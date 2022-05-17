11 актеров, которые полностью обнажились для роли и не стесняются этого

Бен Аффлек полностью обнажился в «Исчезнувшей» — правда, на долю секунды. Говоря о сцене, о которой после выхода фильма написали все СМИ, Бен признался, что даже не знал, что зрители смогут что-то разглядеть.

«У нас в фильме была сцена в душе. И Дэвид [Финчер] заверил меня, потому что доверие очень важно для режиссеров и актеров: «Послушай, если мы снимем с наклоном вниз, мы не дойдем до того, чтобы можно было что-то увидеть». Так что спасибо тебе, Дэвид. И я хотел бы поблагодарить тебя за то, что на съемочной площадке всегда было прохладно. Потому что, когда есть шанс, что Америка увидит твои причиндалы, в твоих интересах, чтобы было холодно. Настоящий подарок», — пошутил Бен на церемонии вручения наград Hollywood Film Awards.