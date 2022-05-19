Объявлены победители ежегодного конкурса фотографий Млечного пути

Блог о путешествиях и фотографии Capture the Atlas выбрал 25 лучших снимков Млечного Пути в рамках ежегодного фотоконкурса Milky Way Photographer of the Year 2022. На захватывающих дух фотографиях запечатлено сказочное ночное неба над такими странами, как США, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Словакия, Япония и Китай.
Организаторы конкурса из Capture the Atlas говорят: «Не так много событий настолько волнительны, как то, как наша галактика восходит и освещает ночное небо. Однако по ночам не все можно разглядеть невооруженным глазом. Когда снимаешь Млечный Путь камерой, это открывает целый новый мир деталей, цветов и света. Помимо технических аспектов, в каждой фотографии Млечного Пути есть история и зерно, которое какое-то время росло в сознании фотографа, пока все элементы не сошлись воедино для создания изображения».
1. «Метеорный поток Персеиды над седловиной Мангарта», автор Урос Финк. Юлийские Альпы, Словения
По словам фотографа, он планировал этот снимок шесть месяцев. «Слева на изображении дорога, ведущая к седловине Мангарта, — объяснил Финк. — В идиллическом месте посреди седловины находится хижина Мангарта, где можно поспать и отведать блюда местной кухни. Самая высокая вершина в этой части Юлийских Альп – Мангарт (2679 метров), третья по высоте гора в Словении, над которой излучает свой свет Галактика Андромеды».
Словински объясняет, что прямо над ним на этом невероятном селфи находится «яркий конус зодиакального света, указывающий на удачное сочетание — Красная планета, Марс, как раз между двумя рассеянными звездными скоплениями, Плеядами и Гиадами».
Фотограф сделал этот атмосферный снимок в так называемой «Пирамиде» в провинции Ла-Риоха в Аргентине. Он провел в маленьком городке Винчина пять дней, чтобы полностью изучить окрестности и сделать нужный снимок.
Астрофотограф Ник Фолкнер отправился в путь сразу же, как только услышал о снегопаде в районе Касл-Хилл на острове Южный. «Этот альпийский регион — одно из моих любимых мест для фотографирования звезд, как и у многих других страстных любителей темного неба, — сказал фотограф. — Из сотен гигантских выветренных известняковых скал, которые извергаются из матери-земли, получаются невероятные объекты для съемки. Добавьте к этому поздний зимний снегопад, и лучше придумать нельзя».
Фотограф сделал этот снимок в походе с другом на горный массив Пикос-де-Эуропа. Винье объяснил, что для того, чтобы сделать желаемый снимок, ему потребовалось довольно долго подниматься в гору со всем оборудованием. По его словам, вид с выбранного ими места был «эпическим».
Рассказывая о своей фотоэкспедиции, фотограф сказала: «Хотя это и не та композиция, которую я надеялась снять этой ночью, из-за большой волны, препятствующей любой возможности выбраться на главный риф, я все равно невероятно довольна тем, что получилось, и очень горжусь тем фактом, что вообще смогла снимать, так родила ребенка шестью неделями ранее».
Ноокампа — аборигенное название озера Бонни в Южной Австралии. «На озере Бонни — одно из самых темных небес в мире, — объясняет фотограф. — На этом снимке запечатлены удивительные отражения звезд в неподвижных водах. Мертвые деревья из прошлого придают изображению глубину».
Снимок был сделан в бесплодных землях штата Юта. Фотограф описывает этот район как «полный ошеломляющих неземных форм рельефа» с «самым темным небом и четким видом на звезды на юго-западе [Америки]».
9. «Наблюдение за звездами под небом Центрального Орегона», автор Меган Дэвис. Маунт-Бэчлор, Орегон, США
На этом потустороннем снимке запечатлен Млечный Путь, который как будто бы извергается из горы Бакалавр (2764 метров) в Орегоне. «Ночь, проведенная под звездами, — это невероятный опыт, который каждый должен испытать хотя бы раз в жизни», — говорит фотограф.
На этом потрясающем снимке Млечный Путь мерцает над древними петроглифами, вырезанными коренными американцами в восточной Калифорнии. «Откалывая темную поверхность скалы, они обнажали более светлую породу под ней», — объяснил фотограф.
11. «Фудзияма и Млечный Путь над озером Кавагути», автор Такемоти Юки. Префектура Яманаси, Япония
Фотограф Такэмочи Юки говорит, что он сделал снимок со смотровой площадки Фудзиямы, известной как Twin Terrace, около 3 часов ночи в апреле этого года. «Это единственное время весной, когда можно сфотографировать этот ночной вид с горой Фудзи и Млечным Путем. Зимой уже трудно добраться до дороги, так как она покрыта снегом», — объясняет фотограф.
12. «Арка Млечного Пути над пустыней Пиннаклс», автор Тревор Добсон. Национальный парк Намбунг, Австралия
«Пиннаклс — такое удивительное место для астрофотографии, — говорит Добсон. — Район усыпан тысячами этих известняковых монолитов, а это означает, что возможности композиции практически безграничны, и это одна из причин, по которой я возвращаюсь сюда из года в год. Это настолько популярное место, что я почти всегда нахожусь в компании других астрофотографов, когда бываю там».
Этот поистине завораживающий снимок был сделан на окраине Сан-Педро-де-Атакама, городка на северо-востоке Чили. «Когда вы посещаете пустыню Атакама с ее засушливыми образованиями и звездным небом, вы чувствуете, что находитесь на другой планете, — объясняет фотограф. — Это место — хребет Соляных гор, где царит нерушимая тишина, идеально подходящая для интроспекции и созерцания неба. Одна из моих любимых особенностей этого места — обширный слой соли на земле, который отражает и усиливает скудный свет».
Фотограф описывает этот район как «природный рай» с «захватывающим» ночным небом «без загрязнения и паразитного света больших городов». Он сделал эту фотографию в отдаленном городке под названием Сальватьерра-де-лос-Баррос, где частный замок «с 15 века стоит под светом миллионов звезд».
Фотограф Цзини Хэ сделал этот снимок в отдаленной пустыне Дахайдао, «ничейной земле» в районе Синьцзян на северо-западе Китая. Он говорит, что это отличное место для фотосъемки, так как часто свирепый ветер создает уникальные каменные конструкции, которые можно использовать для кадрирования.
16. «Арка Млечного Пути в утренние весенние часы», автор Егор Горячев. Остров Пальма, Канарские острова, Испания
Чтобы сфотографировать это завораживающее ночное небо, фотограф Егор Горячев провел ночь на смотровой площадке Пико-де-ла-Крус среди гор и сделал этот снимок около 4 часов утра. Несмотря на то, что было очень ветрено, ему все же удалось сделать несколько четких снимков.
«Этот столб из песчаника стоит на страже долины, как часовой, — говорит фотограф. — Он выстоял перед Матерью-Природой и сразился с Отцом-Временем. Тем не менее, он все еще стоит. Я не мог не подумать: “Сколько ночей, подобных этой, видел этот часовой из песчаника?”».
Фотограф сделал этот поразительный снимок после сильного снегопада на горном массиве Пикос-де-Эуропа на севере Испании. Фотограф говорит, что в эту особенную ночь падающая звезда пролетела мимо его объектива, пока он делал снимок. «Формы снега, гор и зимнего Млечного Пути создали волшебную картину, которую будет трудно забыть», —говорит фотограф.
На снимке запечатлен ослепительный Млечный Путь над замерзшим озером в Тибете на высоте 5070 метров. Он говорит, что мог слышать треск льда, когда он сидел там со своей камерой, и что он был очень рад, что звезды составили ему компанию в эту волшебную ночь.
Немецкий фотограф Бурак Эсенбей впервые в этом году побывал в Египте и сделал этот завораживающий снимок Млечного Пути, сияющего сквозь естественную каменную арку в «белой пустыне» страны примерно в пяти часах езды от Каира.
Бенджамин Баракат сделал этот пурпурный снимок Млечного Пути прошлым летом на окраине Валансоля на юго-востоке Франции. «Запах и атмосфера этих лавандовых полей нереальны, и стоять среди них посреди ночи — это блаженство, тем более, что пчелы уже уснули, и можно не бояться, что тебя ужалят».
22. «Разрушение в ночи», автор Альберто Энисосбахас Морено. Торка-дель-Антекера, Малага, Испания
Фотограф сделал этот снимок глубокой ночью в заповеднике Торка-дель-Антекера в Малаге, Испания. Он описывает его как «один из самых красивых природных парков в Испании». «Это уникальный ландшафт, который легко мог бы стать местом действия научно-фантастического фильма, с множеством скал, разрушенных течением времени, в месте, которое тысячи лет назад находилось под водой».
23. «Обрамление потайных ночных пейзажей Атакамы», автор Кари Летелье. Сан-Педро-де-Атакама, Чили
Кари Летелье говорит, что работа астрофотографом требует тщательного планирования и достаточного количества времени для изучения местности и погоды. Он сделал этот снимок на окраине Сан-Педро-де-Атакама на северо-востоке Чили и говорит, что «незапланированный момент с ядром Млечного Пути в обрамлении пещеры был просто сказочным».
На этом снимке запечатлен Млечный Путь над заснеженной горой Таранаки на западном побережье острова Северный Новой Зеландии.
Фотограф Эфрен Янес говорит, что давно планировал сделать этот снимок прибрежной пещеры на Тенерифе, обрамляющей Млечный Путь. Ему потребовалось три попытки, чтобы сделать желаемый снимок, поскольку условия должны были быть «идеальными». Он добавил в кадр себя «как человеческую фигуру, чтобы дать некоторое представление о масштабе». «Мне повезло, так как это одно из немногих прибрежных мест на Тенерифе, где практически нет светового загрязнения», — добавил фотограф.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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