Надо мучить кошек, чтобы пошел дождь. Как тайцы красиво решили проблему

В Таиланде есть примета: если долго нет дождя, нужно облить водой черных кошек. Такой древний призыв дождя, который в последние годы меняется в очень неожиданный формат.
Кошку жалко!
Недавно в Таиланде опять была засушливая погода, но на улицах города фермеры исполняли совсем не привычный ритуал поливания котов. В клетках вместо животных были плюшевые игрушки. Какие смогли купить, а в киосках самыми доступными были коты-Дораэмоны.
Дораэмон – это такой мультяшный кот из старого японского аниме. А еще в Таиланде просто обожают кошечку Хеллоу Китти, потому ее тоже немало обливали в этот день. Наверное, у детей взяли игрушки на прокат.
Парад кошачьих
Ритуал вызова дождя называется Хэ Нанг Мэу или «парад кошачьих». Все жители деревень выходят перед посевным сезоном и проходят по улицам.
В их руках должны быть корзины (или клетки) с четырьмя черными кошками. Каждый, мимо кого проходит эта процессия, должен обрызгать кошку водой. И чем сильнее она кричит и привлекает внимание, тем выше шанс, что боги услышат и пойдет дождь.
Но еще в 2015 году многие жаловались, что им жалко кошек на таких процессиях, хотя никто не погибал, конечно же. Тогда одна деревня первая и придумала заменить котов на плюшевых.
Эта идея так всех развеселила, что «плюшевая инфекция» поползла по всей стране, все больше деревень стали заменять реальных кошек.
И этой весной ритуал, кстати, сработал на пять с плюсом. В одной деревне глава признался, что они 10 лет не проводили этот ритуал. Но в этом году было засушливо, так что они провели кошачье шествие с Дораэомном, и на этой же неделе на всю провинцию обрушился шторм.
Кстати, тайская традиция призыва дождя довольно уникальная. В Индии есть обычной голым девочкам танцевать, призывая дождь, ее тоже пытаются отменить.
В Японии самая добрая – сделать куколку из белой бумаги и повесить ее вверх тормашками за окном. В Китае о дожде молят и ставят театральные постановки для Дракона – бога воды и погоды.
Надеюсь, традиция продолжит жить в новом виде. Это же весело и совершенно безобидно. К тому же Хеллоу Китти мне не нравятся, так что мочите их, мочите!
Источник:
- Ежегодный дождь из рыбы: самый необычный ливень Гондураса
- Пузыряем: из-за чего на лужах во время сильного дождя появляются пузыри?
- Почему сова — единственная птица, которая может промокнуть?
- Что мне дождик проливной?
- В Техасе выпал град небывалых размеров