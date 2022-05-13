10 самых красивых ящериц в мире

Эндемик Южной Африки - плоская ящерица Бродли, названная в честь герпетолога Дональда Бродли. Обладая плоским телом и короткими ногами, эти ящерицы способны проникать под большие предметы, как скалы, способны быстро бегать и более того, могут совершать впечатляющие прыжки и скачки. Взрослые самцы имеют голубоватую голову и зеленоватую спину, более темную область, начинающуюся с середины тела и остатки полос и пятен, сохранившихся после подросткового периода. Передние конечности могут быть от желтых до оранжевых цветов, шея темно-синего оттенка, а брюхо чаще всего обладает черным окрасом спереди, но приобретает оранжевый ближе к хвосту. Вся эта яркая окраска, одновременно помогает им в привлечении самок, но в тоже время делает их легкой добычей для хищников, таких как пустельги. Исследования показали, что плоские ящерицы обладают гораздо более высокой чувствительностью к ультрафиолетовому излучению, чем другие виды, что позволяет самцам точно различать специфику физической подготовки особей мужского пола. Другими словами, чем выше уровень ультрафиолетового излучения попадает на горло самца, тем более доминирующее он будет себя вести и тем реже ему будут бросать вызов.

Плоскохвостая фельзума или плоскохвостый мадагаскарский геккон