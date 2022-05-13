Родные погибшего из-за TikTok-челленджа ребёнка подали в суд на соцсеть

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Девочке Ниле Андерсон было всего десять лет, когда она погибла в результате опасного для жизни задания, в декабре прошлого года.
Родственники ребёнка обвинили платформу в продвижении смертельно опасных роликов. Это блэкаут-челлендж, когда его участники затягивают вокруг шеи ремень.
"Алгоритмы TikTok решили, что в блэкаут-челлендже якобы нет ничего плохого, и он должен понравиться 10-летней Ниле Андерсон. Но в результате она погибла" - заявила семья.
"Алгоритмы TikTok решили, что в блэкаут-челлендже якобы нет ничего плохого, и он должен понравиться 10-летней Ниле Андерсон. Но в результате она погибла" - заявила семья.
Десятилетнюю Андресон нашли родственники в спальне без сознания и вызвали скорую. Она была госпитализирована, провела пять дней в реанимации, но спасти девочку не удалось. Представители соцсети заявили, что блэкаут-челлендж возник задолго до запуска TikTok и информацию о нём можно найти не только на этом ресурсе, но и на других.
СМИ уже сообщали о смертях по причине блэкаут-челленджа. В июне 2021 года из-за него погиб школьник, а в январе того же года умерла десятилетняя итальянская девочка.
Как считаете, кто несёт ответственность за то, что видит ребёнок в интернете - соцсети или же всё-таки родители должны контролировать контент? И где та грань, где потребляемая информация контролируется, а где уже нарушаются личные границы? Также стоит учесть, что дети во все времена совершали глупые поступки "на слабо" и регулярно подвергают свою жизнь опасности.
Как считаете, кто несёт ответственность за то, что видит ребёнок в интернете - соцсети или же всё-таки родители должны контролировать контент? И где та грань, где потребляемая информация контролируется, а где уже нарушаются личные границы? Также стоит учесть, что дети во все времена совершали глупые поступки "на слабо" и регулярно подвергают свою жизнь опасности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ну а про то что контент там 80% это нечто тупое до того что мозг судорогой сводит многие и так знают
короче пересилил я себя - удалил тикток, поставил дуолинго - теперь в свободное время английский и французский язык подтягиваю, это полезней для меня
и тут ребенок, скорее предлог.
основная проблема таких сетей в рекомендательных системах, нацеленных на максимальное затягивание (увеличение показов рекламы одному человеку).
Дуров недавно хорошо по этой теме прошелся.
Но мейлрушный вконтакте обгоняет по внедрению рекомендалки даже китаезный тикток.
Тикток - помойка. И только родители виноваты в том, что неразумное дитë по ней лазит. Но если тикток заблочат, это будет хорошо.
Дай дураку стеклянный член и вы в курсе что произойдет. Даже вытанцовывая какую нибудь дребедень, можно поскользнуться и раскроить череп об угол стола, например. Так что, Дегенерат Ток тут не причем.
И пользоваать по своему усмотрению.