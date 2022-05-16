Бренд Calvin Klein пробил очередное дно рекламой с супружеской транс-парой

Конечно, тогда было понятно, что западные компании не прекратят навязывание новых канонов, однако каждый раз они ещё умудряются удивить. Правда, сейчас уже особо это никто и не скрывает. Тот же Calvin Klein открыто заявил, что видит своей задачей отражение реалий «обновлённых» семей.

В честь этого ко Дню Матери американский бренд выкатил рекламу нижнего белья с супружеской парой Роберто Бете и Эрике Фернандес. Может показаться, что всё нормально, однако первый раньше девушкой, а вторая – мужчиной.