Родные погибшего из-за TikTok-челленджа ребёнка подали в суд на соцсеть

СМИ уже сообщали о смертях по причине блэкаут-челленджа. В июне 2021 года из-за него погиб школьник, а в январе того же года умерла десятилетняя итальянская девочка.

Как считаете, кто несёт ответственность за то, что видит ребёнок в интернете - соцсети или же всё-таки родители должны контролировать контент? И где та грань, где потребляемая информация контролируется, а где уже нарушаются личные границы? Также стоит учесть, что дети во все времена совершали глупые поступки "на слабо" и регулярно подвергают свою жизнь опасности.