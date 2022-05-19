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Сообщество Без кота и жизнь не та 1295 постов • 433 подписчика подписаться
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Усатые железнодорожники: станция в Японии, которой 15 лет управляют кошки

Усатые железнодорожники: станция в Японии, которой 15 лет управляют кошки

Автор:
19 мая 2022 09:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Япония   в мире   железная дорога   животные   поезд   фото   
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Поезд в кошачьей тематике, станция в виде котика и самая настоящая кошка в качестве начальника — такое можно увидеть только в Японии.

Давным-давно в тихом городке, окруженном апельсиновыми рощами и клубничными полями, на маленькой станции в виде головы котика жил-был четырехлапый начальник станции, который мирно мурлыкал в своем кабинете. Звучит как кошачья сказка, однако на самом деле ничего сказочного в этой истории нет: действительно, одной железнодорожной станцией в Японии вот уже 15 лет руководит кошка. И не одна, а с помощниками, и тоже кошками.

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Это далеко не единственная удивительная особенность Японии: железнодорожная станция, которой управляют кошки, тоже достойна отдельной публикации. Особенно если учесть, что эту станцию от закрытия спасли эти самые кошки.

Речь идет о маленьком городке Кинокава в префектуре Вакаяма и о станции под названием Киси (Kishi Station). В 2007 году эта станция была на грани закрытия, она была конечной на железнодорожной ветке, практически с нулевым пассажиропотоком. Однако все изменилось благодаря кошке по кличке Тама, которую назначили руководителем станции.


Кошки гуляют сами по себе, и Тама выбрала удачное место для прогулок — станцию Киси. Кошка была бездомной, и очень быстро сотрудники привязались к этой трехцветной бродяжке, подкармливая ее. Через какое-то время Тама стала ассоциироваться со станцией, и история о ней появилась в местных СМИ. И в Кинокаву начали приезжать гости, чтобы посмотреть на пушистую обитательницу станции.

Компания Wakayama Electric Railway, которая управляет железнодорожной веткой с конечной станцией Киси, решила использовать кошачью популярность себе во благо. Руководство трудоустроило Таму начальником станции, выдало ей документы, а в качестве зарплаты назначило бесплатное питание. Вскоре у Тамы появились помощники: кошка Миико и кот Тиби.

Ну а в 2010 году всю станцию было решено переделать: старое здание снесли, а новое построили в виде кошачьей головы. Теперь тут все посвящено Таме: интерьер, внешний декор и, конечно, сувенирный магазин. И даже поезда, которые ходят в Кинокаву, также посвящены Таме.

Например, один из составов украшен изображениями четырехлапого начальника, и выглядит это как настоящая мечта всех кошатников: диванчики, повторяющие окрас кошечки, стены, на которых нарисованы коты, а у самого поезда есть даже милые усы.

В 2015 году на станции появился и храм, посвященный Таме: начальница, которая была уже в преклонном 16-летнем возрасте, умерла. По всем традициям синтоизма Таме посвятили храм, а после смерти она получила повышение: теперь кошечка, следившая за порядком на станции, стала богиней-покровительницей Wakayama Electric Railway.

Однако кошачья история не закончилась (и, надеемся, никогда не закончится): теперь станцией Киси руководит Натама, или Тама II, преемница, которая вступила в должность начальницы Киси в 2015 году. У нее также есть документы, зарплата в виде еды и свое рабочее место — это билетная касса с лежаком и кошачьим туалетом. И конечно же, рабочий график: Натама готова принимать гостей пять дней в неделю с 10 до 16 часов, с выходными по средам и четвергам.

Что касается поездов, то теперь тут несколько составов, и каждый из них просто очарователен. Если вы хотите увидеть сверхбыстрый и ультрасовременный поезд, то это точно не состав, идущий на станцию Киси. Здесь поезда посвящены традиционным занятиям и сельскому хозяйству: помимо «кошачьего» поезда, тут ходит клубничный и сливовый составы.

В вагонах этих поездов потолки отделаны деревянными панелями, а на окнах милые бамбуковые жалюзи. Так что без сомнений, Киси легко завоюет любовь у людей всех возрастов, от мала до велика.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Япония   в мире   железная дорога   животные   поезд   фото   
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