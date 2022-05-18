"Ложь - мерзкая штука": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд





Новая глава в разбирательстве голливудской звезды и его бывшей жены началась с допроса мисс Хёрд защитой Джонни Деппа. Помните, как Джонни Депп рисовал, пока Амбер Хёрд рассказыавла про него всякие гадости? Заседание началось с того, что адвокат Деппа спросила у Хёрд, заметила ли она, что Джонни Депп ни разу не посмотрел на неё в суде. Хёрд заметила. А знает ли она, почему Джонни Депп отказывается на неё смотреть. Хёрд ответила, что не знает. Тогда в суде включили аудиозапись последней встречи Деппа и Хёрд в 2016 году. Якобы она организовала эту встречу, чтобы вновь сойтись с Деппом. Однако план провалился, после этого супруги разошлись окончательно и бесповоротно. На записи слышно, как Депп говорит: "Мы больше никогда не увидимся. Ты больше никогда не увидишь мои глаза".





- Он не посмотрит на вас, мисс Хёрд, верно? — спросила адвокат Деппа.

- Он не может, — ответила Хёрд.



