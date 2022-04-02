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Что это за цветок? 30 загадочных растений, которые помог опознать Интернет

Что это за цветок? 30 загадочных растений, которые помог опознать Интернет (31 фото)

Автор:
02 апреля 2022 08:15
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   интересное   природа   растения   сад   хочу все знать   цветы   
910
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Что бы вы ни искали в этом мире, вы скорее всего найдете это в Интернете. А если вы и сами не знаете, что ищете, то это тоже не страшно — пользователи Reddit спешат на помощь! Например, участники сообщества «Что это за растение» помогают начинающим и не очень ботаникам опознать новое приобретение, ну или просто симпатичный цветок, который они увидели по дороге. В итоге получается не сообщество, а настоящая цветочная энциклопедия!

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Ответ: "Спиральный цереус (Сereus forbesii spiralis)"

Ответ: "Это шалфей, но кошка дико отвлекает"

Ответ: "Пуйя бромелия".

Ответ: "Виноградовник короткоцветоножковый (Ampelopsis brevipedunculata), «фарфоровая ягода» или «амурская перечная лоза»".

Ответ: "Гравилат ползучий".

Ответ: "Каладиум".

Ответ: "Глициния".

Ответ: "Молочай (Euphórbia terracína).

Ответ: "Ледяное растение (Corpuscularia lehmannii)".

Ответ: "Клейтония виргинская (Claytonia virginica)".

Ответ: "Колоказия гигантская".

Ответ: "Багрянник канадский (Cercis canadensis)".

Ответ: "Опунция Санта-Рита".

Ответ: "Камнеломка Арендса (Saxifraga arendsii)"

Ответ: "Эвкалипт радужный".

Ответ: "Лотос (Nelumbo nucifera)".

Ответ: "Бугенвилия".

Ответ: "Камелия японская, «розовое совершенство»".

Ответ: "Пушица влагалищная, она же тундровый хлопок".

Ответ: "Котинус, он же дымчатый куст".

Ответ: "Роза-химера".

Ответ: "Стеркулия (Sterculia apetala)".

Ответ: "Китайский фонарик (Физалис обыкновенный)".

Ответ: "Manihot grahamii (Маниок)".

.Ответ: "Бокарнея отогнутая".

Ответ: "Хавортия Купера".

Ответ: "Цветущий кизил (Cornus florida)".

Ответ: "Роза плетистая «Джозеф Коат»".

Ответ: "Это декоративная капуста".

Ответ: "Цветушая эхеверия".

* Запрещены в РФ

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   интересное   природа   растения   сад   хочу все знать   цветы   
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3  комментария
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7k
Trenzel2003 Час назад
Что бы всякие Ржевские не начали умничать по поводу 19.
Читаем вики.
ушица влагалищная.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пушица_влагалищнаяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Пушица_влагалищная
И почему так называется. Влагалище листа.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Влагалище_листаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Влагалище_листа
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1k
vijilante 53 минуты назад
А что значит :"* Запрещены в РФ" ?
Все эти деревья и цветы запрещены в РФ ?!
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20k
uutb Час назад
Комментарий к фото
Это котиус обыкновенный. Довольно распространенный вид. Существует масса подвидов: котиус тыгыдычный, котиус втапкисущий, котиус вечноорущий, котиус пушисткостный и Особый подвид- котиус нагломордый.
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