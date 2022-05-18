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Российского гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали за букву «Z» на форме

Российского гимнаста Ивана Куляка дисквалифицировали за букву «Z» на форме

Автор:
18 мая 2022 14:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Комитет   гимнастика   дисквалификация   иван кулик   медаль   спортсмен   федерация   
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Также у него отобрали завоёванную бронзовую медаль и призовые деньги.

Куляк выступал на кубке мира в Дохе и занял третье место в упражнениях на параллельных брусьях. Чтобы получить допуск к соревнованиям, вся российская команда была вынуждена выступать «в нейтральном статусе». Иначе - прощай соревнования и победы. Такая вот демократия.

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Во время его выступлений украинские болельщики устраивали на трибунах настоящий зверинец: размахивали «жовто-блакитным» флагом, орали благим матом, оскорбляли спортсмена и кричали, чтобы его сняли с соревнования и отправили домой. В конце концов они его просто достали - и в отместку Иван вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме.

В Международной федерации гимнастики сразу закудахтали и начали дисциплинарное расследование. И постановили:

«Куляк нарушил технический регламент, устав федерации, а также дисциплинарный и этический кодексы и кодекс поведения FIG».

За это он получил год дисквалификации. Также обязан вернуть полученную медаль и призовые. Деньги, правда, смешные - всего 500 швейцарских франков плюс 2000 франков в качестве «издержек».

Сам Иван таким решением не сильно удивлён и не расстроен. Что с них взять-то, с убогих с «западных партнёров».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Комитет   гимнастика   дисквалификация   иван кулик   медаль   спортсмен   федерация   
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10  комментариев
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2k
Василич 36 минут назад
Малолетний дурачок, очень жалко его, просрал все...
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545
Гиви 45 секунд назад
Парню респект! Организаторов в клинику
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109
Миха 23 минуты назад
уважуха Ивану!
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6k
au3 24 минуты назад
Надо всех иносранцев приезжающих в Россию и имеющих в документа буквы V и Z штрафовать, а документы изымать и уничтожать.
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23k
Ego sum qui sum 49 минут назад
и все равно спортсменов жалко, особенно молодых, они подобные соревнования сделали своей целью в жизни, мечтая, стремясь и то, что чинуши в спорт тянут политику ...прибить бы уродов
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August

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