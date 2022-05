Объявлены победители ежегодного конкурса фотографий Млечного пути

Блог о путешествиях и фотографии Capture the Atlas выбрал 25 лучших снимков Млечного Пути в рамках ежегодного фотоконкурса Milky Way Photographer of the Year 2022. На захватывающих дух фотографиях запечатлено сказочное ночное неба над такими странами, как США, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Словакия, Япония и Китай.