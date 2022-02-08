В Бийске боксер до смерти избил Росгвардейца в баре

Незначительный конфликт перешел в потасовку и профессиональный спортсмен несколькими ударами отправил обидчика на тот свет.
21 января пришел с друзьями в бар, пил только безалкогольные напитки. Позже это подтвердила экспертиза.
В том же баре «отдыхал» бывший ОМОНовец из Росгвардии. Видимо, этот уже принял достаточно - потому что вел себя агрессивно, расхаживал по бару и цеплялся к посетителям. Ну а главной «жертвой» зачем-то выбрал внушительного боксера. И понеслась.
Бывший Росгвардеец сам подошел к боксеру, боднул его головой и обложил матом, после этого началась драка. Шансов против боксера у него не было: после нескольких ударов улетел в нокаут. В результате получил открытую черепно-мозговую травму.
Через 10 дней он скончался в больнице.
Боксера отправили в СИЗО, 10 февраля ему могут предъявить обвинение. Скорее всего, свою спортивную карьеру на воле он уже закончил - все из-за того, что сцепился с пьяным неадекватом.
Источник:
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Теперь одного зарыли, второго закрыли.
К стати, вот вам яркий пример превышения пределов самообороны, нахрена до смерти то избивать было, тем более профессиональному боксёру с безалкогольными напитками, спортсмены умеют дозировать применение силы.
Нафиг эти бары, кругом одни неадекваты.
Походу он трезвый неадекват больше, чем пьяный мент.