Настолько крошечные предметы, что их существование кажется шуткой

Некоторые из них сделаны креативными творцами ради забавы, другие же предметы создавались для выполнения каких-то конкретных задач. Предлагаем вам взглянуть на фото подобных вещичек и поудивляться тому, сколько всего необычного может поджидать нас на каждом углу.

Наверняка, одна из самых маленьких скрипок в мире