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"Ложь - мерзкая штука": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

"Ложь - мерзкая штука": что там у Джонни Деппа и Эмбер Хёрд

Автор:
18 мая 2022 19:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Депп   аквамен   голливуд   заседание   кино   скандалы   суд   туалет   хёрд   
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После недельного перерыва заседания по делу Депп Vs Хёрд возобновились.


Новая глава в разбирательстве голливудской звезды и его бывшей жены началась с допроса мисс Хёрд защитой Джонни Деппа. Помните, как Джонни Депп рисовал, пока Амбер Хёрд рассказыавла про него всякие гадости? Заседание началось с того, что адвокат Деппа спросила у Хёрд, заметила ли она, что Джонни Депп ни разу не посмотрел на неё в суде. Хёрд заметила. А знает ли она, почему Джонни Депп отказывается на неё смотреть. Хёрд ответила, что не знает. Тогда в суде включили аудиозапись последней встречи Деппа и Хёрд в 2016 году. Якобы она организовала эту встречу, чтобы вновь сойтись с Деппом. Однако план провалился, после этого супруги разошлись окончательно и бесповоротно. На записи слышно, как Депп говорит: "Мы больше никогда не увидимся. Ты больше никогда не увидишь мои глаза".


- Он не посмотрит на вас, мисс Хёрд, верно? — спросила адвокат Деппа.

- Он не может, — ответила Хёрд.


На следующем заседании Хёрд объяснила, почему Депп не может на неё посмотреть.


Потому что он виновен. Он знает, что лжёт, иначе, почему он на меня не смотрит.


Ранее психологи комментировали поведение Деппа на суде. По их словам, это типично для жертв манипуляторов, таких как Эмбер Хёрд. Он знает, что, посмотрев на неё, снова может попасть под её влияние. Так или иначе, но защита Деппа неоднократно ловила Хёрд на лжи.

Вот, например, Эмбер Хёрд показывают две фотографии, которые она сделала после того, как Депп якобы ударил её по лицу. Хёрд ранее в суде сказала, что это две разные фотографии: одна сделана при естественном освещении, а другая при включённой подсветке зеркала. Она подтвердила это защите Деппа, но отказалась признать, что это одна та же фотография, которую она изменила при помощи фильтров. Однако, судя по всему, это действительно одна и та же фотография (смотрите в финале видеоролика).


А вот на этой фотографии с медового месяца супругов, по версии Эмбер Хёрд, как раз фотошоп, а не следы побоев на лице Деппа.


Зрители обратили внимание, что Хёрд, которая ранее копировала одежду Деппа, нарядилась Доктором Зло.


Защита Джонни Деппа обратила внимание на то, что после предполагаемого изнасилования бутылкой со стороны Деппа Эмбер Хёрд не обратилась к врачу. "Это вы напали с бутылкой, так ведь, мисс Хёрд?", — задала вопрос адвокат Деппа Камилла Васкез. Хёрд заявила, что никогда не нападала на Деппа, однако призналась, что в какой-то момент устала терпеть издевательства мужа и несколько раз ударила его. После этого Васкез продемонстрировала суду сканы журнала, в который Депп и Хёрд писали друг другу любовные послания. В своих записках Хёрд постоянно извиняется перед мужем за то, что иногда сходит с ума и причиняет ему вред.

В суде Эмбер Хёрд заявила, что Депп развязал против неё "клеветническую кампанию", из-за которой она лишилась ролей в ряде картин и сериалов, а её роль в сиквеле "Аквамена" была существенно сокращена, а может быть и вовсе вырезана. Студия Warner Bros. расторгла с актрисой контракт. Получается, что Эмбер Хёрд на себе почувствовала ситуацию, в которой Депп оказался после того, как его отменили.


Джеймс Ван - режиссёр "Аквамена".

Что касается фекальной темы, то Хёрд на суде заявила, что не какала в постель Деппу, не говорила об этом "розыгрыше" охраннику. Официальная версия Хёрд - нагадила на кровать собака Джонни Деппа. Вообще, защита Хёрд строится на том, что правду говорит только нынешняя версия Эмбер Хёрд. Всё, что она говорила раньше, что говорили под присягой эксперты, охранники, врачи, знакомые, — всё это враки. А главный врун, конечно же, Джонни Депп, который только и мечтается изгадить её карьеру из мести.


Вот что актриса ответила на вопрос "какали ли она в кровать Деппу?":


Абсолютно нет. Прежде всего, я не думаю, что это смешно. Я была не в настроении шутить. Моя жизнь рушилась. В мой тридцатый день рождения на меня напал мой жестокий муж, в которого я была отчаянно влюблена. Это было совсем невесёлое время, и я не думаю, что это смешно, и точка. Это отвратительно.

Количество мемов на коричневую тему продолжает расти.

А ещё присяжные на суде узнали, что Хёрд сама употребляла наркотики, в том числе и тяжёлые, и ранее уже была замечена в домашнем насилии. До Деппа у неё была девушка, с которой она подралась в аэропорту. Эта девушка написала на неё заявление в полицию, но позже его забрала. Херд утверждала, что эта история - фейк, придуманный командой Джонни Деппа, но у адвокатов Джонни Деппа есть неопровержимые доказательства.



Допрос Эмбер Хёрд сложился весьма удачно для команды защиты Деппа. После допроса Хёрд сразу же направилась к выходу, не встав рядом со своим адвокатом, как того требуют правила судебного заседания. Джонни Депп обнял своего адвоката Камиллу Васкез.



Фанаты Джонни Деппа уже по традиции встречают и провожают своего любимца у здания суда подарками и аплодисментами. Деп машет своим поклонниками и улыбается. А Хёрд старается под охраной скорее уехать домой, не попавшись на глаза токсичным фанам. Кстати, эти самые фаны совсем распоясались и стали писать дочери Деппа, обвиняя её в том, что она не высказывается публично в защиту отца. Однако Депп ранее уже высказывался на эту тему. Он предпочитает держать своих детей вне интриг, скандалов и расследований о насилии бутылкой и какашках на кровати. Так что такое рвение поклонников он вряд ли оценит.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Депп   аквамен   голливуд   заседание   кино   скандалы   суд   туалет   хёрд   
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14  комментариев
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88k
Броненосец Потелкам Час назад
Надеюсь, это станет уроком всем акуевшим самкам.
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7k
Артём 39 секунд назад
Сдаётся мне, в суде в данный момент решается, кто из них лучший актёр!
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−72
Insaid From 4 минуты назад
два дебила эта сила! не забываем они актеры мирового уровня не удивлюсь если там прямо в суде снимается фильм.
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 23 минуты назад
Высокие отношения, он трахает её бутылкой, она срет ему на кровать....
Высокие....!
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70k
Пётровыч 46 минут назад
Пздц, интриги, расследования, тема то осталась висеть в воздухе, люди должны знать правду, насрала она или собака?
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2k
perekrestok 50 минут назад
Удачи Джеку-Воробью! Столько прошел, пройдет и этот ужас. Успехов ему!
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8k
Dabus 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
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14k
Александр Час назад
Сер Джон и серуха Эмбер.
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1k
Sergius SPb Час назад
Джонни срочно просри все бабло и суд сразу закончится.
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2k
Copycat Час назад
За отсылку к солу+) когда кстати все серии выйдуйт кто знает?
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Николай Дмитрич

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