем люди. И сохранившиеся по принципу «а вдруг пригодится», «пусть будет» или просто забытые помогают нам лучше понять прошлое и живших раньше людей.
Еда, бытовые приборы, безделушки хранятся где-то в потайных уголках квартир, словно ожидая, когда же кто-то обратит на них внимание и позволит рассказать свою простую историю.
Шкатулка с сюрпризами
Наверняка такой ящичек найдется в каждом доме. Если хорошо поискать.
Да, были мыши в наше время…
Раритетный телефон, обитающий у двоюродной бабушки.
Работает, что важно.
Чай-юбиляр
Ему уже почти полвека.
Журнал Playboy 1978 года шрифтом Брайля
Интересно, а как там с иллюстрациями?
Реальность от фантаста
Айзек Азимов нашёл время, чтобы ответить на письмо маленького мальчика. Теперь это настоящий раритет.
Двигатели для моделей ракет
Задокументированное обязательство связаться с заявителем по вопросу коммерческих полётов на Луну
Место забронировано, данные внесены в специальный реестр. Как только организация таких полётов станет возможной, заявителю нужно будет предоставить эту карточку.
Старенькие, но рабочие модемы
Круглые игральные карты, которым больше 90 лет
NOKIA 3330. Спасибо, что включаешься
Пачка табака, сохранившаяся в вещах солдата Первой мировой
«Звёздные войны» на Betamax
Коллекция ретро-пластинок
Сувенир: башни-близнецы до взрыва 11 сентября
Пиво, спрятанное в стене, датировано 1937 годом
Стальная баночка из-под «Пепси», найденная во время прогулки по Техасу
А какие предметы из прошлого вызывают у вас особенно нежную ностальгию?
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АНТИФИШКИ
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Вьетнамская звёздочка, тоже лежит лет 30 уже, так и не смог открыть, чтобы посмотреть есть там чё?
Бальзам Шрёденгира, пока не откроешь не узнаешь, есть ли он, а открыть нельзя, значит есть, так как не выбросили.