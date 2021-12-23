«Женщины» с прибором и чернокожие бодипозитивщицы: потерявшая эстетику реклама катится в ад

Только просил ли кто-то об этом? Для чего красивых женщин и мужчин демонстрируют в рекламах (особенно, когда речь идет о спортивных товарах)? Чтобы люди получили эстетическое удовольствие и хотели купить вещь.

Кому захочется вообще хоть что-то, глядя на Яри Джонс?