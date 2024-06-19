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Подросток из Германии полтора года живет в поездах

Подросток из Германии полтора года живет в поездах

Автор:
19 июня 2024 08:48
Сообщество : Путешествия
Метки: Германия   Лассе Столли   в мире   история   люди   подросток   поезд   фото   
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В день он проезжает около тысячи километров.

17-летний немец Лассе Столли называет себя цифровым кочевником. Уже больше полутора лет подросток фактически живет в поездах Deutsche Bahn (DB). Ночью он спит в своем купе, а днем ​​работает программистом в окружении других пассажиров, путешествуя по всей стране.


Лассе бросил учебу и ушел из родительского дома в 16 лет, но находит в своем новом образе жизни много преимуществ, сообщает Business Insider. «Я обладаю большой свободой и могу каждый день решать, куда я хочу поехать: в Альпы, в город или на море», — говорит юноша.

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Утром он проверяет возможные маршруты поездов с помощью приложения и решает, куда поехать, в зависимости от погоды и настроения. Столли больше всего привлекают туристический курорт Бинц на Балтийском море и самая высокая гора Германии Цугшпитце. «Я часто хожу в короткие походы, потому что упражнения — это значительная часть моей повседневной жизни», — отмечает путешественник.

Подросток уже проехал на поезде 500 тысяч километров — это двенадцать кругосветных поездок. Столли говорит, что часто гуляет по Берлину, Франкфурту и Мюнхену. Летом 2022 года, 16-летний Лассе окончил среднюю школу и хотел начать обучение на ИТ-специалиста. Однако желаемое направление закрыли, и подросток нашел другой карьерный и жизненный путь.

Вдохновленный документальным фильмом на YouTube, он купил Bahncard 100 (проездная карта Германии, позволяющая экономить, путешествуя любым наземным транспортом по всей стране), и с тех пор почти безлимитно путешествует на DB по Германии и документирует свою жизнь в блоге. Поначалу родители парня отнеслись к такой идее со скептицизмом, но сын их убедил, распродал ненужные вещи, освободил комнату и 8 августа 2022 года отправился в свою первую поездку в Мюнхен.


«Первые месяцы были тяжелыми», — признается несовершеннолетний блогер. Он едва мог спать в поезде по ночам, продолжал дремать днем, мог случайно опоздать и был вынужден проводить долгие часы на вокзале, ожидая нужного поезда. Лишь со временем опыт Лассе научил его тому, как устроена жизнь в движении.

Сегодня Столли знает, что важнее всего правильная организация. «Каждую ночь я сажусь на ночной поезд, и иногда мне приходится очень быстро менять расписание, потому что он внезапно может не прибыть», — жалуется путешественник. В его распоряжении — 36-литровый рюкзак, пространство которого нужно четко рассчитать. В арсенале Лассе: четыре футболки, две пары штанов, подушка для шеи, дорожное одеяло, ноутбук и наушники с шумоподавлением, нижнее белье и туалетные принадлежности.

Он стирает белье вручную в раковинах холлов DB. По словам Столли, проживание в поезде обходится примерно в 10 тысяч евро (991 860 рублей) в год. В эту сумму включены как замена одежды и принадлежностей в случае порчи, так и плата за посещение общественных мест (музеев, выставок, бассейнов, бань). Лассе покупает еду в супермаркете и питается бесплатными снеками в буфетных залах DB на крупных вокзалах.


Родители продолжают поддерживать его финансово, но подросток зарабатывает и на своем IT-стартапе в Кельне. Также у Столли есть медицинская страховка в случае ЧП. Единственное, за что путешественник продолжает волноваться — сохранность его вещей. Как предупреждает парень, в ночных поездах порой воруют вещи, чаще всего — если состав проходит через крупный город.

Подросток мечтает, что однажды его жизнь в поезде станет самоокупаемой. Он говорит, что хотел бы стать консультантом Железнодорожного департамента по вопросам обслуживания и безопасности. Сотрудники линейного руководства уже пригласили его в свой офис, чтобы узнать об опыте и наблюдениях блогера.

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Метки: Германия   Лассе Столли   в мире   история   люди   подросток   поезд   фото   
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15  комментариев
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1k
Corkscrew 57 минут назад
"17-летний немец Лассе Столли называет себя цифровым кочевником."

Как красиво и романтично назвать свой образ жизни - когда ты тупо бомжуешь по электричкам
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152k
parallax 5 минут назад
Купе в Германии? Вся страна из конца в конец пересекается в течении одного светового дня, на кой там купе?
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2k
MrMopnex 9 минут назад
"питается бесплатными снеками в буфетных залах DB на крупных вокзалах"
Что?? У DB есть что-то бесплатное? Да конечно, сказки чудесные. Самая убогая и мерзкая фирма, забывшая, что такое имидж, пунктуальность и адекватность. Цены задраны, вечные забастовки, постоянные опоздания, офигевшесть от монополии на рельсы, другие поезда NWB, например, ОБЯЗАНЫ пропускать опоздавший поезд DB, из-за чего приходится стоять по 20 минут между деревень и ждать этих мразей. Соответственно опаздывает и твой поезд. И если раньше проехать на поезде куда-то в большой город было комфортнее и дешевле, то сейчас передвигаюсь исключительно на машине. Лучше в пробке постою, чем в поле в поезде.
Ублюдочная компания, которая никогда ничего тебе бесплатно не даст, тем более из еды. Попить водички стоит, как крыло от самолёта.
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11k
vasilykopkov 19 минут назад
Парень растет профессиональным бездельником. И родители ему в этом помогают.
Интересно, что с ним станет, когда родители перестанут спонсировать...
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3k
Старожил 22 минуты назад
Любил в детстве и молодости ездить на поездах, но так долго, наверное, надоело бы
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1k
pitsilver 23 минуты назад
У пацана есть медицинская страховка на случай ЧП. Конечно есть, в Германии она практически у каждого, а так как он несовершеннолетний, то ее оплачивают ещё и родители.
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1k
DuckTales 45 минут назад
Ну что , молодец парень , делает что нравится
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7k
hhwost Час назад
бомжи и бродяги XXI века - будущее уже здесь.
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3k
Fiverknot Час назад
На какие бабки этот чувачок разъезжает, че-то я упустил?
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3041 пост (2954 в горячем)

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