«Он уверен в собственной безнаказанности»: В Госдуме хотят запретить книги Бориса Акунина за антироссийские высказывания

Возможно, вскоре все его творчество пропадет из книжных магазинов.
Акунин: он же Анатолий Брусникин, он же Анна Борисова - всё это псевдонимы под которыми скрывается Григорий Шалвович Чхартишвили. Автор множества книг про Фандорина, Пелагию и множества других произведений, есть даже исторические труды.
В общем, без дела не сидит. Кстати, он один из самых издаваемых в России авторов. И самых обеспеченных: квартира в центре Москвы, замок во Франции, на берегу Ла-Манша, дома в Испании и Великобритании. Как говорится, «настучал на машинке».
Живет где хочет - в зависимости от того, над какой книгой работает. В 2014 году в одном из интервью Борис Акунин сказал, что ему довольно неуютно в современной России, поэтому он решил перебраться жить в Лондон. Там ему, видимо, уютнее.
И как только перебрался, по «старой, доброй традиции» стал поливать Россию и всё, что с ней связано. При этом, его книги печатают и читают только здесь, ни в Испании, ни в Англии он не интересен. Получается, что он издаётся в России, получает шикарные гонорары, покупает на эти деньги виллы и замки 18-го века, а потом выступает с «мощной критикой». В последнее время совсем пошёл вразнос.
Сейчас этим вопросом заинтересовались в Госдуме. Председатель комитета по культуре, Елена Ямпольская, просит внимательней разобраться с тем, что Акунин очень неплохо здесь зарабатывает, при этом не упускает шанса пнуть страну, в которой он и стал известным и обеспеченным. И продолжает зарабатывать до сих пор.
Вот что она написала на своей странице Вконтакте:
«Прошлась вчера по книжным магазинам столицы. Самым крупным, центральным и отдаленным, окраинным. Сетевым и самостоятельным. Государственным и частным.
Цель была одна — посмотреть выкладку. Вот сейчас, в текущей ситуации — чем привлекают публику? Чьи книги занимают наиболее почетные места в торговых залах? Какими указаниями руководствуются сотрудники, носящие нечеловеческое наименование «мерчендайзер»?
В центре — возле касс, на отдельных стендах — опять Акунин. Знаменитый книжный «Москва» украсил Акуниным витрину и подтверждает свой выбор регулярными напоминаниями из динамиков: купите новую книгу Акунина, не пожалеете.
Так рекламируют человека, который не просто многие годы занимает агрессивно антироссийскую и антигосударственную позицию, но успел наговорить свеженького и в последний месяц.
Акунин не стесняется. Давно покинувший пределы России, он уверен в собственной безнаказанности. И стабильности финансовых поступлений, разумеется. Его публикуют крупнейшие отечественные издательства, скороспелой акунинской макулатурой завалены все книжные магазины. Историческая память у нас есть».
Затем она перечисляет меры поддержки, которое государство оказало книжным магазинам и издателям. И обратила внимание на парадокс: на государственные деньги издают и продают того, кто этим государством всё время недоволен.
«Если позиция книжных магазинов «никакой политики, just business», пусть и выживают по законам бизнеса. Жизнь будет суровой, зато честной.
Непристойно чуть что бегать к государству с мольбами о помощи, при этом выделяя целые полки под Быкова, Глуховского, Парфенова. Тех, кто заодно с Акуниным в первые же дни спецоперации поспешил отчитаться перед Западом: «Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стыдились того, что их армия напала на соседнее независимое государство».
«Обещаю, что Комитет Госдумы по культуре в ближайшее время задаст нелицеприятные вопросы учредителям и владельцам книжных магазинов. Разговор с издателями тоже впереди».
Возможно, скоро книг Акунина на прилавках и в электронных библиотеках станет поменьше. Старые-то может и оставят, а вот новые будут издавать уже не так часто. И тогда Григорий Шалвович немного потеряет в доходе, может быть даже придётся продать замок во Франции.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Инстаграме завелся книжный червь
- Книга — всё ещё лучший подарок
- Дюжина книг, которые вышли в финал букеровской премии
- Что происходит, когда продавцам книг скучно
- Книги в нашей жизни: фотопроект Катрины Ю
На какое величие страны он направлен пример, пожалуйста?