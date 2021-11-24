"Я могла бы весь дом этими угрозами обклеить": Роулинг об угрозах от трансгендеров

В продолжении истории борьбы Джоан Роулинг с новой этикой принятия всех и вся. В тот раз фанаты заступились за писательницу и требовали пригласить ее на проект, посвященный юбилею киносаги "Гарри Поттер".
Не так давно адрес писательницы слили в открытый доступ, это сделали ее недоброжелатели под никами: @Richard_Energy_, @hollywstars, @IAmGeorgiaFrost. Они выложили фото на фоне дома писательницы в Твиттер.
Но фанаты увидели выходку преследователей и накидали жалобы в администрацию соцсети на эту запись. В итоге Твиттер удалил фотографию, а вышеуказанных пользователей забанил.
При этом писательница заявляет, что, к сожалению, привыкла к угрозам из-за своих "старомодных" убеждений.
«Им стоило бы задуматься о том, что мне уже столько раз угрожали смертью, что я могла бы весь дом этими угрозами обклеить, а высказываться не перестала», - написала у себя в твиттере писательница.
В числе самых обиженных на заявления Роулинг можно выделить трансгендеров, а именно мужчин, которые требуют называть себя женщинами. Роулинг неоднократно резко высказывалась о том, что общество пытаясь угодить всем новым вариациям социальных гендеров тем самым оскорбляют традиционный билогический женский пол.
В этом ее поддерживают многие женщины, которые не особо желают делить женские уборные и раздевалки с некогда бывшими мужчинами, строящими из себя женщин.
Она также публично обратилась к своим преследователям: «Лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, — это прекратить преследовать, домогаться и угрожать нам».
Но что же думают о выходках "активистов" сталкеров те, кто публично обвинял Роулинг в трансфобии? Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, из-за которых Роулинг не будет в юбилейном выпуске Гарри Поттера хранят молчание об угрозах в адрес писательницы.
При этом, когда Роулинг попала в скандал, они первыми из актеров поспешили ее осудить. Быть может, трансгендеры угрожают и их близким, раз актеры до сих пор не осудили действия преступников. Либо данное молчание является признаком одобрения действий активистов.
Сама Джоан Роулинг не унывает, а фанаты ее поддерживают. Вот такое сообщение она перепостила на зло тем, кто хотел прийти к ее дому, но не успел записать адрес:
Писательница не перестает верить в добро и старается подарить людям надежду в добро. Она принимает активное участие в благотворительных мероприятиях и проектах, а в прошлом году пожертвовала около миллиона долларов различным фондам.
Glad you're OK, but thoughts & prayers to the sub-100 follower account that got 5k+ (positive) notifications defending you. pic.twitter.com/Sqp8QFE48D— Andrew R (@ExcelPope) November 22, 2021
Знаете, что самое забавное в этой истории, если вообще в ситуации с преследованием и угрозами что-то может быть забавным? Автор поста с адресом Роулинг написал у себя в Твиттере, что ему поступает множество угроз и трансфобных оскорблений. То есть сталкеры, которые устроили травлю Роулинг, сами жалуются на травлю. О этот дивный новый мир современной политкорректности.
Источник:
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- Настоящие герои, а не вот это всё
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- Поттероманы как заклинание пишут #IStandWithJKRowling, призывая пригласить Роулинг в юбилейный выпуск "Гарри Поттера"
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И эти транс@идоры орут, что они "всего лишь хотят таких же прав, как у всех".
Когда в споре с ними говоришь, что они давно хотят привилегий и обособленных прав, то тебя, естественно, нарекают гомофобом.
А трахать этих как? Как женщин? И куда? Так это просто пи.дер.асти.я какая то...
Или эти строят из себя ради спорта и чтобы на толчке подглядывать за женщинами?
https://lurkmore.to/Поколение_снежинокhttps://lurkmore.to/Поколение_снежинок
Здесь в принципе много чего хорошо написано о неадекватности и аггресивности этого поколения, об их эгоизме и святой уверенности, что только они правы.
нужно было вместо бухать, шыряться, заниматься воспитанием детей.
И поколение было бы нормальное.