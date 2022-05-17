11 актеров, которые полностью обнажились для роли и не стесняются этого

Страстные и откровенные сцены с обнаженной натурой в фильмах и сериалах — обычное явление, но совсем другое дело, когда светить интимными местами приходится именно актерам-мужчинам. Это такая редкость, что каждый раз, когда это происходит, об этом тут же начинают трубить все новостные заголовки. Однако сами актеры не считают это чем-то особенным, и в целом относятся к столь щекотливой теме довольно спокойно. Вот, что они говорят по этому поводу.
Бен Аффлек полностью обнажился в «Исчезнувшей» — правда, на долю секунды. Говоря о сцене, о которой после выхода фильма написали все СМИ, Бен признался, что даже не знал, что зрители смогут что-то разглядеть.
«У нас в фильме была сцена в душе. И Дэвид [Финчер] заверил меня, потому что доверие очень важно для режиссеров и актеров: «Послушай, если мы снимем с наклоном вниз, мы не дойдем до того, чтобы можно было что-то увидеть». Так что спасибо тебе, Дэвид. И я хотел бы поблагодарить тебя за то, что на съемочной площадке всегда было прохладно. Потому что, когда есть шанс, что Америка увидит твои причиндалы, в твоих интересах, чтобы было холодно. Настоящий подарок», — пошутил Бен на церемонии вручения наград Hollywood Film Awards.
В фильме «Король вне закона» 2018 года Крис Пайн полностью обнажился в сцене, где его персонаж выходит из озера. Хотя сцена занимает всего секунду, Крис говорит, что ему было важно сделать это, поскольку это было необходимым для истории его персонажа. Перед выходом фильма Крис добавил, что его удивило обилие заголовков, посвященных этой сцене, а также его «смущает тот факт, что об этом вообще нужно говорить».
«Двойные стандарты определенно существуют, потому что никто бы не стал об этом говорить, если бы это была женщина. Я говорю: «Почему? Потому что от женщин этого ожидают, а от мужчин нет? Почему этого не ждут от мужчин? Почему мужчины не делали этого раньше? Это демонстрирует их уязвимость? Это демонстрирует рудиментарный, пуританский стыд за человеческое тело и человеческую близость? При этом нам разрешено насилие, самобичевание и причинение вреда друг другу — потому что нас научили тому, что это нормально в рамках культуры?». Я не знаю. Это определенно кажется чем-то странным», — сказал Крис E! News.
В спектакле «Take Me Out», который стал для актера бродвейским дебютом, Уильямс полностью обнажается на глазах публики. Хотя актер сказал, что научился не обращать внимания на реакцию публики и до начала спектакля предпочитает не знать, пришла ли на выступление его семья, он не считает это чем-то из ряда вон выходящим.
«Люди раздувают из этого слона. Это просто тело. Как только вы его видите, вы понимаете, что в этом нет ничего особенного», – рассказал Джесси на шоу Watch What Happens Live.
Юэн МакГрегор никогда не стеснялся сниматься обнаженным, когда брался за новые роли. На самом деле, за все годы он разделся в нескольких фильмах, включая «На игле» и «Бархатная золотая жила». Актер говорит, что для него это никогда не было проблемой, и он делает это просто потому, что этого требует роль.
«Нагота— это то, что случается со мной в конце дня, а если повезет, то и в середине дня. И я не понимаю, почему это проблема. Я не раздеваюсь в фильмах потому, что хочу блеснуть своим телом. Я раздеваюсь для фильмов, потому что я актер», — сказал Юэн в интервью E!.
Хотя Том Круз и обнажился во «Всех верных ходах», он сделал это исключительно по собственному желанию. Его коллега по фильму, Лиа Томпсон, рассказала, что когда она пожаловалась ему на свои собственные сцены с обнаженкой, то Круз помог отговорить режиссеров от одной из них. В оставшейся сцене Том предложил раздеться с ней за компанию.
«Насчет второй он сказал: «Ну, если она должна быть голой, я тоже буду голым». Это довольно круто! Я всегда была благодарна ему за то, что он противостоял продюсерам», — рассказала Лиа Indiewire.
В фильме «Стыд» 2012 года нет недостатка в обнаженке. Майкл говорит, что, прежде чем согласиться на роль, он задумался о двойных стандартах в отношении мужской и женской наготы в кино, и в итоге посвятил роль своей маме.
«Меня это просто сбивает меня с толку: женщины могут все время расхаживать голыми, но парень очень кстати оказывается в штанах. Я помню, что моя мама всегда жаловалась на это: «Это такая ерунда, голые всегда только женщины». Так что я сделал это для тебя, мама!» — сказал Майкл в интервью Vulture.
Кажется, Джуду Лоу не составило труда раздеться для роли в «Доме Хемингуэе», и он отыграл эту сцену в первый же день съемок. Он говорит, что сразу пришел на съемочную площадку голым, чтобы войти в роль.
«Мы пробежались через весь фильм, и я решил, что лучший способ начать — это убедиться, что съемочная группа знает, кто и что такое Дом. Поэтому я подумал, что лучше всего начать с этой сумасшедшей первой сцены, которая невероятно откровенная, и я в ней голый. Так что я прошел на съемочную площадку без одежды и начал этот конкретный монолог», — рассказал Джуд E!.
У Кевина Бейкона нет проблем с тем, чтобы раздеться на камеру — только говорить об этом. Хотя Кевин был не против оголиться в фильме «Дикость», его раздражало, что его постоянно спрашивали об этом в интервью.
«Моя проблема с наготой в чем — я снялся в фильме «Дикость», там была полностью обнаженная натура. И у меня не было с этим проблем, потому что это сцена выхода из душа, и это был именно такой фильм. С чем у меня была проблема, так это с тем, что, когда я рекламировал фильм — и даже по сей день — я только об этом и говорил. Так что в итоге для меня это стало, не знаю, просто скучной темой для разговора», — рассказал Кевин Business Insider.
На первых же минутах фильма «В пролете» 2008 года перед зрителями предстает полностью обнаженный Джейсон Сигел, чей персонаж пытался сделать сюрприз своей девушке. Вместо этого она расстается с ним, что задает сюжет всего фильма. Джейсон сам написал эту сцену и говорит, что не стал бы этого делать, если бы за этим не стояла творческая цель.
«За этим стояла творческая идея; это было сделано не только для эпатажа. Я хотел, чтобы это было самое унизительное расставание всех времен. Когда я писал это, я говорил про себя — проблема с романтическими комедиями в том, что вы знаете, что произойдет. Парень на плакате в конечном итоге сойдется с девушкой на плакате. Но если я начну этот фильм с чего-то, что вы не ожидали увидеть, вы как бы вынуждены изменить свое отношение к нему. Вы уже не знаете, что произойдет в этом фильме», — сказал Джейсон в интервью Vulture.
Еще в 1980 году Ричард Гир стал одним из первых актеров-мужчин, снявшись полностью обнаженным в фильме «Американский жиголо». По словам Ричарда, на самом деле он не планировал сниматься в фильме голым, так получилось само собой.
«Насколько я помню, [обнаженки] не было в сценарии. Это был естественный процесс создания фильма. Я, конечно, чувствовал себя уязвимым, но мне кажется, что для мужчин это не так, как для женщин», — сказал он Entertainment Weekly.
Джеймс МакЭвой без проблем раздевается в кино (или на сцене). Когда его спросили о соответствующей сцене в «Последнем короле Шотландии», Джеймс сказал, что ему просто нравится быть голым.
«Да, я люблю раздеваться. Мне нравится быть голым, мне нравится быть голым на сцене — больше, чем мне нравится быть голым в кино. Обнажаться в кино не так уж и весело, но быть обнаженным на сцене действительно раскрепощает. На сцене негде спрятаться, ты совершенно уязвим. Когда ты полностью уязвим, хуже уже быть не может, не так ли?» — сказал Джеймс.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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