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Необычные взаимоотношения в парке Тайган: холодный лев и горячая львица

Необычные взаимоотношения в парке Тайган: холодный лев и горячая львица

Автор:
14 мая 2022 10:07
Сообщество : Животные
Метки: Тайган   в мире   видео   животные   лев   львицы   парк   фото   
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Посетители парка львов Тайган могли наблюдать необычную семейную сцену между взрослыми самцом и самкой.

В дикой природе львы живут прайдами, которые состоят из самца-вожака, нескольких самок, его жен и детенышей. В такой большой семье все предельно просто и ясно: лев защищает группу, а самки приносят еду и дают потомство. Все силы прайда сконцентрированы на выживании и защите территорий, а потому там редко находится время на игры, особенно среди взрослых животных.

Исключением считается брачный период, когда звери на пару недель забывают о еде и активно работают над продолжением рода. Но и этот сезон сложно назвать игривым, ведь нередко львы губили самок, не рассчитав силы и сильно укусив за шею. В зоопарках же все обстоит иначе. Хищникам не требуется охранять земли, искать пропитание, думать о потомстве и как его прокормить, а потому можно расслабиться и предаться беззаботному существованию.

Именно такую картину и наблюдали гости Тайгана. Поначалу львиная пара лежала у забора, и лев нежно вылизывал свою подругу за ушком. Однако самец не был готов на что-то большее, и когда львица стала крутиться с боку на бок, ожидая ответной реакции, ее партнер по-английски отошел в сторону. Но женщина всегда готова дать еще шанс, и львица не исключение. По-хозяйски сев на льва, она опять-таки не удостоилась внимания. Решила избрать иную тактику — холодность. Мы не знаем, чем закончилась эта роковая история, но можем сказать: в зоопарках львы дают потомство чаще, чем в дикой природе.

Интересно, что львы не просто следуют зову природы и дают потомство с определенной периодичностью. Сначала они оценивают ситуацию: если вокруг много животных и голод им не грозит, то можно позаботиться о продолжении рода, но если добычи маловато, то львы принимают решение подождать до лучших времен, а не обрекать прайд на голодное существование.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тайган   в мире   видео   животные   лев   львицы   парк   фото   
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Джон Уик 3 часа назад
Уверен что он ей кинул до этого не мало палок.
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Konstantin Lebedev Полчаса назад
"... если добычи маловато, то львы принимают решение подождать до лучших времен..."

Не львы, а конкретно львицы. Пока у львицы не начнётся течка, лев-самец и ухом не поведёт.
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