25 растений, которые будто занесло к нам с другой планеты

Мир растений может быть удивительно красочным и захватывающим. Некоторые экзотические виды могут попытаться (хотя и безуспешно) вас съесть, а другие могут пахнуть так, что самому жить не захочется. Но и есть и такие интересные экземпляры, которые захочет вырастить даже тот, кого никогда не тянуло к земле!