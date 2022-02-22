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20 идеально геометрических растений

20 идеально геометрических растений (20 фото)

Автор:
22 февраля 2022 09:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: геометрия   идеально   красота   природа   растения   фото   цветы   
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Как ни крути, а природа всё же лучший творец и художник! Нам остаётся только восхищаться и черпать вдохновение в окружающем мире.

Природа удивительна во всех своих аспектах. Такое огромное многообразие живых существ и растений на нашей прекрасной планете! Сегодня хотим показать вам некоторых представителей флоры, настолько идеальных, что по урокам геометрии и эстетикологии они бы точно получили пятёрки.


1. Идеальное алоэ

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Это растение имеет приятную геометрию.


2. Шарообразная юкка

Насколько же круглое это растение!


3. Норфолкская сосна

Вид сверху на растение – идеальная форма звезды!


4. Бразильский листок


Геометричное растения из Альто-Параисо.


5. Глориоза Роскошная

Цветок, который я нашёл сегодня утром.

6. Крассула пирамидальная

Крассула является одним из важных дополнений к любой цветочной коллекции.


7. Агава королевы Виктории

Одно из моих любимых растений на все времена! Агава королевы Виктории — Agave victoriae-reginae.

8. Эхинацея пурпурная

Гипнотезирующая геометрия эхинацеи пурпурной! Красиво!


9. Пальмовая ветвь

Вы только посмотрите на узор этой пальмовой ветви!


10. Фаукария

Эту изумительную фаукарию я приобрела весной из-за интересной крестообразной формы и графичной белой окантовки листа. Её происхождение мне неизвестно, было лишь указано, что «гибрид», а форма и оттенок цветка, которые могли бы подсказать её родителей, пока ещё не радовали моих глаз. Может есть у кого-то мысли насчёт её родословной?


11. Фуксия Ламбада

Кто-нибудь знает, что это за цветок? (Северная Калифорния)

Комментаторы Reddit тут же ответили на вопрос девушки — это Фуксия Ламбада. А парень из Португалии рассказал, что там это растение называют «brincos-de-princesa», что означает «серьги принцессы».


12. Оксалис (кислица)

Название: Oxalis palmifrons. Красиво.


13. Одуванчик

Я нашёл закрученный одуванчик.


14. Крассула Зелёная Пагода

Привет, друзья! Делюсь своим любимым суккулентом — Crassula Green Pagoda.


15. Пламя

Цветок в этом полосатом растении невероятен!


16. Эониум слоевидный

Название: aeonium tabuliforme.


17. Камелия японская

Потрясающие лепестки цветка камелии.


18. Природная мозаика

Цветущая мозаика в пруду у магазина. Природа может создавать необыкновенные геометрические формы, подобные этой, и кажутся нереальными. Но уж точно они выделяются своей уникальной конструкцией.


19. Газания

Идеальный цветок, который мне попался в походе.


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Метки: геометрия   идеально   красота   природа   растения   фото   цветы   
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Алексей 49 минут назад
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