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Сообщество Удивительное рядом 329 постов • 53 подписчика подписаться
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Странные растения, при виде которых хочется спросить «что это?»

Странные растения, при виде которых хочется спросить «что это?»

Автор:
19 мая 2022 21:48
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Опасные растения   грибы   необычные растения   природа   удивительное рядом   цветы   
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Вряд ли кто-то на планете знаком с абсолютно всем разнообразием нашей флоры и фауны. В мире 100 тысяч видов различных грибов и в три раза больше растений. О многих из упомянутых вы, вероятно, даже не слышали. Да и не видели тоже.

На первый взгляд саговник можно перепутать с ананасом или с пальмой, но если его съесть, то можно серьезно отравиться, ведь он ядовитый.

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Грибы - довольно причудливая жизни. Так, кукурузная головня питается только кукурузой, поражая початки. Хотя в некоторых странах его едят, сравнивая его вкус со вкусом трюфелей.

А вот это - несъедобная красноустка с оранжевым или красным телом. Гриб покрыт слизью и ядовит для употребления.

Ну а трутовик знают все. Он вырастает на уже погибших деревьях, поэтому не является паразитом.

А эта прекрасная чилийская пуйа чем-то напоминает инопланетянку Лилу из Пятого элемента – такая же изысканная, хоть и выглядит неземной.

Многие любят кактусы из-за их непритязательности, но мало кто догадывается, насколько много различных причудливых видов этих растений. Этот бразильский красавец называется спиральный цереус. У него нет ствола, а стебли завиты.

А вот еще один достойный представитель вида - Опунция Санта-Риты. Кактус растет фиолетовыми или синеватыми кустами.

Если бы у кого в саду в качестве сорняка росла фарфоровая лоза, то особо против никто бы не был, ведь это достойное украшение для любого сада.

А это тоже лоза, только нефритовая. Ее считают исчезающим видом, а еще никто не будет спорить, что это одно из самых красивых растений на планете.

Ранее цветы банксии использовали как сахар, а сейчас чаще всего его используют как часть декоративных элементов. Примечательно, что цветок не боится пожаров, огонь, напротив, помогает семенам высвободиться.

Маленькие комочки пушицы (тундровый хлопок) можно найти в Северном полушарии земли. Это многолетние растения, коих существует более 30 видов.

А вот физалис мы раньше видели достаточно часто. Сейчас это больше дикое растение, которое нельзя есть, но в качестве декора его используют до сих пор.

Каменная роза или эхеверия – своеобразное растение, распространённое в Мексике.

Индийскую странную пальму «рыбий хвост» используют для озеленения улиц в тропиках.

Гледичия трёхколючковая – это роскошные деревья, имеющие на стволе колючки, чтобы рядом не росли другие растения. Эти колючки спокойно могут проткнуть шину.

А этот красавец – слоновый ямс, неприятно попахивающий во время цветения. В его клубнях много белка и крахмала.

Вот эта нежная нематериальная роза называется гравилат ползучий и выходит из семейства розовых.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Опасные растения   грибы   необычные растения   природа   удивительное рядом   цветы   
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1  комментарий
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Viktor 37 минут назад
А где же, набившие оскомину, пальцы мертвеца?

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Антибиотик
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