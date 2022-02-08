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В Бийске боксер до смерти избил Росгвардейца в баре

В Бийске боксер до смерти избил Росгвардейца в баре (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 14:39
Сообщество : Криминал
Метки: Бийск   бар   боксер   драка   омоновец   спортсмен   
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Незначительный конфликт перешел в потасовку и профессиональный спортсмен несколькими ударами отправил обидчика на тот свет.

Павел Мамешин, 31-летний профессиональный боксер:

21 января пришел с друзьями в бар, пил только безалкогольные напитки. Позже это подтвердила экспертиза.

В том же баре «отдыхал» бывший ОМОНовец из Росгвардии. Видимо, этот уже принял достаточно - потому что вел себя агрессивно, расхаживал по бару и цеплялся к посетителям. Ну а главной «жертвой» зачем-то выбрал внушительного боксера. И понеслась.

Бывший Росгвардеец сам подошел к боксеру, боднул его головой и обложил матом, после этого началась драка. Шансов против боксера у него не было: после нескольких ударов улетел в нокаут. В результате получил открытую черепно-мозговую травму.

Через 10 дней он скончался в больнице.

Боксера отправили в СИЗО, 10 февраля ему могут предъявить обвинение. Скорее всего, свою спортивную карьеру на воле он уже закончил - все из-за того, что сцепился с пьяным неадекватом.

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Метки: Бийск   бар   боксер   драка   омоновец   спортсмен   
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16k
Alex ASK Час назад
Боксёр начал его хреначить, когда у соперника руки в карманах были... потом добивал. Это не профессионал, это полный дебил.
Теперь одного зарыли, второго закрыли.
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30k
Юр21 6 минут назад
А где открытые травмы черепно-мозговые? Может быть позже боксёр со товарищи пинали бузотёра ногами?
К стати, вот вам яркий пример превышения пределов самообороны, нахрена до смерти то избивать было, тем более профессиональному боксёру с безалкогольными напитками, спортсмены умеют дозировать применение силы.
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253
SVG 6 минут назад
Ну да встрял. Профессиональный боксёр не имеет права драться вообще т.к. он холодное оружие. В драке против любого числа противников, если они пострадают - и дойдёт до суда будет виноват он! Специально создал ситуацию. К тому же профессионал должен осознавать силу удара, характер повреждений и даже направление падения тела. Как хороший бильярдист закатывающий шар или тракторист открывающий ковшом бутылку пива.
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1k
Дрочер Полоумный 8 минут назад
Не смог посмотреть видео, не дождался
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1k
poбт 16 минут назад
в очередной раз не понял как заголовок относится к содержимому
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1k
Alex1982 19 минут назад
Боксер пил безалкогольные напитки и мне показалось , что промазал с первого удара по неподвижному оппоненту...
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14k
Объект реальности 21 минуту назад
Крепкий попался рсгвардеец, четкую тройку прописали и один смазаный, а он хоть бы хер.
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275
<name> 21 минуту назад
обоих совсем не жалко
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2k
Лёха 23 минуты назад
Охрана бара в это время пряталась под столом и писалась от страха?
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2k
tessio Полчаса назад
На видео по факту - подошел человек, что-то сказал ему, и боксер взбесившись начал его избивать. Никаких ударов росгвардеец не наносил, руки из карманов не доставал, посему тут однозначно боксер присядет.
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1k
investas Полчаса назад
Пусть сидит,выйдет дедом. Кулаки такое же оружие. 4 раза, тот не фига и не понял, агрессию не проявлял.
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13k
net Полчаса назад
С чего бы там всё ни началось, но за словесный конфликт человека убивать нельзя. Может этот гвардеец оскорблял его всеми возможными матами, но боксер даже не пытался избежать конфликта. Просто встал и начал его хреначить.
Нафиг эти бары, кругом одни неадекваты.
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9k
Андрей А Полчаса назад
Боксер, что бы ему не сказал пьяный, начал лупить со всей дури и нанес 4 удара по голове. Мент даже руки не достал из карманов.
Походу он трезвый неадекват больше, чем пьяный мент.
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37k
kalinser 41 минуту назад
Видимо скоро в УК появится строчка с упоминанием всяческих бойцов и боксеров!
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6k
SuperTroll 43 минуты назад
Синебологвардеец вообще руки в карманах держал, а бохсер с ходу боковыми накидал серию..Ну такое.... если дадут по максимуму думаю за дело
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17
Мурзик 51 минуту назад
Пьяный мент не может быть приличным а боксеры - жывотные
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19k
sanchesS80 52 минуты назад
Сказал - не сказал. Видно что угрозы не представлял. Бывший боксёр тупо напал. Потом второй эпизод - боксёр опять нападает. В общем запросто пришьют "умышленное причинение тяжкого вреда повлекшее смерть". И правильно - психам не место среди людей.
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29k
Fat Lynx 56 минут назад
А с чего все началось? Чего он подошел к нему?
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50k
smakido 57 минут назад
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2k
Заряд бодрости 59 минут назад
не умеешь пить- завязывай.
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35k
Нанук Паналык Час назад
Мусорок привык к безнаказанности. Но что то пошло не так.
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