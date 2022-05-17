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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5846 постов • 728 подписчиков подписаться
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Макс Барских появился на американском шоу в военной фуражке и с флагом через плечо

Макс Барских появился на американском шоу в военной фуражке и с флагом через плечо

Автор:
17 мая 2022 09:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Барских   америка   интересное   певец ртом   флаг   фото   шоу бизнес   
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Макс Барских уже несколько раз щеголял в военной форме, но до фронта так и не дошёл. Зато, добрался до Америки. Он принял участие в американском фестивале музыки Billboard MusicCon.

Украинский исполнитель Николай Бортник, известный как Макс Барских, покинул свою родину и отправился в Америку на фестиваль музыки Billboard MusicCon. Об этом Барских рассказал в своём микроблоге.

На американском шоу русофоб появился в куртке карего цвета в стиле милитари, фуражке и с украинским флагом через плечо. Судя по всему, целью поездки была явно не творческая деятельность.

Напомним, Макс Барских некоторое время щеголял в военной форме по Украине, собираясь воевать за родную страну. Но до фронта так и не дошёл...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Барских   америка   интересное   певец ртом   флаг   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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868
Darki 21 минуту назад
Додик дырявый
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13k
ss Минуту назад
Да как и большинство "поцреотов" с обеих сторон. Все такие крутые, за "истинную правду". крутизна так и прёт... Только ни одного на передовой, под пулями. Герой и за войну? Дуй на фронт. Не хочешь? Сиди молча и пальцы не растопыривай.
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1k
Павел Астахов 2 минуты назад
Почему без звездно-полосатого в анусе?! Незачет
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506
HalloFreeSpace 5 минут назад
кто это ?
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4k
Андрей 6 минут назад
Хватит постить говно!
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8k
КОСТЯН 12 минут назад
)))) в инете вроде ходила инфа, что он у нас в плену
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42
WORLD 12 минут назад
Месяц назад писали что он убит под Киевом.
А теперь он всплыл в США.
Ля ты крыса :)))))))

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1k
накладчик в угол 13 минут назад
Перебор. Гораздо уместнее было бы если выступал по старой нерабской традиции на коленях,с маленьким жевто-блокитным прапором в анусе.
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