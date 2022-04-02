Что это за цветок? 30 загадочных растений, которые помог опознать Интернет

Что бы вы ни искали в этом мире, вы скорее всего найдете это в Интернете. А если вы и сами не знаете, что ищете, то это тоже не страшно — пользователи Reddit спешат на помощь! Например, участники сообщества «Что это за растение» помогают начинающим и не очень ботаникам опознать новое приобретение, ну или просто симпатичный цветок, который они увидели по дороге. В итоге получается не сообщество, а настоящая цветочная энциклопедия!