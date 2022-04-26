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Вьетнамский пример, как сделать мир лучше

Вьетнамский пример, как сделать мир лучше

Автор:
26 апреля 2022 12:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вьетнам   вырубка   добро   интересно   леса   программа   туризм   юнеско   
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Думаете, сменить профессию — практически нереально, даже если вы отработали в ней несколько десятков лет? Это не так. Даже если вы занимаетесь незаконным промыслом, иногда жизнь может дать второй шанс. Яркий тому пример — вьетнамские браконьеры.

Дело в том, что Вьетнам — страна, очень богатая лесом. Но так уж получилось, что из-за изначальных богатств вырубка здесь стала бесконтрольной, и в итоге это привело к обнищанию ресурсов.

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Поэтому со временем чрезмерный промысел запретили. Правда, запрет так и не остановил фактическое разграбление местных природных ресурсов: здесь ярким цветом зацвело браконьерство.

И как бы не пытались местные власти пресечь их деятельность, настоящий вьетнамец не сдастся перед вызовом судьбы и правительства. Даже если этого требует здравый смысл.


Правда, борьба шла плохо до сих пор. Не так давно более 250 человек, бывших браконьеров, прошли обучение в туристической компании на гида. Теперь они водят экскурсии там, где раньше вели свой промысел.

Стоит сделать ремарку, что речь идет о национальном парке Фонгня-Кебанг, который признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Один из таких мужчин — 36-летний Нгок Ань. То есть, наверное, вы прекрасно понимаете, что Нгок уже явно при самом оптимистичном варианте прежде порядка 15 лет работал браконьером. А вот теперь он водит экскурсии.

Нгок, по его словам, прежде при виде большого дерева прикидывал его высоту и способ распила на бревна разного размера.

А теперь, когда он видит такое дерево, объясняет туристам, насколько оно ценное и редкое.

Также бывший браконьер, при виде ловушек на животных на тропе, убирает их, а еще распугивает тех браконьеров, которые пока еще не стали на путь исправления.

Вьетнамца на такие изменения толкнуло то, что он узнал, что вырубка лесов в его родной провинции Куангбинь приводит к усилению климатического кризиса. В частности, неконтролируемая вырубка леса ведет к тому, что здесь все чаще лес превращается в пустыню, а наводнения становятся все более частым явлением.


Сейчас зарплата Нгок Аня в два раза ниже, но он надеется, что его доход вырастет после того, как туристы вновь начнут приезжать в страну.

А как вы относитесь к браконьерству?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Вьетнам   вырубка   добро   интересно   леса   программа   туризм   юнеско   
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Alexander Gorn Час назад
Вьетнамцы с 65-го по 75-й год делали мир лучше.
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Sexxxton 24 минуты назад
-Джонни, они на деревьях!!
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Александр Невский
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