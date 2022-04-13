Люди, которые провели операцию на самих себе и выжили

В 2000-м году эта мексиканская крестьянка сама себе кухонным ножом сделала операцию кесарево сечение и родила здорового мальчика - Орландо Руиса Рамиреса.

Дело в том, что когда у женщины начались схватки, она находилась дома одна, а акушерка был слишком далеко, за 80 км от деревни. Схватки усиливались, но родовой деятельности не наблюдалось - тогда Инес поняла, что что-то идёт не так. Она выпила бутылку крепкого алкоголя, взяла 15-сантиметровый кухонный нож и с третьей попытки разрезала себе весь живот до рёбер. Затем женщина извлекла ребёнка, перерезала ему пуповину и потеряла сознание. На всё про всё ушло час времени. Очнувшись, мексиканка перевязала рану и отправила за помощью одного из своих детей. В больнице ей провели несколько операций, а затем выписали вместе с новорождённым сыном.

Женщина выжила, потому что правильно подобрала место для разреза - она не задела кишечник, в следствие чего не произошло инфицирования.

3. Арон Ли Ралстон - ампутация