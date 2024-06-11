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Надо мучить кошек, чтобы пошел дождь. Как тайцы красиво решили проблему

Надо мучить кошек, чтобы пошел дождь. Как тайцы красиво решили проблему

Автор:
11 июня 2024 08:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Таиланд   в мире   дождь   кошки   люди   примета   фото   
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В Таиланде есть примета: если долго нет дождя, нужно облить водой черных кошек. Такой древний призыв дождя, который в последние годы меняется в очень неожиданный формат.

Кошку жалко!

Недавно в Таиланде опять была засушливая погода, но на улицах города фермеры исполняли совсем не привычный ритуал поливания котов. В клетках вместо животных были плюшевые игрушки. Какие смогли купить, а в киосках самыми доступными были коты-Дораэмоны.

Дораэмон – это такой мультяшный кот из старого японского аниме. А еще в Таиланде просто обожают кошечку Хеллоу Китти, потому ее тоже немало обливали в этот день. Наверное, у детей взяли игрушки на прокат.

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Парад кошачьих

Ритуал вызова дождя называется Хэ Нанг Мэу или «парад кошачьих». Все жители деревень выходят перед посевным сезоном и проходят по улицам.

В их руках должны быть корзины (или клетки) с четырьмя черными кошками. Каждый, мимо кого проходит эта процессия, должен обрызгать кошку водой. И чем сильнее она кричит и привлекает внимание, тем выше шанс, что боги услышат и пойдет дождь.

Но еще в 2015 году многие жаловались, что им жалко кошек на таких процессиях, хотя никто не погибал, конечно же. Тогда одна деревня первая и придумала заменить котов на плюшевых.

Эта идея так всех развеселила, что «плюшевая инфекция» поползла по всей стране, все больше деревень стали заменять реальных кошек.

И этой весной ритуал, кстати, сработал на пять с плюсом. В одной деревне глава признался, что они 10 лет не проводили этот ритуал. Но в этом году было засушливо, так что они провели кошачье шествие с Дораэомном, и на этой же неделе на всю провинцию обрушился шторм.

Кстати, тайская традиция призыва дождя довольно уникальная. В Индии есть обычной голым девочкам танцевать, призывая дождь, ее тоже пытаются отменить.

В Японии самая добрая – сделать куколку из белой бумаги и повесить ее вверх тормашками за окном. В Китае о дожде молят и ставят театральные постановки для Дракона – бога воды и погоды.

Надеюсь, традиция продолжит жить в новом виде. Это же весело и совершенно безобидно. К тому же Хеллоу Китти мне не нравятся, так что мочите их, мочите!

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Метки: Таиланд   в мире   дождь   кошки   люди   примета   фото   
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1  комментарий
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hhwost 16 минут назад
судя по погоде, в Москве кто-то и кошек облил, и куколок повесил. а танцующих полуголых девочек здесь всегда хватало.
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