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Бренд Calvin Klein&nbsp; пробил очередное дно рекламой с супружеской транс-парой

Бренд Calvin Klein пробил очередное дно рекламой с супружеской транс-парой

Автор:
16 мая 2022 21:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Calvin Klein   антиреклама   критика   новости   пользователи негодуют   толерантность   трансы   
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Уже давно опустившийся бренд Calvin Klein продолжает ставить рекорды, демонстрируя, что рекламное дно ещё есть куда пробивать.

В декабре, когда говорили про бодипозитивную рекламу Nike, мы уже вспоминали отвратительную рекламу от всё той же компании Calvin Klein с афроамериканским трансом Яри Джонсом.

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Конечно, тогда было понятно, что западные компании не прекратят навязывание новых канонов, однако каждый раз они ещё умудряются удивить. Правда, сейчас уже особо это никто и не скрывает. Тот же  Calvin Klein открыто заявил, что видит своей задачей отражение реалий «обновлённых» семей.


В честь этого ко Дню Матери американский бренд выкатил рекламу нижнего белья с супружеской парой Роберто Бете и Эрике Фернандес. Может показаться, что всё нормально, однако первый раньше девушкой, а вторая – мужчиной.

Хуже ещё то, что на момент съёмки бывший мужик ещё и был беременным, правда, от кого неизвестно. К тому же он успел родить, пока весь толерантный западный мир, как ни странно,  накидывал на компанию, предлагаю бойкотировать её продукцию.

Вот только в доме моды критику не оценили, а быстро почистили все негативные комментарии, заявив, что у них царит атмосфера терпимости и возможности самовыражаться.


В целом же, комментарии выглядели примерно следующим образом.


«Отвратительно. Этот "мужчина" — женщина с вагиной, идентифицирующая себя как мужчина. Даже в голове не укладывается» или «Больше НИКОГДА не куплю вашу продукцию. Спасибо».


Маловероятно, что отмена бренда от покупателей сработает, ведь знаменитые компании как гнули, так и продолжат гнуть эту не шибко (мягко говоря) привлекательную линию. Но когда это перестало быть модным?

Так что, по всей видимости, этот мир уже не спасти.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Calvin Klein   антиреклама   критика   новости   пользователи негодуют   толерантность   трансы   
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13  комментариев
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23k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Я вот не понимаю, это же бизнес, то есть деньги. Зачем угождать условно 1000 ЛГБТ-нутых покупателей, которые купят 1000 вещей, но при этом миллион нормальных покупателей после такой антирекламы не купят миллион вещей? Все равно в мире натуралов в разы больше, чем геев, трансов, лесбух и прочей радужной п*здобратитии вместе взятых. И даже если все они разом бойкотируют этот бренд, их будет в разы меньше.
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5k
fryazino 2 минуты назад
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21k
Евгений 3 минуты назад
Железный занавес поможет спастись некоторым странам.
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36k
Антон 7 минут назад
Очень надеюсь что Россия от этого западного дерьма скоро избавится!
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322
Rom 10 минут назад
Отвратительно......
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3k
Babangdida 15 минут назад
Бренд Calvin Klein&nbsp; пробил очередное дно рекламой с супружеской транс-паройПосмотреть
Бренд Calvin Klein&nbsp; пробил очередное дно рекламой с супружеской транс-парой
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69
Товарищ Петров 16 минут назад
так здесь то что не нравится, мужчина и женщина) просто наряды попутали)
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108k
Москвичка 19 минут назад
Наш уважаемый историк Андрей Ильич Фурсов давно говорит про Европу, что она "самоубивается" и использует слово "постзапад". Не все европейцы этого хотят, думаю, но рычагов, видимо, больше именно у тех, кто в таких труселях.
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5k
kleyman 50 минут назад
Зато у них все честно. И своему пистюку тоже смогут честно сказать. На свет он появился как и всё остальное у них. Через жопу.
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418
elenika7812281 kleyman 41 минуту назад
Нет...((( Он(а?) же не делал(а?)калечащую операцию. Всё что нужно всё есть.((( Так что либо уж как обычно,либо кесарево сделают. Ну,там у них в принципе,как выяснилось,любят кесарево,так что скорее всего...и самое интересное,не выдерживают срок. Т.е. если у нас и на просторах бывшего СССР женщина обязана после первого родоразрешения путем кесарева сечения выдержать временной интервал от пяти до семи лет, то у них можно беременеть уже на третий год. И смертность женщин и детей им как бы не. Ой,бараны...
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
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