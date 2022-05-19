Странные растения, при виде которых хочется спросить «что это?»

Ну а трутовик знают все. Он вырастает на уже погибших деревьях, поэтому не является паразитом.

А эта прекрасная чилийская пуйа чем-то напоминает инопланетянку Лилу из Пятого элемента – такая же изысканная, хоть и выглядит неземной.