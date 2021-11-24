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"Я могла бы весь дом этими угрозами обклеить": Роулинг об угрозах от трансгендеров

"Я могла бы весь дом этими угрозами обклеить": Роулинг об угрозах от трансгендеров (11 фото)

Автор:
24 ноября 2021 19:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: S.T.A.L.K.E.R.   Гарри Потттер   Угрозы   джоан роулинг   новости   трансы   шок   
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В продолжении истории борьбы Джоан Роулинг с новой этикой принятия всех и вся. В тот раз фанаты заступились за писательницу и требовали пригласить ее на проект, посвященный юбилею киносаги "Гарри Поттер".

Не так давно адрес писательницы слили в открытый доступ, это сделали ее недоброжелатели под никами: @Richard_Energy_, @hollywstars, @IAmGeorgiaFrost. Они выложили фото на фоне дома писательницы в Твиттер.

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Но фанаты увидели выходку преследователей и накидали жалобы в администрацию соцсети на эту запись. В итоге Твиттер удалил фотографию, а вышеуказанных пользователей забанил.

При этом писательница заявляет, что, к сожалению, привыкла к угрозам из-за своих "старомодных" убеждений.


«Им стоило бы задуматься о том, что мне уже столько раз угрожали смертью, что я могла бы весь дом этими угрозами обклеить, а высказываться не перестала», - написала у себя в твиттере писательница.

В числе самых обиженных на заявления Роулинг можно выделить трансгендеров, а именно мужчин, которые требуют называть себя женщинами. Роулинг неоднократно резко высказывалась о том, что общество пытаясь угодить всем новым вариациям социальных гендеров тем самым оскорбляют традиционный билогический женский пол.

В этом ее поддерживают многие женщины, которые не особо желают делить женские уборные и раздевалки с некогда бывшими мужчинами, строящими из себя женщин.

Она также публично обратилась к своим преследователям: «Лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, — это прекратить преследовать, домогаться и угрожать нам».

Но что же думают о выходках "активистов" сталкеров те, кто публично обвинял Роулинг в трансфобии? Дэниел Рэдклифф и Эмма Уотсон, из-за которых Роулинг не будет в юбилейном выпуске Гарри Поттера хранят молчание об угрозах в адрес писательницы.

При этом, когда Роулинг попала в скандал, они первыми из актеров поспешили ее осудить. Быть может, трансгендеры угрожают и их близким, раз актеры до сих пор не осудили действия преступников. Либо данное молчание является признаком одобрения действий активистов.


Сама Джоан Роулинг не унывает, а фанаты ее поддерживают. Вот такое сообщение она перепостила на зло тем, кто хотел прийти к ее дому, но не успел записать адрес:


Писательница не перестает верить в добро и старается подарить людям надежду в добро. Она принимает активное участие в благотворительных мероприятиях и проектах, а в прошлом году пожертвовала около миллиона долларов различным фондам.


Знаете, что самое забавное в этой истории, если вообще в ситуации с преследованием и угрозами что-то может быть забавным? Автор поста с адресом Роулинг написал у себя в Твиттере, что ему поступает множество угроз и трансфобных оскорблений. То есть сталкеры, которые устроили травлю Роулинг, сами жалуются на травлю. О этот дивный новый мир современной политкорректности.

Источник:

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Метки: S.T.A.L.K.E.R.   Гарри Потттер   Угрозы   джоан роулинг   новости   трансы   шок   
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11  комментариев
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4k
tamin Час назад
Ребят, толкиен. Он был крайним консерватории. Никакого секса, гкндерства и.т.д. что в сильмаллирионе, что в других книгах. В сериале сцукка гномы трансы. Это что такое......дно, полное дно. А хороших авторов мы что и чтить будем! Пох на лгбт.
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2k
sedoisever 16 минут назад
А ведь дальше может быть хуже...
И эти транс@идоры орут, что они "всего лишь хотят таких же прав, как у всех".
Когда в споре с ними говоришь, что они давно хотят привилегий и обособленных прав, то тебя, естественно, нарекают гомофобом.
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284
felix 17 минут назад
Женя, айда к нам!
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26k
Мойша 22 минуты назад
В числе самых обиженных на заявления Роулинг можно выделить трансгендеров, а именно мужчин, которые требуют называть себя женщинами.

А трахать этих как? Как женщин? И куда? Так это просто пи.дер.асти.я какая то...
Или эти строят из себя ради спорта и чтобы на толчке подглядывать за женщинами?
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8k
Тудаблин 37 минут назад
геи, лесбиянки... но вся эта история наглядно показала, что 3.14дары они все
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64k
Доктор Джонс Час назад
Когда же эта пропи.дарская вакханалия закончится?
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24k
Владимир Час назад
Почитайте, кому интересно, эту статью.
https://lurkmore.to/Поколение_снежинокhttps://lurkmore.to/Поколение_снежинок
Здесь в принципе много чего хорошо написано о неадекватности и аггресивности этого поколения, об их эгоизме и святой уверенности, что только они правы.
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