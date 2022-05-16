Такси Gett прекращает работу в России

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До конца мая этот агрегатор ещё будет выполнять заказы, но с начала июня приложение будет недоступно.
Сервис такси Gett, который представляет израильская компания, прекращает функционирование мобильного приложения для водителей из России. Об этом они сообщили, выслав сообщения пользователям.
Водители смогут получать заказы на поездки до 31 мая и компания заверила, что в полной мере будет выполнять свои обязательства по поездкам. Но уже с первого дня лета мобильное приложение станет недоступно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В нашем городе уже в 10-й раз пытаюсь вызвать такси - хрен вызовешь.
Что удивительно, знакомые пользуют вроде как.
Я неудачник или просто приложение - фекалии...
Машина едет или срывается или просто не вызовешь.
Город 250к, считай что небольшой.
Яйца меня учить будут )) У меня диплом ремонт и обслуживание ПВЭМ 1996 г.в.
Уж извините, но пожалуй, вы в этом году только поди на папином писуне в жизнь шагнули.... :))
убер это тоже яндекс шоб ты знал
Самое плохое, что все эти бомбилы с косоглазыми не исчезнут, а просто наклейки поменяют. В Москве уже можно считать чудом, если увидишь такси с московским регионом!
Настоятельно рекомендую воспользоваться собственным советом, а не пытаться уличить других.
и да, регаться напрямую выгодней самим водилам, ведь они платят только агрегатору, а через "регистрилок" и тем и тем