Надо мучить кошек, чтобы пошел дождь. Как тайцы красиво решили проблему

Но еще в 2015 году многие жаловались, что им жалко кошек на таких процессиях, хотя никто не погибал, конечно же. Тогда одна деревня первая и придумала заменить котов на плюшевых.

Эта идея так всех развеселила, что «плюшевая инфекция» поползла по всей стране, все больше деревень стали заменять реальных кошек.

И этой весной ритуал, кстати, сработал на пять с плюсом. В одной деревне глава признался, что они 10 лет не проводили этот ритуал. Но в этом году было засушливо, так что они провели кошачье шествие с Дораэомном, и на этой же неделе на всю провинцию обрушился шторм.