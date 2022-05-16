FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Таксисты 170 постов • 44 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Таксисты 
Такси Gett прекращает работу в России

Такси Gett прекращает работу в России

Автор:
16 мая 2022 19:15
Сообщество : Таксисты
Метки: Россия   авто   жить в россии   новости   сервис   такси   таксисты   
435
3
До конца мая этот агрегатор ещё будет выполнять заказы, но с начала июня приложение будет недоступно.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: Россия   авто   жить в россии   новости   сервис   такси   таксисты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
V2.Smirnov 2 часа назад
Учитывая, что Яндекс давно купил российский сегмент Gett - это очень странная новость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
13k
Kucher Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Gamletof 3 минуты назад
Спасибо за все. "Везет" купил Яндекс который на грани банкротства, Сбер закрыл свой проект такси. Гет все. Вернули нас в 90-е, от бордюра будем работать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
beo 5 минут назад
Раньше с удовольствием пользовался геттом. но потом выяснилось, что к одному очень нужному определенному адресу они 6 раз не приезжали( постоянно крутилась надпись - ищем ближайшее свободное такси - и так до бесконечности), хотя рядом было полно машинок я.такси и ситимобила покойного. Видимо имел место картельный сговор - наверно агрегаторы между себя решили, что данный объект обслуживают только последние две конторы. и ubera там то же не видно, хотя место очень проходное. поэтому пришлось отказаться от их услуг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Александр Сучков 6 минут назад
да и хер бы с ним!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Ватаку Накомоде 7 минут назад
А он ещё работал? Пару лет назад стабильно был самым дорогим относительно Яндекса и сити, а после я вообще про него не слышал и не видел их машин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
283
ton 8 минут назад
А что случилось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Вепс 9 минут назад
Сто лет о нем не слышал. Они еще работали? Сейчас все крупняки работают через систему яндекса, даже российский убер, а гетт, я даже забыл что такой когда то был.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
893
Сергей 14 минут назад
Я яндексом кстати вполне доволен, жалко конкурентов не будет они могут взвинтить цены. Хотя тоже вряд ли, 1 сервис и все будут подстраиваться(таксисты) под их дудку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Fat boy slim is * in a heaven Час назад
За все время Gett в России так и не вышел на прибыль, работая в убыток, об этом они не сказали. Так что никакой политики, что бы они не говорили - просто не поперло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
poбт 2 часа назад
ну хоть узнал что такая "фирма" была
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Allmaster 2 часа назад
Сраный яндекс!!!!
В нашем городе уже в 10-й раз пытаюсь вызвать такси - хрен вызовешь.
Что удивительно, знакомые пользуют вроде как.
Я неудачник или просто приложение - фекалии...
Машина едет или срывается или просто не вызовешь.
Город 250к, считай что небольшой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 2 часа назад
Первый раз о таком слышу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
igor 2 часа назад
по работе много по стране катаюсь а машинок этой фирмы не видал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Допрыгались, москали? Пешочком теперь, пешочком и в лапоточках!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
36
Lexx poбт Час назад
Уговорил, буду знать.
Просто не пользуюсь, мне как бы это ни к чему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
456
Антошка Александр Час назад
Пэрэмога, йоптыть! )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Yus 2 часа назад
Вот это новость требующая мировой отгласки. Да ваще пох, уйдет один придет другой. Поберут водил янденкс, убер и местные парки. Что извозчиков меньше станет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
456
Антошка Yus 2 часа назад
Uber выкуплен Яндексом, как и Российская часть Gett
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ZORRO 2 часа назад
Яндекс рад, ещё расценки снизит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Трям 2 часа назад
Что ты, бля, несешь, Га-блабла-лочка? У ситимобил убыток 10лярдов за прошлый год и их просто выкупают.

Самое плохое, что все эти бомбилы с косоглазыми не исчезнут, а просто наклейки поменяют. В Москве уже можно считать чудом, если увидишь такси с московским регионом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24902



Другие посты автора
Популярное в сообществах
McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России
McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России
Приехавший на Донбасс Григорий Лепс посетил детей в городской больнице
Приехавший на Донбасс Григорий Лепс посетил детей в городской больнице
Набирающие популярность в сообществах
Собчак жеско затролила футболиста Тарасова
Собчак жеско затролила футболиста Тарасова
Известный актер Лив Шрайбер на красной дорожке во время очередной премьеры
Известный актер Лив Шрайбер на красной дорожке во время очередной премьеры
Фантастически ярко: города, которые ночью преображаются до неузнаваемости
Фантастически ярко: города, которые ночью преображаются до неузнаваемости
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Охлаждающий эффект мороженого

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#интересно#СССР#фотографии#Приколы#позитив#автомобили#автомир#мир
#прикол#люди#Ватермарк#подборка#Россия#в мире#Разное#забавно#Ynews#интересное
#фото#история#картинки#Украина#кино#страна#Реакция#коты#природа#фильм
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Пьяный полицейский сбил насмерть двух девочек-подростков Пьяный полицейский сбил насмерть двух девочек-подростков Социальный портрет российского преступника Социальный портрет российского преступника Ностальгическая новость: в Госдуме предложили продавать молоко в бидонах Ностальгическая новость: в Госдуме предложили продавать молоко в бидонах Аналитик предложил перенести столицу России в Сибирь Аналитик предложил перенести столицу России в Сибирь На Авито выставили на продажу церковь На Авито выставили на продажу церковь

На что жалуетесь?

Вернуться