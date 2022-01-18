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Мужчина 11 лет был прикован к постели и вылечил себя сам

Мужчина 11 лет был прикован к постели и вылечил себя сам (9 фото)

Автор:
18 января 2022 17:08
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Открытия   интересное   исследования   истории   медицина   операция   
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Дуг Линдсей, в возрасте 21 года, был на последнем курсе университета, изучая биохимию, когда он пришел домой и упал как подстреленный.
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После изучения множества медицинских учебников, Линдсей предположил, что целый класс заболеваний автономной нервной системы может существовать вне привычных категорий, что известны большинству неврологов и эндокринологов. Он купил компьютер, взял в поддержку одного ученого и принялся за работу.
В 2006 году обследование показало, что его надпочечники "ярко светятся". Эта аномалия отлично вписалась в его новую теорию. И наконец, он поставил себе диагноз: двусторонняя надпочечная медуллярная гиперплазия. Если сказать проще, это значит, что мозговой слой (внутренняя часть) надпочечников сильно увеличился и стал действовать как опухоль. Слишком много адреналина вырабатывали надпочечники Линдсея.

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Метки: Открытия   интересное   исследования   истории   медицина   операция   
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2k
Алексей Час назад
---Слишком много адреналина вырабатывали надпочечники Линдсея.---
______________________
И никто ни разу не выявил аномальные показатели адреналина в его анализах?
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30k
Юр21 Полчаса назад
Голова!
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5k
Zhora 40 минут назад
Если эта история - правда, то этот парень просто неимоверно крут ! И жирный минус врачам, которые его обследовали.
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