Российского гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали за букву «Z» на форме

Также у него отобрали завоёванную бронзовую медаль и призовые деньги.
Куляк выступал на кубке мира в Дохе и занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях. Чтобы получить допуск к соревнованиям, вся российская команда была вынуждена выступать «в нейтральном статусе». Иначе - прощай соревнования и победы. Такая вот демократия.
Во время его выступлений украинские болельщики устраивали на трибунах настоящий зверинец: размахивали «жовто-блакитным» флагом, орали благим матом, оскорбляли спортсмена и кричали, чтобы его сняли с соревнования и отправили домой. В конце концов они его просто достали - и в отместку Иван вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме.
В Международной федерации гимнастики сразу закудахтали и начали дисциплинарное расследование. И постановили:
«Куляк нарушил технический регламент, устав федерации, а также дисциплинарный и этический кодексы и кодекс поведения FIG».
За это он получил год дисквалификации. Также обязан вернуть полученную медаль и призовые. Деньги, правда, смешные - всего 500 швейцарских франков плюс 2000 франков в качестве «издержек».
Сам Иван таким решением не сильно удивлён и не расстроен. Что с них взять-то,
с убогих с «западных партнёров».
Источник:
АНТИФИШКИ
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В данном случае,политику притянули в спорт!