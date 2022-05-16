Бренд Calvin Klein пробил очередное дно рекламой с супружеской транс-парой

Уже давно опустившийся бренд Calvin Klein продолжает ставить рекорды, демонстрируя, что рекламное дно ещё есть куда пробивать.
В декабре, когда говорили про бодипозитивную рекламу Nike, мы уже вспоминали отвратительную рекламу от всё той же компании Calvin Klein с афроамериканским трансом Яри Джонсом.
Конечно, тогда было понятно, что западные компании не прекратят навязывание новых канонов, однако каждый раз они ещё умудряются удивить. Правда, сейчас уже особо это никто и не скрывает. Тот же Calvin Klein открыто заявил, что видит своей задачей отражение реалий «обновлённых» семей.
В честь этого ко Дню Матери американский бренд выкатил рекламу нижнего белья с супружеской парой Роберто Бете и Эрике Фернандес. Может показаться, что всё нормально, однако первый раньше девушкой, а вторая – мужчиной.
Хуже ещё то, что на момент съёмки бывший мужик ещё и был беременным, правда, от кого неизвестно. К тому же он успел родить, пока весь толерантный западный мир, как ни странно, накидывал на компанию, предлагаю бойкотировать её продукцию.
Вот только в доме моды критику не оценили, а быстро почистили все негативные комментарии, заявив, что у них царит атмосфера терпимости и возможности самовыражаться.
В целом же, комментарии выглядели примерно следующим образом.
«Отвратительно. Этот "мужчина" — женщина с вагиной, идентифицирующая себя как мужчина. Даже в голове не укладывается» или «Больше НИКОГДА не куплю вашу продукцию. Спасибо».
Маловероятно, что отмена бренда от покупателей сработает, ведь знаменитые компании как гнули, так и продолжат гнуть эту не шибко (мягко говоря) привлекательную линию. Но когда это перестало быть модным?
Так что, по всей видимости, этот мир уже не спасти.
Источник:
АНТИФИШКИ
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