В Бийске боксер до смерти избил Росгвардейца в баре

21 января пришел с друзьями в бар, пил только безалкогольные напитки. Позже это подтвердила экспертиза.

В том же баре «отдыхал» бывший ОМОНовец из Росгвардии. Видимо, этот уже принял достаточно - потому что вел себя агрессивно, расхаживал по бару и цеплялся к посетителям. Ну а главной «жертвой» зачем-то выбрал внушительного боксера. И понеслась.

Бывший Росгвардеец сам подошел к боксеру, боднул его головой и обложил матом, после этого началась драка. Шансов против боксера у него не было: после нескольких ударов улетел в нокаут. В результате получил открытую черепно-мозговую травму.

Через 10 дней он скончался в больнице.

Боксера отправили в СИЗО, 10 февраля ему могут предъявить обвинение. Скорее всего, свою спортивную карьеру на воле он уже закончил - все из-за того, что сцепился с пьяным неадекватом.