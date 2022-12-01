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Настолько крошечные предметы, что их существование кажется шуткой

Настолько крошечные предметы, что их существование кажется шуткой

Автор:
01 декабря 2022 08:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   забавно   крошечные   маленткие   подборка   фото   штуки   
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Мир полон необычных и даже странных вещей. Одной их таких диковинок являются вещи крошечных размеров, которые с лёгкостью приведут любого человека в замешательство. Кажется, что представленные предметы создавались для миниатюрных людей, чьи габариты не превышают муравьиные.

Некоторые из них сделаны креативными творцами ради забавы, другие же предметы создавались для выполнения каких-то конкретных задач. Предлагаем вам взглянуть на фото подобных вещичек и поудивляться тому, сколько всего необычного может поджидать нас на каждом углу.


Наверняка, одна из самых маленьких скрипок в мире

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Кстати на этой скрипке можно играть. Инструмент неплохо справляется с этой задачей.


Пивная кружка для лилипутов


Интересно, для кого делали эти цветные карандаши?


Очень маленькое кольцо из золота с изумрудом


Tic Tac и так никогда не отличался большими размерами. Зачем его было ещё уменьшать?


Меньше сковородки, наверняка, не найти

Зато на такой сковородке можно жарить идеально ровные оладушки или яичницу. Перфекционисты оценят по достоинству такой кухонный прибор.


Маленькая бутылочка для оливкового масла


Крошечный пылесос


Вы видели когда-нибудь настолько маленькую доску для спиритических сеансов?

Подойдёт для вызова микродухов из потусторонних миров.


Любопытно, сколько таких куриных ножек нужно съесть, чтобы хотя бы немного утолить голод?


Ты уверен, что это не жареный наушник?

На чём слушать такую крохотную кассету?

Мини-палочки солёного масла

Этот маленький сувенир наверняка понравится всем фанатам тамагочи


Только муравьи могут нажимать на эти крошечные кнопки.


Очень маленький бумажный кораблик

У человека, который смог собрать этот кораблик, явно отличные зрение и моторика пальцев.


Мини-джойстик. Обыкновенная зажигалка для сравнения


Собрать такой кубик будет явно непросто


«Миниатюрный телефон моего папы»


Миниатюрная паста

Такие пасты довольно часто встречаются в гостиничных номерах. При желании порцию можно попытаться растянуть на несколько дней.


Для кого выпускают такие маленькие баночки с кетчупом?

Источник:

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Метки: Вещи   забавно   крошечные   маленткие   подборка   фото   штуки   
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
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4k
Сергей Семенов 20 минут назад
>>> На чём слушать такую крохотную кассету?
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1k
Шурман 40 минут назад
Первое на старых диктофонах начала 90тых или на авто ответчиках начала 90тых . У самого такие были на авто ответчике с АОН . Мои друзья дебилы всякой фигни наговаривали а я потом от родителей выслушивал , куда и как мы идем бухать и в какое время я вернусь домой .
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11k
El Niño 44 минуты назад
Мне в ресторане даже блюдо принесли на маленькой сковородке. Я как увидел количество еды на этой сковородке, заказал еще 2 блюда. Как оказалось, это такой фирменный стиль ресторана. Где-то в Швеции.
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