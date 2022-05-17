Макс Барских появился на американском шоу в военной фуражке и с флагом через плечо

Макс Барских уже несколько раз щеголял в военной форме, но до фронта так и не дошёл. Зато, добрался до Америки. Он принял участие в американском фестивале музыки Billboard MusicCon.
Украинский исполнитель Николай Бортник, известный как Макс Барских, покинул свою родину и отправился в Америку на фестиваль музыки Billboard MusicCon. Об этом Барских рассказал в своём микроблоге.
На американском шоу русофоб появился в куртке карего цвета в стиле милитари, фуражке и с украинским флагом через плечо. Судя по всему, целью поездки была явно не творческая деятельность.
Напомним, Макс Барских некоторое время щеголял в военной форме по Украине, собираясь воевать за родную страну. Но до фронта так и не дошёл...
Источник:
АНТИФИШКИ
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А теперь он всплыл в США.
Ля ты крыса :)))))))