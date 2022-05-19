Странные растения, при виде которых хочется спросить «что это?»

Вряд ли кто-то на планете знаком с абсолютно всем разнообразием нашей флоры и фауны. В мире 100 тысяч видов различных грибов и в три раза больше растений. О многих из упомянутых вы, вероятно, даже не слышали. Да и не видели тоже.
На первый взгляд саговник можно перепутать с ананасом или с пальмой, но если его съесть, то можно серьезно отравиться, ведь он ядовитый.
Грибы - довольно причудливая жизни. Так, кукурузная головня питается только кукурузой, поражая початки. Хотя в некоторых странах его едят, сравнивая его вкус со вкусом трюфелей.
А вот это - несъедобная красноустка с оранжевым или красным телом. Гриб покрыт слизью и ядовит для употребления.
Ну а трутовик знают все. Он вырастает на уже погибших деревьях, поэтому не является паразитом.
А эта прекрасная чилийская пуйа чем-то напоминает инопланетянку Лилу из Пятого элемента – такая же изысканная, хоть и выглядит неземной.
Многие любят кактусы из-за их непритязательности, но мало кто догадывается, насколько много различных причудливых видов этих растений. Этот бразильский красавец называется спиральный цереус. У него нет ствола, а стебли завиты.
А вот еще один достойный представитель вида - Опунция Санта-Риты. Кактус растет фиолетовыми или синеватыми кустами.
Если бы у кого в саду в качестве сорняка росла фарфоровая лоза, то особо против никто бы не был, ведь это достойное украшение для любого сада.
А это тоже лоза, только нефритовая. Ее считают исчезающим видом, а еще никто не будет спорить, что это одно из самых красивых растений на планете.
Ранее цветы банксии использовали как сахар, а сейчас чаще всего его используют как часть декоративных элементов. Примечательно, что цветок не боится пожаров, огонь, напротив, помогает семенам высвободиться.
Маленькие комочки пушицы (тундровый хлопок) можно найти в Северном полушарии земли. Это многолетние растения, коих существует более 30 видов.
А вот физалис мы раньше видели достаточно часто. Сейчас это больше дикое растение, которое нельзя есть, но в качестве декора его используют до сих пор.
Каменная роза или эхеверия – своеобразное растение, распространённое в Мексике.
Индийскую странную пальму «рыбий хвост» используют для озеленения улиц в тропиках.
Гледичия трёхколючковая – это роскошные деревья, имеющие на стволе колючки, чтобы рядом не росли другие растения. Эти колючки спокойно могут проткнуть шину.
А этот красавец – слоновый ямс, неприятно попахивающий во время цветения. В его клубнях много белка и крахмала.
Вот эта нежная нематериальная роза называется гравилат ползучий и выходит из семейства розовых.
Источник:
АНТИФИШКИ
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