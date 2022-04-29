Лев, камера, мотор! Как снимали самый опасный голливудский фильм

Кошки сразу показали свой характер, досталось всем в кадре и за кадром. Ноэл Маршалл, сценарист, режиссёр и исполнитель главной роли, полгода пролежал в больнице, заработав на площадке гангрену, вызванную львиными укусами. Однажды лев чуть не откусил ему ногу, вцепившись зубами в Маршалла и таская его по площадке. Сыну Маршалла Джону лев вцепился в голову.

“Мне наложили 56 швов. Шестеро парней 25 минут оттаскивали от меня здоровенного льва”, — вспоминал Джон об инциденте, который едва не стоил ему жизни.

Типпи Хедрен тоже не раз кусали, а слон сломал ей ногу. Юной Мелани Гриффит потребовалась пластическая операция, чтобы скрыть следы съёмок со львами. Нападения львов и тигров на актёров вошли в фильм, вся кровь в кадре настоящая.