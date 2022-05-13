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Родные погибшего из-за TikTok-челленджа ребёнка подали в суд на соцсеть

Родные погибшего из-за TikTok-челленджа ребёнка подали в суд на соцсеть

Автор:
13 мая 2022 15:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: media   в мире   дети   новости   события   соцсети   тикток   
2449
3
Девочке Ниле Андерсон было всего десять лет, когда она погибла в результате опасного для жизни задания, в декабре прошлого года.

Источник:

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Метки: media   в мире   дети   новости   события   соцсети   тикток   
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17  комментариев
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2k
Copycat 2 часа назад
Честно сказать тик-ток на мой взгляд опасен ещё и тем что он убивает ваше время заставляя тупить в него, я на себе опробовал это - обычно я читаю книги в дороге но тут решил в тикток залипнуть, да приколы смешно, да помогает коротать время но потом развивается зависимость и ты уже просто так начинаешь туда заходить вместо того что бы заняться делом
ну а про то что контент там 80% это нечто тупое до того что мозг судорогой сводит многие и так знают

короче пересилил я себя - удалил тикток, поставил дуолинго - теперь в свободное время английский и французский язык подтягиваю, это полезней для меня
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8k
a_komolow Полчаса назад
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10k
Трив 36 минут назад
Родители ОБЯЗАНЫ контролировать все аспекты жизни ребёнка, он мало что понимает и если ему не помогают, то случается вот такое. ОБЯЗАНЫ знать, с кем общается их ребёнок, где бывает, что смотрит или читает, кто его/её друзья. А то так можно обвинить кого или что угодно.
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5
Александр 49 минут назад
Млять один вопрос за всем????
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69
Товарищ Петров 50 минут назад
будет круто если тик ток вздернут янки на кучу бабок.
и тут ребенок, скорее предлог.
основная проблема таких сетей в рекомендательных системах, нацеленных на максимальное затягивание (увеличение показов рекламы одному человеку).
Дуров недавно хорошо по этой теме прошелся.
Но мейлрушный вконтакте обгоняет по внедрению рекомендалки даже китаезный тикток.
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28k
Aqueronte 52 минуты назад
Естественный отбор, Дарвин прав
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16k
Valiko 52 минуты назад
Если никто до ребенка не дотрагивался, винить можно только родителей!
Тикток - помойка. И только родители виноваты в том, что неразумное дитë по ней лазит. Но если тикток заблочат, это будет хорошо.
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640
Murych 53 минуты назад
Рожатели сами не уследили
.
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12k
Проктолог-иллюзионист Час назад
Бред какой-то. Соцсети, как и в общем интернет это всего лишь способ получения информации. Раньше эту херню дети во дворе друг другу рассказывали, сейчас через интернет, масштаб поменялся, суть нет. Мы в детстве прыгали по стройкам и взрывали карбид, были и несчастные случаи, но интернет никто не винил, его не было. Если ребенок настолько не готов к жизни, что сам себе удушил, то тут вопрос скорее к родителям.
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18k
Александр Час назад
Виноваты родители.

Дай дураку стеклянный член и вы в курсе что произойдет. Даже вытанцовывая какую нибудь дребедень, можно поскользнуться и раскроить череп об угол стола, например. Так что, Дегенерат Ток тут не причем.
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8k
arthes69 Час назад
Виноваты родители.
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1k
Sergius SPb 2 часа назад
Американцы увидели что Тик-ток это оружие массового поражения малолеток и дебилов и быстро его выкупили у китайцев. Такое надо держать под своим контролем.
И пользоваать по своему усмотрению.
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1k
Трям 2 часа назад
Хороший тикток! Умничка!
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272
месяц май Трям 2 часа назад
Совсем ипанулся? А если это твой ребёнок?
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