Необычные взаимоотношения в парке Тайган: холодный лев и горячая львица

Именно такую картину и наблюдали гости Тайгана. Поначалу львиная пара лежала у забора, и лев нежно вылизывал свою подругу за ушком. Однако самец не был готов на что-то большее, и когда львица стала крутиться с боку на бок, ожидая ответной реакции, ее партнер по-английски отошел в сторону. Но женщина всегда готова дать еще шанс, и львица не исключение. По-хозяйски сев на льва, она опять-таки не удостоилась внимания. Решила избрать иную тактику — холодность. Мы не знаем, чем закончилась эта роковая история, но можем сказать: в зоопарках львы дают потомство чаще, чем в дикой природе.