«Женщины» с прибором и чернокожие бодипозитивщицы: потерявшая эстетику реклама катится в ад

Главный залог успеха рекламы – её привлекательность. Вот только она не может быть таковой, если в неё впихивают ненужную большинству толерантность.
Самое забавное, что во всех смертных грехах и нетерпимости чаще всего обвиняют россиян. Хотя на деле выходит так, что не только нас подбешивает навязывание «новых порядков».
Как известно, французов разгневала реклама Nike с изображением чернокожей британской плюс-сайз модели. Жители Парижа расценили баннер как пропаганду ожирения, размещенную к тому же на историческом объекте.
Реклама от Nike.— 🇷🇺 Давай_попьём_чаю... 🇷🇺 (@karandash74bis) December 21, 2021
Если будешь заниматься спортом в вещах от бренда Nike, то станешь, как это негретянка? Я не хочу становиться (( pic.twitter.com/fsfWB3F2BP
Но, видимо, они забыли, что в прошлом году дела в рекламе обстояли не лучше. Так, например, в 2020 году лицом Calvin Klein стал афроамериканский транс Яри Джонс.
И это в разы хуже, чем то, что сегодня видят французы. Годом ранее и Victoria’s Secret решила натянуть свое нижнее белье на транссексуалов и плюс-сайз моделей, аргументировав это тем, что пора уходить от канонов.
Только просил ли кто-то об этом? Для чего красивых женщин и мужчин демонстрируют в рекламах (особенно, когда речь идет о спортивных товарах)? Чтобы люди получили эстетическое удовольствие и хотели купить вещь.
Кому захочется вообще хоть что-то, глядя на Яри Джонс?
К тому же, каноны красоты созданы не для того, чтобы кого-то ущемлять, а чтобы люди мотивировались не запускать себя. Ведь после последнего не составит особого труда поднять вонь, что тебя «обидели».
Но нет, компании продолжают навязывать новые каноны. Отличался на этом поприще и Adidas, опубликовавший рекламу кроссовок с девушкой, волосам на ногах которой позавидуют и некоторые мужчины.
Или реклама Reebok с фем-активистками, желающими пересесть с «иглы мужского одобрения». Сколько же было шуток по поводу того, что компания пригласила для участия девушку из «Лего».
Суд признал лицо Залины Маршенкуловой овальным— ИА «Панорама» (@ia_panorama) March 8, 2021
Все ресурсы, где лицо блогерки названо квадратным, обязаны извиниться и удалить порочащую её достоинство информацию. Также ей должны выплатить компенсацию, в состав которой войдёт бесплатный набор LEGO.https://t.co/E8rqos0emQ
Мало кому понравилась и реклама от IKEA, «ВкусВилла» и «Тануки» с их празднованиями ЛГБТ-торжеств.
Конечно, сомнительной рекламы хватало всего, однако сейчас можно уверенно констатировать: её эстетика осталась позади в прошлом. Вот только непонятно, почему из-за толерантной повесточки больших компаний весь мир должен отказаться от живших столетиями понятий красоты?
К счастью, пока приучить всех к тому, что обезумевшие феминистки, бодипозитивщицы и «женщины» с причиндалами – это красиво, не выходит. Пусть так это и остается.
Источник:
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Не хочу вас расстраивать, но это антиреклама в чистом виде.