«Он уверен в собственной безнаказанности»: В Госдуме хотят запретить книги Бориса Акунина за антироссийские высказывания

Вот что она написала на своей странице Вконтакте:

«Прошлась вчера по книжным магазинам столицы. Самым крупным, центральным и отдаленным, окраинным. Сетевым и самостоятельным. Государственным и частным.

Цель была одна — посмотреть выкладку. Вот сейчас, в текущей ситуации — чем привлекают публику? Чьи книги занимают наиболее почетные места в торговых залах? Какими указаниями руководствуются сотрудники, носящие нечеловеческое наименование «мерчендайзер»?

В центре — возле касс, на отдельных стендах — опять Акунин. Знаменитый книжный «Москва» украсил Акуниным витрину и подтверждает свой выбор регулярными напоминаниями из динамиков: купите новую книгу Акунина, не пожалеете.

Так рекламируют человека, который не просто многие годы занимает агрессивно антироссийскую и антигосударственную позицию, но успел наговорить свеженького и в последний месяц.

Акунин не стесняется. Давно покинувший пределы России, он уверен в собственной безнаказанности. И стабильности финансовых поступлений, разумеется. Его публикуют крупнейшие отечественные издательства, скороспелой акунинской макулатурой завалены все книжные магазины. Историческая память у нас есть».

Затем она перечисляет меры поддержки, которое государство оказало книжным магазинам и издателям. И обратила внимание на парадокс: на государственные деньги издают и продают того, кто этим государством всё время недоволен.

«Если позиция книжных магазинов «никакой политики, just business», пусть и выживают по законам бизнеса. Жизнь будет суровой, зато честной.

Непристойно чуть что бегать к государству с мольбами о помощи, при этом выделяя целые полки под Быкова, Глуховского, Парфенова. Тех, кто заодно с Акуниным в первые же дни спецоперации поспешил отчитаться перед Западом: «Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стыдились того, что их армия напала на соседнее независимое государство».

«Обещаю, что Комитет Госдумы по культуре в ближайшее время задаст нелицеприятные вопросы учредителям и владельцам книжных магазинов. Разговор с издателями тоже впереди».

Возможно, скоро книг Акунина на прилавках и в электронных библиотеках станет поменьше. Старые-то может и оставят, а вот новые будут издавать уже не так часто. И тогда Григорий Шалвович немного потеряет в доходе, может быть даже придётся продать замок во Франции.