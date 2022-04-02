Что это за цветок? 30 загадочных растений, которые помог опознать Интернет

Что бы вы ни искали в этом мире, вы скорее всего найдете это в Интернете. А если вы и сами не знаете, что ищете, то это тоже не страшно — пользователи Reddit спешат на помощь! Например, участники сообщества «Что это за растение» помогают начинающим и не очень ботаникам опознать новое приобретение, ну или просто симпатичный цветок, который они увидели по дороге. В итоге получается не сообщество, а настоящая цветочная энциклопедия!
Ответ: "Спиральный цереус (Сereus forbesii spiralis)"
Ответ: "Это шалфей, но кошка дико отвлекает"
Ответ: "Пуйя бромелия".
Ответ: "Виноградовник короткоцветоножковый (Ampelopsis brevipedunculata), «фарфоровая ягода» или «амурская перечная лоза»".
Ответ: "Гравилат ползучий".
Ответ: "Каладиум".
Ответ: "Глициния".
Ответ: "Молочай (Euphórbia terracína).
Ответ: "Ледяное растение (Corpuscularia lehmannii)".
Ответ: "Клейтония виргинская (Claytonia virginica)".
Ответ: "Колоказия гигантская".
Ответ: "Багрянник канадский (Cercis canadensis)".
Ответ: "Опунция Санта-Рита".
Ответ: "Камнеломка Арендса (Saxifraga arendsii)"
Ответ: "Эвкалипт радужный".
Ответ: "Лотос (Nelumbo nucifera)".
17. "Замечено в Санта-Монике, Калифорния. Я не мог подобраться ближе, но оно выглядит великолепно!!"
Ответ: "Бугенвилия".
Ответ: "Камелия японская, «розовое совершенство»".
19. "Я наткнулся на эти маленькие пушистые шарики. Не знаю, как они называются! Местонахождение: где-то в Нунавуте [Канада]"
Ответ: "Пушица влагалищная, она же тундровый хлопок".
Ответ: "Котинус, он же дымчатый куст".
21. "У родителей моего друга есть куст красной розы, на одной из веток которого цветут эти красавицы"
Ответ: "Роза-химера".
Ответ: "Стеркулия (Sterculia apetala)".
Ответ: "Китайский фонарик (Физалис обыкновенный)".
Ответ: "Manihot grahamii (Маниок)".
.Ответ: "Бокарнея отогнутая".
Ответ: "Хавортия Купера".
27. "Мы переехали зимой в новый дом, и эта красавица приветствует весну. Портленд, штат Орегон"
Ответ: "Цветущий кизил (Cornus florida)".
Ответ: "Роза плетистая «Джозеф Коат»".
Ответ: "Это декоративная капуста".
Ответ: "Цветушая эхеверия".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Читаем вики.
ушица влагалищная.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пушица_влагалищнаяhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Пушица_влагалищная
И почему так называется. Влагалище листа.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Влагалище_листаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Влагалище_листа
Все эти деревья и цветы запрещены в РФ ?!