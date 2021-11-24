"Я могла бы весь дом этими угрозами обклеить": Роулинг об угрозах от трансгендеров

При этом писательница заявляет, что, к сожалению, привыкла к угрозам из-за своих "старомодных" убеждений.





«Им стоило бы задуматься о том, что мне уже столько раз угрожали смертью, что я могла бы весь дом этими угрозами обклеить, а высказываться не перестала», - написала у себя в твиттере писательница.