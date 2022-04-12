Опасная красота природы: самые ядовитые растения со всего мира

Дурман считается близким родственником картошки и томата, однако, несмотря на схожесть, он представляет серьезную опасность. Не должны сбивать с толку и его издающие аромат белые цветы, ведь это растение может участить ваше сердцебиение и вызвать приступы бреда.

Самое страшное, чем может закончиться контакт с дурманом – это кома или смерть, что не мешает шаманам по всему миру использовать его в своих ритуалах.