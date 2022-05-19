Объявлены победители ежегодного конкурса фотографий Млечного пути

Организаторы конкурса из Capture the Atlas говорят: «Не так много событий настолько волнительны, как то, как наша галактика восходит и освещает ночное небо. Однако по ночам не все можно разглядеть невооруженным глазом. Когда снимаешь Млечный Путь камерой, это открывает целый новый мир деталей, цветов и света. Помимо технических аспектов, в каждой фотографии Млечного Пути есть история и зерно, которое какое-то время росло в сознании фотографа, пока все элементы не сошлись воедино для создания изображения».