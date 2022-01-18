Мужчина 11 лет был прикован к постели и вылечил себя сам

Дуг обложился медицинской литературой, будучи уверен, что найдет ответ. Он обращался к специалистам по эндокринологии, лечению внутренних болезней, неврологии. Один из врачей, когда у него закончились идеи, отправил Линдсея к психиатру. В тот момент он понял, что решать проблему придется ему самостоятельно.

Еще учась в колледже он нашел кем-то выброшенный 2200-страничный учебник эндокринологии, в надежде понять, что же не так с его матерью. Именно там он прочитал важнейший абзац, что расстройства надпочечников могут напоминать расстройства щитовидка. Дуг решил, что его проблема именно в надпочечниках - железах, расположенных над почками по бокам брюшной полости.