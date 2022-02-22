20 идеально геометрических растений

Как ни крути, а природа всё же лучший творец и художник! Нам остаётся только восхищаться и черпать вдохновение в окружающем мире.
Природа удивительна во всех своих аспектах. Такое огромное многообразие живых существ и растений на нашей прекрасной планете! Сегодня хотим показать вам некоторых представителей флоры, настолько идеальных, что по урокам геометрии и эстетикологии они бы точно получили пятёрки.
1. Идеальное алоэ
Это растение имеет приятную геометрию.
2. Шарообразная юкка
Насколько же круглое это растение!
3. Норфолкская сосна
Вид сверху на растение – идеальная форма звезды!
4. Бразильский листок
Геометричное растения из Альто-Параисо.
5. Глориоза Роскошная
Цветок, который я нашёл сегодня утром.
6. Крассула пирамидальная
Крассула является одним из важных дополнений к любой цветочной коллекции.
7. Агава королевы Виктории
Одно из моих любимых растений на все времена! Агава королевы Виктории — Agave victoriae-reginae.
8. Эхинацея пурпурная
Гипнотезирующая геометрия эхинацеи пурпурной! Красиво!
9. Пальмовая ветвь
Вы только посмотрите на узор этой пальмовой ветви!
10. Фаукария
Эту изумительную фаукарию я приобрела весной из-за интересной крестообразной формы и графичной белой окантовки листа. Её происхождение мне неизвестно, было лишь указано, что «гибрид», а форма и оттенок цветка, которые могли бы подсказать её родителей, пока ещё не радовали моих глаз. Может есть у кого-то мысли насчёт её родословной?
11. Фуксия Ламбада
Кто-нибудь знает, что это за цветок? (Северная Калифорния)
Комментаторы Reddit тут же ответили на вопрос девушки — это Фуксия Ламбада. А парень из Португалии рассказал, что там это растение называют «brincos-de-princesa», что означает «серьги принцессы».
12. Оксалис (кислица)
Название: Oxalis palmifrons. Красиво.
13. Одуванчик
Я нашёл закрученный одуванчик.
14. Крассула Зелёная Пагода
Привет, друзья! Делюсь своим любимым суккулентом — Crassula Green Pagoda.
15. Пламя
Цветок в этом полосатом растении невероятен!
16. Эониум слоевидный
Название: aeonium tabuliforme.
17. Камелия японская
Потрясающие лепестки цветка камелии.
18. Природная мозаика
Цветущая мозаика в пруду у магазина. Природа может создавать необыкновенные геометрические формы, подобные этой, и кажутся нереальными. Но уж точно они выделяются своей уникальной конструкцией.
19. Газания
Идеальный цветок, который мне попался в походе.
Источник:
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