Опасная красота природы: самые ядовитые растения со всего мира

Природа полна сюрпризов. Иногда не самых приятных, ведь смертельная опасность может исходить даже от безобидных на первый взгляд растений.
Растущий на болотах и прибрежье рек вех пахнет морковью, однако не стоит заблуждаться. Сорвав это зонтичное растение, похожее напоминающее борщевик, вы можете получить отравление с последующей рвотой, остановкой сердца и судорогами. Причём для таких последствий не нужен букет веха, ведь всего 100 г хватит, чтобы убить, например, корову. На латыни вех - это "цикута". Считается, что Сократ казнили, заставив выпить отвар цикуты. Однако современные исследователи считают, что скорее всего древнегреческий философ умер от болиголова пятнистого, так как цикута очень редко встречается в Греции.
Несмотря на то, что ягоды черной бузины используют для изготовления напитков и пирогов, в целом бузина считается ядовитой. После контакта с ним лучше мыть руки, ведь в противном случае у вас могут проявиться симптомы отравления, такие как боль головы и судороги. В конечном итоге возможна остановка дыхания. Ягоды и цветы не ядовиты.
Лютики в большинстве своем ядовиты. Наибольшую опасность представляет собой сок, способный оставить ожоги, а при попадании на слизистую рвоту.
Дурман считается близким родственником картошки и томата, однако, несмотря на схожесть, он представляет серьезную опасность. Не должны сбивать с толку и его издающие аромат белые цветы, ведь это растение может участить ваше сердцебиение и вызвать приступы бреда.
Самое страшное, чем может закончиться контакт с дурманом – это кома или смерть, что не мешает шаманам по всему миру использовать его в своих ритуалах.
Казалось бы, что страшного в ревене, который добавляют в пироги, салаты или просто едят сырым? Стебель употреблять в пищу можно, чего не скажешь о листьях и корне, в которых слишком много кислоты и солей. Они могут вызвать проблемы в работе почек.
Несмотря на то, что клещевину используют для изготовления касторового масла, до обработки это растение считается одним из самых ядовитых, ведь всего четыре его семечки способны убить человека. Меньшие дозы хоть и не убьют, но поправить здоровье уже не выйдет, так как ядовитые растения навсегда убивают ткани.
В Средневековье для расширения зрачков использовали белладонну, таким образом взгляд становился более выразительным. Сегодня же капли из этого растения также применяют для проведения операций на глазах. Правда, при контакте с самим кустом с розовыми цветами, вы, вероятно, получите отравление вплоть до дезориентации и летального исхода.
Молочай можно встретить где угодно. Особенно его любят размещать в детских садах и школах. При этом растение сложно распознать, поскольку некоторые его виды похожи на цветы, а некоторые на кактусы. Конечно, оно не убьет, однако сок молочая оставит на теле ожоги.
Аконит чаще всего выращивают на клумбах, поскольку у него красивые соцветия разных цветов, а ведь в древности из него делали яд, которым обмазывали стрелы. Сок этого растения способен проникнуть через кожу, вызывая онемение конечностей, нарушение работы сердца и смерть.
А закончим растением, которое пытается захватить всю Евразию. Конечно же, речь идет о борщевике, вырастающем до запредельных размеров. Он способен оставить серьезные ожоги на теле, однако этого можно избежать. Главное, чтобы попавший на кожу сок не попадал под действие солнечного света.
Сталкивались ли вы с каким-либо из этих растений в повседневной жизни?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но, намного позже, видел ожоги на теле коллеги, который в одних плавках "боролся" с "Борщевиком" у тёщи на даче...
Мутировало это растение, что ли?
Образование пузырьков, особенно при больших ожогах, сопровождается недомоганием, головной болью, повышением температуры тела. Поражения кожи, вызываемые ясенцом, напоминают термические и химические ожоги. Заживают очень медленно, и на месте ожогов остаются пигментные пятна.
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Что такое слизистая рвота?