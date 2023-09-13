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25 растений, которые будто занесло к нам с другой планеты

25 растений, которые будто занесло к нам с другой планеты

Автор:
13 сентября 2023 14:08
Сообщество : Сельское хозяйство
Метки: домашние растения   кактусы   необычные растения   растения   садоводство   суккуленты   удивительное рядом   удивительные растения   хобби   
1279
26

Мир растений может быть удивительно красочным и захватывающим. Некоторые экзотические виды могут попытаться (хотя и безуспешно) вас съесть, а другие могут пахнуть так, что самому жить не захочется. Но и есть и такие интересные экземпляры, которые захочет вырастить даже тот, кого никогда не тянуло к земле!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: домашние растения   кактусы   необычные растения   растения   садоводство   суккуленты   удивительное рядом   удивительные растения   хобби   
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2  комментария
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870
Олеся К Час назад
где это Эхверия таким сердечком растет она вроде все время розочкой растет
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22k
Виталий Касандров 54 минуты назад
Ху.ня тфу то есть хойя, была популярным цветком в горшке в 80 годы тогда часто встречал ее у друзей знакомых Но с тех пор не видел.
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