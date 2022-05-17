Ежегодный дождь из рыбы: самый необычный ливень Гондураса

Местные жители называют это явление божественным чудом: оно проходит стабильно каждый год с 1850-х годов, и связывают его с миссионерской деятельностью священника Хосе Мануэля Субирана (José Manuel de Jesús Subirana). Жители Гондураса считают этого испанца святым: в середине XIX столетия он приехал в страну в качестве миссионера, где и прожил до конца своих дней. Говорят, он до глубины души был поражен нищетой гондурасцев, после чего три дня и три ночи он молился Господу, чтобы Всевышний помог и хоть как-то облегчил их участь. Господь вмешался и подарил Йоро рыбный дождь, который с тех пор проходит регулярно и обеспечивает людей едой.

Атлантика тут ни при чем

Самое удивительное, что aguacero de pescado имеет завидную регулярность. Дождь из животных — хоть и весьма редкое явление, но все-таки иногда случается. Однако обычно подобные осадки проходят хаотично, и их невозможно предсказать.

В таких случаях всему виной сильный шторм: он поднимает верхние слои воды из моря, уносит их от воды и обрушивает на сушу вместе с обитателями. И вроде бы это было вполне логичное объяснение и для Йоро, ведь Гондурас находится на берегу Атлантического океана. Однако в данном случае оно совершенно не подходит: дело в том, департамент находится далеко от воды, в семидесяти километрах от Атлантики.