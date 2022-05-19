Усатые железнодорожники: станция в Японии, которой 15 лет управляют кошки

Речь идет о маленьком городке Кинокава в префектуре Вакаяма и о станции под названием Киси (Kishi Station). В 2007 году эта станция была на грани закрытия, она была конечной на железнодорожной ветке, практически с нулевым пассажиропотоком. Однако все изменилось благодаря кошке по кличке Тама, которую назначили руководителем станции.

Кошки гуляют сами по себе, и Тама выбрала удачное место для прогулок — станцию Киси. Кошка была бездомной, и очень быстро сотрудники привязались к этой трехцветной бродяжке, подкармливая ее. Через какое-то время Тама стала ассоциироваться со станцией, и история о ней появилась в местных СМИ. И в Кинокаву начали приезжать гости, чтобы посмотреть на пушистую обитательницу станции.