Вьетнамский пример, как сделать мир лучше

Поэтому со временем чрезмерный промысел запретили. Правда, запрет так и не остановил фактическое разграбление местных природных ресурсов: здесь ярким цветом зацвело браконьерство.

И как бы не пытались местные власти пресечь их деятельность, настоящий вьетнамец не сдастся перед вызовом судьбы и правительства. Даже если этого требует здравый смысл.

Правда, борьба шла плохо до сих пор. Не так давно более 250 человек, бывших браконьеров, прошли обучение в туристической компании на гида. Теперь они водят экскурсии там, где раньше вели свой промысел.