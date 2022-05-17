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Ежегодный дождь из рыбы: самый необычный ливень Гондураса

Ежегодный дождь из рыбы: самый необычный ливень Гондураса

Автор:
17 мая 2022 09:35
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: гондурас   дождь   дождь из рыбы   рыба   удивительно   факты   фото   
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Каждый год в одном районе Гондураса можно наблюдать необычайное природное явление — рыбный дождь. Эксперты до сих пор не могут до конца объяснить это событие, а местные считают его настоящим чудом. Так что же это за шутка матери-природы?

Мы с нетерпением ждем мая, когда наконец-то все вокруг зазеленеет и деревья начнут цвести. А в регионе Йоро, Гондурас, ждут май ради дождя, самого необычного из возможных — из рыбы. Каждый год в период с мая по июнь тут случаются самые настоящие рыбные осадки. У этой природной диковинки даже есть название — aguacero de pescado (дословно так и переводится — «рыбный дождь»). По этому случаю в регионе проходит фестиваль, посвященный странному дождю, и обычно этот день воспринимается местными как праздник.


Великое чудо, которое вымолил священник

Рыбный дождь в Йоро всегда начинается одинаково. Сначала небо становится практически черным, его разрывают яркие молнии и оглушительный гром, затем идет сильнейший ливень. И вот после трехчасового дождя земля департамента усеяна живой рыбой, которая буквально подпрыгивает повсюду: в траве, на асфальте, во дворах домов. После ливня люди выходят на улицу с ведрами, чтобы собрать эти чудесные осадки. Как вы можете догадаться, их ждет сытный рыбный ужин.

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Местные жители называют это явление божественным чудом: оно проходит стабильно каждый год с 1850-х годов, и связывают его с миссионерской деятельностью священника Хосе Мануэля Субирана (José Manuel de Jesús Subirana). Жители Гондураса считают этого испанца святым: в середине XIX столетия он приехал в страну в качестве миссионера, где и прожил до конца своих дней. Говорят, он до глубины души был поражен нищетой гондурасцев, после чего три дня и три ночи он молился Господу, чтобы Всевышний помог и хоть как-то облегчил их участь. Господь вмешался и подарил Йоро рыбный дождь, который с тех пор проходит регулярно и обеспечивает людей едой.


Атлантика тут ни при чем

Самое удивительное, что aguacero de pescado имеет завидную регулярность. Дождь из животных — хоть и весьма редкое явление, но все-таки иногда случается. Однако обычно подобные осадки проходят хаотично, и их невозможно предсказать.

В таких случаях всему виной сильный шторм: он поднимает верхние слои воды из моря, уносит их от воды и обрушивает на сушу вместе с обитателями. И вроде бы это было вполне логичное объяснение и для Йоро, ведь Гондурас находится на берегу Атлантического океана. Однако в данном случае оно совершенно не подходит: дело в том, департамент находится далеко от воды, в семидесяти километрах от Атлантики.

Это значит, что вряд ли какому-то шторму удастся пронести морские дары на такое огромное расстояние, минуя другие регионы, и обрушить их только на один департамент. Так что здесь действительно поневоле задумаешься о божественном вмешательстве.


С неба ли рыба

Но все-таки у ученых есть свое объяснение aguacero de pescado, весьма любопытное, но так и не подтвержденное до конца. Несмотря на то, что это явление называется рыбным дождем, никто никогда не видел это явление в процессе: как рыба падает из грозовых облаков вперемешку с дождем. Виден лишь конечный результат такого ливня, и он всегда один: после него все вокруг усеяно рыбой. Отсюда весьма логичный вопрос: а что, если рыбные дары низвергаются не с небес?

В 1970-х годах несколько исследователей застали агуасеро-де-пескадо и заметили одну странность: вся рыба после дождя оказалась слепой. Возможно, на небесах ей и не нужны глаза, но еще они не нужны в пещерах и в подземных реках. Дело в том, что у рыб и у многих других видов, которые обитают в темноте, наблюдается такая мутация: они слепые, так как в зрении у них попросту нет необходимости.

Отсюда появилось еще одно объяснение необычного явления Гондураса: сильные ливни переполняют подземные реки и пещеры, и в один прекрасный день водные потоки выносят всех обитателей на поверхность.

Правда, местные жители не хотят, чтобы aguacero de pescado объясняли ученые. Им нравится верить, что в Йоро действительно происходит настоящее чудо, да еще и регулярно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: гондурас   дождь   дождь из рыбы   рыба   удивительно   факты   фото   
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