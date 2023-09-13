25 растений, которые будто занесло к нам с другой планеты

1279
26
Мир растений может быть удивительно красочным и захватывающим. Некоторые экзотические виды могут попытаться (хотя и безуспешно) вас съесть, а другие могут пахнуть так, что самому жить не захочется. Но и есть и такие интересные экземпляры, которые захочет вырастить даже тот, кого никогда не тянуло к земле!
1. Литопсы, род суккулентных растений. Их сходство с камнями служит маскировкой от травоядных животных
×
×
10. Кокетливые рябчики с клетчатыми лепестками. Эти удивительные цветы — близкие родственники дикорастущих лилий
15. Суккулент Авония бумагоподобная (Avonia papyracea), похожий на песчаных червей из «Дюны»
17. Венериным мухоловкам приходится размещать цветы как можно дальше от ловушек, чтобы случайно не убить опылителей
23. Имбирь замечательный Zingiber Spectabile («имбирный улей») — вид настоящего имбиря родом из Юго-Восточной Азии
24. Орхидея Brassia Rex — гибрид Brassia с массивными цветочными колосьями, полными соцветий большого размера, которые напоминают пауков
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Растения с другой планеты: самые причудливые суккуленты
- Британец превратил свой дом в джунгли
- Суперпища, которая спасёт планету от голода
- Странные растения, при виде которых хочется спросить «что это?»
- Загадочная природа: малоизвестные растения, способные удивить своим внешним видом
Метки: домашние растения кактусы необычные растения растения садоводство суккуленты удивительное рядом удивительные растения хобби
Новости партнёров
реклама