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«Женщины» с прибором и чернокожие бодипозитивщицы: потерявшая эстетику реклама катится в ад

«Женщины» с прибором и чернокожие бодипозитивщицы: потерявшая эстетику реклама катится в ад (17 фото)

Автор:
23 декабря 2021 12:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: антиреклама   бодипозитив   лгбт   модели   толерантность   эстетика   
6796
17

Главный залог успеха рекламы – её привлекательность. Вот только она не может быть таковой, если в неё впихивают ненужную большинству толерантность.

Самое забавное, что во всех смертных грехах и нетерпимости чаще всего обвиняют россиян. Хотя на деле выходит так, что не только нас подбешивает навязывание «новых порядков».


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Как известно, французов разгневала реклама Nike с изображением чернокожей британской плюс-сайз модели. Жители Парижа расценили баннер как пропаганду ожирения, размещенную к тому же на историческом объекте.


Но, видимо, они забыли, что в прошлом году дела в рекламе обстояли не лучше. Так, например, в 2020 году лицом Calvin Klein стал афроамериканский транс Яри Джонс.


И это в разы хуже, чем то, что сегодня видят французы. Годом ранее и Victoria’s Secret решила натянуть свое нижнее белье на транссексуалов и плюс-сайз моделей, аргументировав это тем, что пора уходить от канонов.


Только просил ли кто-то об этом? Для чего красивых женщин и мужчин демонстрируют в рекламах (особенно, когда речь идет о спортивных товарах)? Чтобы люди получили эстетическое удовольствие и хотели купить вещь.


 Кому захочется вообще хоть что-то, глядя на Яри Джонс?

К тому же, каноны красоты созданы не для того, чтобы кого-то ущемлять, а чтобы люди мотивировались не запускать себя. Ведь после последнего не составит особого труда поднять вонь, что тебя «обидели».


Но нет, компании продолжают навязывать новые каноны. Отличался на этом поприще и Adidas, опубликовавший рекламу кроссовок с девушкой, волосам на ногах которой позавидуют и некоторые мужчины.

Или реклама Reebok с фем-активистками, желающими пересесть с «иглы мужского одобрения». Сколько же было шуток по поводу того, что компания пригласила для участия девушку из «Лего».

Мало кому понравилась и реклама от IKEA, «ВкусВилла» и «Тануки» с их празднованиями ЛГБТ-торжеств.


Конечно, сомнительной рекламы хватало всего, однако сейчас можно уверенно констатировать: её эстетика осталась позади в прошлом. Вот только непонятно, почему из-за толерантной повесточки больших компаний весь мир должен отказаться от живших столетиями понятий красоты?

К счастью, пока приучить всех к тому, что обезумевшие феминистки, бодипозитивщицы и «женщины» с причиндалами – это красиво, не выходит. Пусть так это и остается.

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Метки: антиреклама   бодипозитив   лгбт   модели   толерантность   эстетика   
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10k
myymoo 2 часа назад
аааааааааааааа бл*******яяяя
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248
kolobok263 19 минут назад
европа давно больна
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8k
Vampire 20 минут назад
Реклама... Даже не буду про пост где весь вопрос: в трусах или без, и что под трусами?". Те ребята, которые кормятся на ТВ, они всерьёз думают, что если через каждые десять минут интересной программы вставлять пятнадцать минут рекламы пургена - это повысит продажи?
Не хочу вас расстраивать, но это антиреклама в чистом виде.
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1k
investas 22 минуты назад
Может проще? не обращать внимание на этих убогих?
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587
Максим Максимов Полчаса назад
на толерантном западе САЛО ныне в тренде.
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759
alex 38 минут назад
Зачем им непременно нужно захватывать именно существующие бренды? Создали бы свои бренды для бодипозитивных негров-трансгендеров и все были бы счастливы
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1k
iCyanide 45 минут назад
На самом деле должно быть похер, тогда вся эта шумиха с лгбт, фемками и бодипозитивщиками сойдет на нет. Они же фрики, и отношение к фрикам во все времена было одно - над ними ржали. Чем больше они вызывают неприязни к себе, тем больше они будут выпячиваться, ставить свою ущербность в достоинство и орать об этом на каждом углу. Согласитесь, они уроды, но уроды моральные. А моральным уродам нет смысла чего-либо объяснять, а уж тем более глупо идти у них на поводу.
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31k
Растрелли В.В. 52 минуты назад
Ну и как теперь это развидеть?
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215
дядя Ваня 56 минут назад
Мля, в чем проблема? Не голосуйте деньгами за эти петушиные бренды и поменьше пишите про это и все. А то с каждого угла про это дерьмо раздается, а черный PR это тоже PR. Капиталисты всегда ставят прибыль во главе. И если эти жирные пи..дорги будут влиять на прибыль то вся эта толерастия быстро закончится.
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693
SilentBob 57 минут назад
е(ба)льце этой ибонашки - квадратное! фишки, извиняйтесь и шлите лего

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21k
Ego sum qui sum Час назад
даже не затрагивая все остальное но огромные складки и спорт - это вообще нахер?
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16k
Пумба Час назад
«Женщины» с прибором и чернокожие бодипозитивщицы: потерявшая эстетику реклама катится в адПосмотреть
«Женщины» с прибором и чернокожие бодипозитивщицы: потерявшая эстетику реклама катится в ад
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16k
Пумба Час назад
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64k
Доктор Джонс Час назад
Просто отвратительно!
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
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18k
Serg2001 Час назад
Стойкое ощущение, что здоровая (и в психическом и в физическом плане) часть человечества неуклонно проигрывает в борьбе со всяческими фриками. Стоило дать им с мизинчик прав, как все эти упыри повылазили из сумрака, проникли во власть, в массмедиа, в школы и постепенно переворачивают весь мир с ног на голову. Делают белое черным и наоборот. Они постепенно, но неуклонно делают МОЙ мир хуже! ИМХО.
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8k
krivsan Час назад
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6k
Bartello Час назад
Но своей цели рекламщики добились.
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5k
Максим 2 часа назад
Мы в жизни все далеки от идеала. Но реклама как и продукты, которые в основном являются неким излишеством, должна быть яркой и идеальной что ли. Зачем жирная баба в рекламе или "мужик" с членом из ноги?
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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