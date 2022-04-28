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«Он уверен в собственной безнаказанности»: В Госдуме хотят запретить книги Бориса Акунина за антироссийские высказывания

«Он уверен в собственной безнаказанности»: В Госдуме хотят запретить книги Бориса Акунина за антироссийские высказывания

Автор:
28 апреля 2022 14:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Акунин   Комитет   Эраст Фандорин   госдума   книги   лондон   тиражи   эмиграция   
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Возможно, вскоре все его творчество пропадет из книжных магазинов.

Акунин: он же Анатолий Брусникин, он же Анна Борисова - всё это псевдонимы под которыми скрывается Григорий Шалвович Чхартишвили. Автор множества книг про Фандорина, Пелагию и множества других произведений, есть даже исторические труды.

В общем, без дела не сидит. Кстати, он один из самых издаваемых в России авторов. И самых обеспеченных: квартира в центре Москвы, замок во Франции, на берегу Ла-Манша, дома в Испании и Великобритании. Как говорится, «настучал на машинке».

Живет где хочет - в зависимости от того, над какой книгой работает. В 2014 году в одном из интервью Борис Акунин сказал, что ему довольно неуютно в современной России, поэтому он решил перебраться жить в Лондон. Там ему, видимо, уютнее.

И как только перебрался, по «старой, доброй традиции» стал поливать Россию и всё, что с ней связано. При этом, его книги печатают и читают только здесь, ни в Испании, ни в Англии он не интересен. Получается, что он издаётся в России, получает шикарные гонорары, покупает на эти деньги виллы и замки 18-го века, а потом выступает с «мощной критикой». В последнее время совсем пошёл вразнос.

Сейчас этим вопросом заинтересовались в Госдуме. Председатель комитета по культуре, Елена Ямпольская, просит внимательней разобраться с тем, что Акунин очень неплохо здесь зарабатывает, при этом не упускает шанса пнуть страну, в которой он и стал известным и обеспеченным. И продолжает зарабатывать до сих пор.

Вот что она написала на своей странице Вконтакте:

«Прошлась вчера по книжным магазинам столицы. Самым крупным, центральным и отдаленным, окраинным. Сетевым и самостоятельным. Государственным и частным.

Цель была одна — посмотреть выкладку. Вот сейчас, в текущей ситуации — чем привлекают публику? Чьи книги занимают наиболее почетные места в торговых залах? Какими указаниями руководствуются сотрудники, носящие нечеловеческое наименование «мерчендайзер»?

В центре — возле касс, на отдельных стендах — опять Акунин. Знаменитый книжный «Москва» украсил Акуниным витрину и подтверждает свой выбор регулярными напоминаниями из динамиков: купите новую книгу Акунина, не пожалеете.

Так рекламируют человека, который не просто многие годы занимает агрессивно антироссийскую и антигосударственную позицию, но успел наговорить свеженького и в последний месяц.

Акунин не стесняется. Давно покинувший пределы России, он уверен в собственной безнаказанности. И стабильности финансовых поступлений, разумеется. Его публикуют крупнейшие отечественные издательства, скороспелой акунинской макулатурой завалены все книжные магазины. Историческая память у нас есть».

Затем она перечисляет меры поддержки, которое государство оказало книжным магазинам и издателям. И обратила внимание на парадокс: на государственные деньги издают и продают того, кто этим государством всё время недоволен.

«Если позиция книжных магазинов «никакой политики, just business», пусть и выживают по законам бизнеса. Жизнь будет суровой, зато честной.

Непристойно чуть что бегать к государству с мольбами о помощи, при этом выделяя целые полки под Быкова, Глуховского, Парфенова. Тех, кто заодно с Акуниным в первые же дни спецоперации поспешил отчитаться перед Западом: «Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стыдились того, что их армия напала на соседнее независимое государство».

«Обещаю, что Комитет Госдумы по культуре в ближайшее время задаст нелицеприятные вопросы учредителям и владельцам книжных магазинов. Разговор с издателями тоже впереди».

Возможно, скоро книг Акунина на прилавках и в электронных библиотеках станет поменьше. Старые-то может и оставят, а вот новые будут издавать уже не так часто. И тогда Григорий Шалвович немного потеряет в доходе, может быть даже придётся продать замок во Франции.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Акунин   Комитет   Эраст Фандорин   госдума   книги   лондон   тиражи   эмиграция   
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7  комментариев
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17k
_Tango_ 48 минут назад
Надо не книги Акунина запрещать, который еще в 2011 году предложил провести срочную "ампутинизацию" России, и в последствии все время высказывался против, а искать тех предателей, которые до сих пор у власти, которые его "крышуют" и дают бизнесу процветать - вот они настоящие враги, а не писатель, решивший что он еще и политик.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Вот странно, Акунин - русофоб, и это понятно. Но его произведения не несут антирусской, русофобской темы. Наоборот - направлены на величие России, я бы даже сказал, направлены на мощные объединительные идеи русского мира и человечность конкретного русского человека. Нет? Что не так? Мне кажется, Чхартишвили - это реальный глубинный грузин, в сердце которого и Сталин, и Россия, и Грузия и неизбежная дурь человека, душа, которого, как представителя малого в контексте геополитики, конечно, народа, всегда находится в состоянии национального уныния, а от того всегда такой человек растерян и больше задаёт вопросов, чем что-то понимает.
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34k
Мойша Полчаса назад
Запрещать не надо, но тех, кто издает и продает Акунина, Быкова, и прочих подобных лишить господдержки, типографий лишить госзаказов. Ну и изъять их книги из электронных продаж. Пусть сами выплывают.
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6k
Борис Карабанов 42 минуты назад
И этого, как его, Гоголя, шкуру продажную, тоже давно уже пора запретить за откровенную романтизацию Украины. Сам в Санкт-Петербурге, жил, а воспевал Малороссию. Выкинуть произведения из школьной программы, а книги изъять из общественных и личных библиотек и публично сжечь!
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11k
Kostick 48 минут назад
я помню булгакова "отрэмленного", войновича. запрещать - только подогреть интерес. это аксиома. а той малохольной ямпольской, которая поддержала пенсионную реформу - надо убицца ап стену!
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August

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