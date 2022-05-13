10 самых красивых ящериц в мире

Ящерицы относятся к классу пресмыкающихся с определяющими признаками, как длинный хвост, две пары ног, торчащие наружу и чешуя. Большинство ящериц-холоднокровные животные, поэтому они используют окружающую среду для регулирования своего тепла.
Эта стратегия помогает им экономить энергию в холод и быстро повышать температуру тела в жару. Разные виды ящериц имеют свои отличительные характеристики, что делает их очень интересными для изучения.
Агама Ситана
Маленькие, красочные рептилии встречаются в сухих кустарниках и прибрежных районах Южной Азии. Самцы веерообразных ящериц обладают лоскутом кожи, называемым подгрудок, под нижней челюстью. Перед брачным сезоном на этом участке кожи начинают появляться яркие синие, черные и оранжевые пятна. Часто самцов можно увидеть сидящими на камнях на открытых скалистых местах, так что их подгрудок виден всем ящерицам в окрестностях, как мужского, так и противоположного пола. Такое поведение указывает на то, что самцы ящериц, вероятнее всего, посылают сигналы нескольким особям сразу. Их репродуктивный успех, находя партнеров и отбиваясь от конкурентов, зависит от успеха передачи этого сигнала.
Агама колонистов
Эта разновидность ящериц проживает в большинстве стран Африки к югу от Сахары. Агама активны в течение дня и часто греются на утреннем солнце, чтобы регулировать свою температуру тела. Если температура поднимается выше, они ищут убежище в тенистых местах или норах. Когда создаётся угроза особи могут быстро убежать и спрятаться среди трещин, или может попытаться замаскироваться, сменив яркие цвета, чтобы слиться с окружающей обстановкой. Агамы живут в социальных группах, состоящих из лидера, около полудюжины самок и подчиненных самцов. Из-за этого ящерицы мужского пола территориальны и должны сражаться с другими самцами, чтобы занять их место. Подчиненные самцы могут получить свою собственную группу только в том случае, если они устранят существующего лидера или как его ещё называют "петуха" или основать колонию вне территории всех остальных петухов. Только глава стаи может спариваться с самками и центром территории обычно становится наличие физического объекта, такого как дерево или валун, на котором ящерицы собираются вместе.
Пятилинейный сцинк
Уроженец Северной Америки, пятилинейный сцинк -это умеренно крупные ящерицы с короткими ногами и обтекаемым телом. Тело обычно серое, коричневое или черное, с пятью белыми или желтоватыми полосками, по две с каждой стороны тела и одна по центру спины. Молодые особи имеют ярко-синий хвост, в то время как взрослые самцы часто теряют свои полоски и приобретают красноватую или оранжевую окраску на голове. Этот вид очень похож по внешнему виду на юго-восточный пятилинейный сцинк и широкоголовый сцинк и обычно идентифицируется только при пристальном изучении чешуи. Охотясь на самых разных насекомых, пауков и других беспозвоночных, эта ящерица является наземным животным. Предпочитает влажную, частично лесистую среду обитания, которая обеспечивает достаточное укрытие, или внутренние стены зданий, деревьев, а также места, где можно погреться на солнце.
Плоская ящерица Бродли
Эндемик Южной Африки - плоская ящерица Бродли, названная в честь герпетолога Дональда Бродли. Обладая плоским телом и короткими ногами, эти ящерицы способны проникать под большие предметы, как скалы, способны быстро бегать и более того, могут совершать впечатляющие прыжки и скачки. Взрослые самцы имеют голубоватую голову и зеленоватую спину, более темную область, начинающуюся с середины тела и остатки полос и пятен, сохранившихся после подросткового периода. Передние конечности могут быть от желтых до оранжевых цветов, шея темно-синего оттенка, а брюхо чаще всего обладает черным окрасом спереди, но приобретает оранжевый ближе к хвосту. Вся эта яркая окраска, одновременно помогает им в привлечении самок, но в тоже время делает их легкой добычей для хищников, таких как пустельги. Исследования показали, что плоские ящерицы обладают гораздо более высокой чувствительностью к ультрафиолетовому излучению, чем другие виды, что позволяет самцам точно различать специфику физической подготовки особей мужского пола. Другими словами, чем выше уровень ультрафиолетового излучения попадает на горло самца, тем более доминирующее он будет себя вести и тем реже ему будут бросать вызов.
Плоскохвостая фельзума или плоскохвостый мадагаскарский геккон
Уроженец Северо-Западного Мадагаскара, плоскохвостая фельзума -это дневной вид геккона, который обитает в различных видах деревьев и домов. Цвет тела варьируется от ярко-зеленого до желтовато-зеленый, реже синего. Типичными для этого дня гекконов являются желтые крапинки на шее и верхней части спины, а также длинные, как три рыжих поперечных полоски на морде и голове. Самцы этого вида довольно агрессивны и могут быть довольно сварливы и не склонны к принятию других самцов на своей территории. В неволе, где самки не могут убежать, самцы могут довольно серьёзно ранить самку. Обычно гекконы питаются различными насекомыми и другими беспозвоночными, но могут употреблять в пищу и других более мелких ящериц. Они также едят мягкие, сладкие фрукты, пыльцу и нектар из цветов, часто собираясь вместе в группы, чтобы питаться от одного растения.
Обыкновенный калот
Обыкновенная зеленая лесная ящерица - обитает в лесах гор Западных Гат, на холмах Шеварой в Индии, и на Шри Ланке. С головой сравнительно большой по сравнению с остальными частями тела – эта ящерица достаточно крупных размеров и может достигать 65 см, включая хвост. Обыкновенный калот обладает ярко-зеленой окраской с белыми полосками по бокам. Особи могут также различаются по цвету, например, более темно-зеленый цвет временами продолжается и на хвосте, а также в сезон спаривания самец приобретает ярко-красную окраску на голове и шее. В других случаях, голова имеет просто ярко-зеленый, более желтовато-зеленый или коричневый оттенок. В определенной степени эти чешуйчатые способны изменить цвет своей кожи в зависимости от обстоятельств. Это особенно часто встречается у особей мужского пола в брачный сезон, но кроме того, стресс или возбуждение также могут оказать влияние при смене окраски.
Зелёная игуана-шипохвост
Зеленая игуана-шипохвост-это вид ящериц из тропических лесов Амазонки и лесов в Гвианском щите. Этот вид чешуйчатых является относительно небольшой игуаной, которая может достигать всего около 9 см в длину. С относительно коротким шипастым хвостом, зелёная ящерица питается в основном муравьями. Касательно общего внешнего вида, то помимо яркой зелёной окраски у особей имеются чёрные пятна и полосы, которые позволяют им сливаться с темно-зеленым фоном леса, в котором он обитает, что помогает им оставаться незаметными для хищников.
Ошейниковая пустынная игуана
Этот вид встречается в сухих, открытых районах Мексики и юго-центральной части США. Особенность этой ящерицы заключается в двух чёрных полосках, похожих на ошейники, вокруг шеи. Взрослые самцы также имеют ярко-зеленую чешую, а также оливковые, коричневые, голубоватые и желтые чешуйки, в то время как самки гораздо менее красочны. Эти ящерицы предпочитают проводить большую часть своего времени на скалистых участках и вокруг них, потому что эти места обеспечивают укрытие от солнца и хищников. Как и многие другие чешуйчатые, включая плащеносную ящерицу, ошейниковые игуаны могут бегать на задних лапах, и причём довольно быстро. Их рекордная скорость около 26 км/ч. Они не теряют с легкостью свои хвосты, и если они это происходит, то они не отрастает обратно.
Абронии
Эндемик высокогорий Штатов Америки, Веракрус и прилегающей Пуэбла, Мексика, эти ящерицы-аллигаторы имеют цепкие хвосты и чешуйки перекрывающие друг друга, придающие им крайне доисторический вид. Абронии варьируются от бирюзового до темно-зеленого цвета с бледно-желтыми брюшками и желтыми кольцами вокруг глаз. Самцы, как правило, более энергичны, чем самки, в то время как молодые бледнее и имеют темные боковые полоски. Эта ящерица считается умеренно распространенной и регулярно регистрируется, но ее популяция стремительно сокращается. В дикой природе они питаются разнообразными насекомыми и другими членистоногими, тогда как в неволе они выживают за счёт сверчков, червей и других живых питательных насекомых. Абронии обитают в бромелиевых кронах деревьев, горных сосново-дубовых и облачных лесах. К сожалению, из-за вырубки лесов и деградации среды обитания мексиканские ящерицы-аллигаторы находятся под угрозой исчезновения.
Хамелеон
Когда дело доходит до красоты и окраски, очень мало кто может победить хамелеонов. На сегодняшний день известно 171 видов этих ящериц. Трудно назвать самого красивого из-за их способности менять цвет. Однако это заблуждение, что хамелеоны меняют окраску, чтобы сливаться с окружающей средой. Изменение цвета кожи является важной частью общения между хамелеонами. Кожа меняет цвет в зависимости от эмоций, таких как гнев или страх, изменения в освещении, температуре или влажности. Чем ярче цвет, тем более доминирующим является самец, и более привлекательным является для самок. Кроме изменения окраски, хамелеоны имеют еще одну особенность, которой нет у других животных. Их глаза могут двигаться независимо друг от друга и позволяют им смотреть в двух разных направлениях одновременно. Хамелеоны имеют полный 360-градусный обзор и могут быстро сфокусировать своё зрение и даже увеличить изображение того, на что они смотрят, в точности, как объектив фотоаппарата.
Источник:
АНТИФИШКИ
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