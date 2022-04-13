Люди, которые провели операцию на самих себе и выжили

У большинства людей одна только мысль об операции вызывает нервный тик, ведь все боятся умереть от наркоза, лекарства, остановки сердца или просто какого-нибудь форс-мажора на операционном столе.
Но одно дело, когда операцию вам проводят профессионалы, а совсем другое, когда её вы делаете себе сами... Да-да, и такое бывает!
1. Жан де Дут - открытая цистолитотомия
В 1651 году голландец Жан де Дут сам провёл себе операцию по извлечению камня из мочевого пузыря - цистолитотомию. Долгое время огромный камень был причиной болей, которые Жан больше не мог терпеть. Однако две подобные операции были настолько болезненными, что на этот раз мужчина решил взяться за дело самостоятельно.
Он послал жену на базар, а сам позвал своего брата, чтобы тот помог провести операцию. Пока брат держал мошонку Жана, он сделал разрез и двумя пальцами достал камень размером с куриное яйцо. Затем он послал за лекарем, чтобы тот зашил разрез. После мужчина даже покрыл камень золотом, а художник Карел Ван Савойен в 1655 году нарисовал портрет Жана. В одной руке он держит камень, а в другой - нож, которым проводил операцию.
2. Инес Рамирес Перес - кесарево сечение
В 2000-м году эта мексиканская крестьянка сама себе кухонным ножом сделала операцию кесарево сечение и родила здорового мальчика - Орландо Руиса Рамиреса.
Дело в том, что когда у женщины начались схватки, она находилась дома одна, а акушерка был слишком далеко, за 80 км от деревни. Схватки усиливались, но родовой деятельности не наблюдалось - тогда Инес поняла, что что-то идёт не так. Она выпила бутылку крепкого алкоголя, взяла 15-сантиметровый кухонный нож и с третьей попытки разрезала себе весь живот до рёбер. Затем женщина извлекла ребёнка, перерезала ему пуповину и потеряла сознание. На всё про всё ушло час времени. Очнувшись, мексиканка перевязала рану и отправила за помощью одного из своих детей. В больнице ей провели несколько операций, а затем выписали вместе с новорождённым сыном.
Женщина выжила, потому что правильно подобрала место для разреза - она не задела кишечник, в следствие чего не произошло инфицирования.
3. Арон Ли Ралстон - ампутация
Арон Ли Ралстон - американский альпинист, который в мае 2003 года оказался в ловушке в одном из каньонов Юты. Его руку зажал валун, и молодой человек провёл в западне 5 дней и 7 часов. Когда вся провизия закончилась, перед Ароном встал тяжёлый выбор: жизнь или смерть. В результате тупым китайским ножом альпинист ампутировал себе руку и, кое-как справившись с кровопотерей и травматическим шоком, смог пройти много миль по пустыне, пока не наткнулся на группу туристов из Нидерландов, которые и вызвали ему спасательный вертолёт.
По его истории в 2010 году даже был снят фильм "127 часов" режиссёра Дэнни Бойла.
4. Чжэн Яанлин - ампутация
47-летний китаец Чжэн Яанлин впервые начал испытывать боли в ноге в 2012 году, позже врачи поставили ему диагноз массивный артериальный тромбоз обеих ног, что было чревато гангреной и потерей конечности, а также доктора говорили, что мужчине оставалось жить не более 3-х месяцев. Через некоторое время боли усилились, и мужчина стал кричать по ночам, не давая спать соседям и жене.
Тогда он решил ампутировать себе ногу самостоятельно, так как подобная операция в медицинском учреждении была китайцу попросту не по карману. Однажды ночью он взял ножовку по металлу, фруктовый нож и приступил к осуществлению своего плана. К тому моменту, как жена обнаружила, что мужа нет рядом, Чжэн уже отрезал себе ногу в 15-ти сантиметрах от бедра. От сильного давления полотно ножовки сломалось, а мужчина так сильно сжимал зубами палку, завёрнутую в полотенце, что на столе жена обнаружила ещё 4 выпавших зуба.
Болям в правой ноге ампутация положила конец, чего не скажешь, к сожалению, о левой, в которой они стали ещё более мучительными.
5. Аманда Филдинг - трепанация черепа
В 1966 году художница Аманда Филдинг познакомилась с эксцентричным голландцем Бартом Хьюзом, который в то время учился на медика. Март был последователем теории "Человек разумный исправленный", согласно которой, чтобы увеличить приток крови к мозгу и приобрести ясность сознания, необходимо провести трепанацию черепа, а затем ещё некоторое время в больших дозах употреблять сахар.
Аманда настолько прониклась идеями уже ставшего своим возлюбленным Хьюза, что решила самостоятельно провести себе трепанацию, поскольку не нашлось докторов, которые бы согласились делать подобную операцию здоровому человеку. Женщина использовала для этого стоматологическое сверло, управляемое ножной педалью. Позже она даже сняла об этой операции фильм.
6. Леонид Рогозов - аппендэктомия
27-летний хирург Леонид Рогозов стал участником Антарктической экспедиции и зимовал на станции Новолазаревской. Здесь он был единственным медиком. Через 2 месяца мужчина диагностировал у себя острый аппендицит, а переехать на берег не позволяли погодные условия. В итоге было принято решение проводить операцию самостоятельно.
Леонид взял себе в помощников двух ассистентов. Несмотря на наличие зеркала, аппендикс пришлось искать наощупь. Примерно на середине операции у Рогозова появилось головокружение и общая слабость, поэтому он вынужден был постоянно прерываться. В общем счёте операция заняла 1 час 45 минут и закончилась успешно.
7. Дебора Сэмпсон - извлечение мушкетной пули
Женщина-солдат Дебора Симпсон была ранена в ходе Войны за независимость. Она выглядела настолько мужеподобной, что даже завербовалась в армию под мужскими именем. Отсутствие бороды коллегам по военному делу Дебора объясняла своей молодостью. Женщина получила множество ранений, но однажды, когда пуля попала ей в бедро, Дебора сбежала из лазарета и достала её самостоятельно с помощью перочинного ножика и портняжной иглы, в результате чего на всю оставшуюся жизнь осталась инвалидом, а её обман раскрылся через 1,5 года.
8. Роланд Мери - кастрация
В 2009 году бывшему солдату, 61-летнему Роланду Мери, сказали, что операцию по смене пола ему придётся ждать целых два года. Тогда женатый отец четверых детей понял, что он больше не может жить в мужском теле, и в один из дней вместе с набором для хирургии удалился в ванную комнату, сказав жене, что у него болит голова. После того, как Роланд отрезал себе гениталии, он позвал жену с криками "Звони 999, Джули, я сделал это!". Однако жена сначала сопровождать мужчину в больницу не смогла, так как полиция думала, что именно она виновна в том, что произошло с Роландом. К ней относились как к подозреваемой, а судмедэксперты даже осматривали дом.
9. Виктор Языков - удаление опухоли
Виктор Языков - знаменитый русский яхтсмен, который множество миль прошёл по бескрайним океанам и обогнул весь земной шар. В 1998 году Виктор, во время гонки одиночек Around Alone, сделал себе операцию по удалению опухоли на руке. В результате одной из травм на локте мужчины образовался нарыв, который в подобных случаях хирурги обычно вскрывают. То же самое решил сделать и Виктор, но только самостоятельно. Не снижая скорости яхты, глядя в зеркало, он вскрыл опухоль скальпелем из судовой аптечки, а затем на несколько часов потерял сознание.
10. Джоан Лорер (Чайна) - удаление части ядовитого паука из ноги
Этой рестлерше и актрисе пришлось провести операцию по удалению части ядовитого паука из своей ноги в собственной комнате, так как у неё не было денег на оплату операции. Девушка просто пошла в ванную и вырезала из своей ноги кусок мяса. После она сказала, что из-за высокого болевого порога ей было совсем не больно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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