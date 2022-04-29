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LongFishki Лев, камера, мотор! Как снимали самый опасный голливудский фильм

Лев, камера, мотор! Как снимали самый опасный голливудский фильм

Автор:
29 апреля 2022 17:14
Сообщество : Кино
Метки: longfishki   Африка   голливуд   животные   кино   львы   рёв   тигры   типпи хедрен   хичкок   
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В фильме "Рёв" вся кровь в кадре настоящая и все укусы и травмы тоже. Режиссёр, одержимый идеей мирного сосуществования дикого зверя и человека, подвергал смертельной опасности себя и всю свою семью.


Часто бывает, что кино, которое снимается легко, в итоге получается посредственным. Бывает, что актёры и режиссёр проходят огонь, воду и медные трубы, и кино выходит шедевром на все времена. Фильм “Рёв” (1981) - это тот случай, когда съёмки стали настоящей пыткой для создателей, едва не стоили им жизни, и все их страдания и жертвы не оправдали себя.


История “Рёва” началась в 1969 году, когда актриса Типпи Хедрен (“Птицы” и "Марни" Хичкока), будучи на съёмках картины “Урожай сатаны” в Мозамбике, вместе со своим мужем Ноэлом Маршаллом посетила дом африканца, живущего вместе со львами и тиграми. Их поразило, что человек может мирно сосуществовать с большими и опасными животными. “Ты же понимаешь, что мы должны сделать об этом фильм”, — сказала актриса мужу. Пара загорелась идеей снять картину о том, что человек и хищник могут жить в мире - если ты к животному с добротой, то и животное с громадными клыками и острейшими когтями будет с тобой добрым и ласковым. От замысла до финального монтажа картины пройдёт 11 лет, но Хедрен с мужем так до конца и не поймут, как сильно заблуждались.

Хедрен и Маршалл были одержимы дикими животными. Из Африки они привезли львят в своё поместье в Лос-Анджлесе, а потом ещё разбили настоящий зоопарк каньоне Соледад. В звёздном зоопарке жили тигры, львы, слон, пумы, ягуары и леопарды и другая менее опасная живность. Маршаллу пришла абсолютно идиотская идея жить в одном доме с подрастающими львятами и тигрятами. В доме, где проживали Хедрен и Маршалл, а также два сына Маршалла и дочка Хедрен Мелани Гриффит, в разное время находилось до 15 диких животных. Маршалл решил, что звери должны привыкнуть к людям. Он говорил: “Ночью они могли запросто нас съесть, но если не ели, то между нами образовывалась связь, они начинали нам доверять”. Каким-то чудом львы и тигры действительно никого не съели. Маршалл написал сценарий, собрал команду и приступил к съёмкам в 1975 году. К этому времени Маршалл и Хедрен владели примерно сотней львов.

По сюжету владелец дома с дикими кошками (Ноэл Маршалл) ждёт в гости свою семью (Типпи Хедрен, Мелани Гриффит и дети Маршалла). Самолёт с женой и детьми приземляется на несколько часов раньше, поэтому они решают сами добраться до дома и устроить папе сюрприз, папа же отправляется в аэропорт. Короче говоря, они разминулись. Так, женщина и дети оказываются в доме со львами и тиграми.

Кошки сразу показали свой характер, досталось всем в кадре и за кадром. Ноэл Маршалл, сценарист, режиссёр и исполнитель главной роли, полгода пролежал в больнице, заработав на площадке гангрену, вызванную львиными укусами. Однажды лев чуть не откусил ему ногу, вцепившись зубами в Маршалла и таская его по площадке. Сыну Маршалла Джону лев вцепился в голову.

“Мне наложили 56 швов. Шестеро парней 25 минут оттаскивали от меня здоровенного льва”, — вспоминал Джон об инциденте, который едва не стоил ему жизни.

Типпи Хедрен тоже не раз кусали, а слон сломал ей ногу. Юной Мелани Гриффит потребовалась пластическая операция, чтобы скрыть следы съёмок со львами. Нападения львов и тигров на актёров вошли в фильм, вся кровь в кадре настоящая.

Удивительно, но Типпи, Мелани, Джон, его брат Джерри, да и сам Маршалл, которому досталось сильнее всех, после каждого происшествия возвращались на съёмочную площадку и продолжали сниматься и снимать. Джон был в кадре два дня спустя после ужасного укуса. Мелани заявила, что не хочет умирать, когда лев едва не откусил её половину лица, и ушла, но вскоре тоже вернулась. Почему? Ладно актёры, которых в Голливуде как грязи и они что угодно сделают, чтобы где-то сняться (тем более в одном кадре со звездой фильмов Хичкока), но зачем это было детям? Джон вспоминает, как им было страшно, но почему-то он был уверен, что не умрёт, и почему-то “Рык” заставил семью сплотиться. Джон признаёт, что отец слетел с катушек, но почему-то они ему верили, когда он говорил, что всё будет хорошо, и фильм выйдет отличным. К тому же они не сразу оказались в страшной реальности “Рёва”. Семейство Хедрен-Маршалл погружалось туда постепенно. Сначала несколько львят в доме, потом сотня взрослых львов, а потом вдруг один из них с рёвом бросается на тебя после команды “мотор!”.

Как-то у Джона Маршалла состоялся такой диалог с журналистом:

- Вы же понимали, что могли умереть на съёмках?

- Видите ли, мы тогда думали, что это невозможно.

- Почему?

- Глупые были.

На этой дикой картине начал свою карьеру в Голливуде оператор из Нидерландов Ян де Бонт. В больнице ему наложили 120 швов после того, как один из четвероногих актёров снял с него скальп. Маршалл не надеялся, что после такого оператор вернётся, но он вернулся, и Маршалл называл его бойцом и ставил всем в пример. Ян Де Бонт потом будет оператором на таких легендарных картинах, как “Крепкий орешек” и “Основной инстинкт” и самостоятельно поставит “Скорость” и “Смерч”.

Съёмки шли тяжело и долго, каждый день со съёмок кого-то уносили на носилках. И вот, когда фильму уже был почти снят, через 3,5 года после начала съёмок случились потоп, уничтоживший зоопарк в каньоне Соледад.

Джон Маршалл так вспоминал об этом событии:

Уничтоживший ранчо потом стоил нам $3 млн долларов. Сгинуло всё оборудование, почти весь отснятый материал, съёмочная площадка превратилась в руины, многие животные погибли. 15 львов и тигров сбежали, на их поиски была брошена полиция, и местный шериф застрелил Робби, нашего ведущего актёра-льва. В тот момент мы подумали: “Наверное, это всё к лучшему”.

Но упорный Ноэл Маршалл всё же доснял фильм на собственные деньги, потому что после всех травм и форс-мажоров, никто из инвесторов не хотел с ним связываться. Изначально бюджет картины составлял $3 млн, но в итоге разросся до $15 млн. “Рёв” отказались показывать в США, картина вышла в очень ограниченный прокат в некоторых странах мира и кое-как наскребла $2 млн долларов. В 1982 году Хедрен и Маршал развелись. Как утверждает Джон Маршалл, их брак разрушил “Рёв”.


В 2015 году “Рёв” всё же был показан в США. Ноэл Маршалл к тому времени уже умер, а Типпи Хедрен, Мелани Гриффит и Джерри Маршалл отказались давать комментарии по поводу премьеры. В итоге за всех отдувался Джон Маршалл. Во вступительных титрах к картине написано, что в ходе съёмок ни одно животное не пострадало, однако пострадало 70 человек. Джон говорит, что это неправда - пострадало не меньше сотни человек.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: longfishki   Африка   голливуд   животные   кино   львы   рёв   тигры   типпи хедрен   хичкок   
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4  комментария
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9k
wild cat Полчаса назад
йопт! я как то кошку решил подразнить, когда у неё настроения не было (она предупреждала), и эта мелкая чёрная пантера в секунду разодрала мне руку так, что на очередной медкомиссии меня психушница спросила - а не было ли у вас попытки суицида? плять! нет, говорю, это кошка. посмотрела, как на тронутого, но печать поставила.

страшнее кошки зверя нет! особенно, если эта кыса больше домашней м-кошки.
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9k
Ivan 2 часа назад
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Николай Дмитрич

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