Кто придумал смайлик, почему он жёлтый и кто получает все деньги за его использование

Знаете, почему смайлики обычной рисуют жёлтым цветом? Изначально он таким не был, хотя в остальном за долгое время с 60-х годов прошлого века не изменился. И очевидно, что в Интернету он не имел никакого отношения.
На самом деле есть точная информация о том, кто, когда и для чего придумал смайлик. Это был человек по имени Харви Болл (Harvey Ball). Вот честно, первая мысль, когда узнаёшь об этом – что всё дело в фамилии (ball - мяч). Но никаких упоминаний об этом, конечно, нет.
Вряд ли, конечно, уже немолодой Харви (ему было тогда 42 года) решил именно "поиграться" с собственной фамилией. В 1963-м году Харви Болл был принят в качестве внештатного художника в одну небольшую госкомпанию, где после ряда слияний и изменений хотели повысить моральный дух работников. Ему понадобилось 10 минут после получения такого задания на то, чтобы нарисовать кружок с улыбкой и глазами-точками.
Но он не рисовал его жёлтым – просто взял для эскиза жёлтую бумагу. Правда, затем он сам объяснял, что выбрал жёлтую бумагу, потому что она солнечная и, соответственно, позитивная. Начальство работу Харви Болла оценило, выдав ему премию в 45 долларов (сейчас бы это было в 10 раз больше). Сначала начальство раздало 100 таких плакатов сотрудникам в знак дружбы и как сообщение, что никого не уволят и всё будет хорошо.
А затем как-то сами собой смайлик стали популярными и их начали выпускать массово в виде разного рода сувениров, кнопок, значков и т.п. Важно, что сам Харви даже не пытался как-то зарегистрировать авторское право на ставший популярным смайлик, в итоге его "размножением" занимались все, кто хотел.
Говорят, одна американская компания начала выпускать сувенирку со смайликами и надписью Have a nice day – им выдали патент именно на такое сочетание (на просто смайлик не дали). В итоге в США эту фразу стали употреблять вместо традиционной Have a happy day. То есть стали повсеместно говорить "хорошего дня" вместо "счастливого дня" – мелочи, но показательно.
Из Штатов улыбка стала расходиться по всему миру и даже использоваться в прессе. Так французская газета France Soir стала помечать смайликом позитивные новости. Правда, именно французы подсуетились и получили патент на смайлики (точнее, кажется, на смайлик как товарный знак – но это уже тонкости).
Некто Франклин Луфрани, сотрудник этой же газеты и автор самой идеи помечать смайликами новости, зарегистрировал права на использование смайлика и вскоре стал миллионером. Причём патент он получил после того, как редактор одобрил его идею с пометкой для новостей.
Идея оказалась на самом деле удачной. Первые деньги Луфрани были получены с того, что газеты других европейских стран подхватили идею и стали тоже публиковать смайлики, оплачивая их использование. Луфрани эти деньги вложил в развитие бизнеса – выпустив большую партию футболок всё с тем же изображением. А в 1973 году он выиграл первый суд за незаконное использование смайлика, поставив затем и это дело на поток.
Говорят, когда в AOL (создатели "аськи", одного из первых интернет-мессенджеров) впервые получили претензию от компании Smiley Company, которую создал Луфрани, были очень удивлены. Тогда это была претензия на смайлик на сайте – потом они появятся в самом ICQ уже на "законных правах".
Важно, что всем желающим использовать "весёлую рожицу" приходилось как-то решать вопрос – по искам от Smiley Company запросто арестовывали целые тиражи сувенирной продукции и приходили с претензиями в к руководству интернет-проектов. Людям только оставалось разводить руками – далеко не все вообще понимали, как такой знак, как смайл, может быть ограничен авторским правом.
Но к онлайн-жизни смайликов имеет отношение уже сын Франклина Луфрани по имени Николя. Считается, что именно он – автор идеи использовать смайлики в Интернете и при отправке СМС-сообщений вместо обычных скобочек с двоеточиями и дефисами. Первый набор таких смайликов, сделанный дизайнерами по его заказу, был выложен в Сеть бесплатно для обычных пользователей.
А вот юридическим лицам приходится платить. Хотя компания Николя Луфрани не только "наезжает" на тех, кто использует смайлики без их разрешения, но и продвигает этот символ, помогая разным фирмам использовать "рожицы" – скажем, готовя дизайн для упаковок или рисуя под конкретные цели новые эмодзи, как теперь их называют.
Говорят, обойти патентное право несложно, если знать о нём – поменять немного глаза, рот, цвет смайлика или придумать другие отличия, которые позволят "отбить атаку" юристов. Но многим проще использовать образ законно, получая при этом ещё и определённую поддержку от обладателей патента.
Таким образом созданный в своё время расторопным французом бизнес до сих пор получает отчисления за использование того, что американский художник отдал миру бесплатно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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