Кто придумал смайлик, почему он жёлтый и кто получает все деньги за его использование

На самом деле есть точная информация о том, кто, когда и для чего придумал смайлик. Это был человек по имени Харви Болл (Harvey Ball). Вот честно, первая мысль, когда узнаёшь об этом – что всё дело в фамилии (ball - мяч). Но никаких упоминаний об этом, конечно, нет.

Вряд ли, конечно, уже немолодой Харви (ему было тогда 42 года) решил именно "поиграться" с собственной фамилией. В 1963-м году Харви Болл был принят в качестве внештатного художника в одну небольшую госкомпанию, где после ряда слияний и изменений хотели повысить моральный дух работников. Ему понадобилось 10 минут после получения такого задания на то, чтобы нарисовать кружок с улыбкой и глазами-точками.