Подросток из Германии полтора года живет в поездах

«Первые месяцы были тяжелыми», — признается несовершеннолетний блогер. Он едва мог спать в поезде по ночам, продолжал дремать днем, мог случайно опоздать и был вынужден проводить долгие часы на вокзале, ожидая нужного поезда. Лишь со временем опыт Лассе научил его тому, как устроена жизнь в движении.

Сегодня Столли знает, что важнее всего правильная организация. «Каждую ночь я сажусь на ночной поезд, и иногда мне приходится очень быстро менять расписание, потому что он внезапно может не прибыть», — жалуется путешественник. В его распоряжении — 36-литровый рюкзак, пространство которого нужно четко рассчитать. В арсенале Лассе: четыре футболки, две пары штанов, подушка для шеи, дорожное одеяло, ноутбук и наушники с шумоподавлением, нижнее белье и туалетные принадлежности.

Он стирает белье вручную в раковинах холлов DB. По словам Столли, проживание в поезде обходится примерно в 10 тысяч евро (991 860 рублей) в год. В эту сумму включены как замена одежды и принадлежностей в случае порчи, так и плата за посещение общественных мест (музеев, выставок, бассейнов, бань). Лассе покупает еду в супермаркете и питается бесплатными снеками в буфетных залах DB на крупных вокзалах.