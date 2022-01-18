Мужчина 11 лет был прикован к постели и вылечил себя сам

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Дуг Линдсей, в возрасте 21 года, был на последнем курсе университета, изучая биохимию, когда он пришел домой и упал как подстреленный.
Это случилось в 1999 году. Совсем скоро симптомы Дуга стали сильными и никакие лекарства не помогали. Молодой человек постоянно ощущал слабость, головокружение, учащенное сердцебиение. Дуг не мог пройти больше 15 метров и простоять на ногах не больше двух минут.
11 лет он провел в постели, будучи к ней прикованным и пытался разгадать тайну своей болезни. Врачи не знали, что делать - не помогали ни лекарства, ни процедуры, Линдсей, в конце концов понял, что ему придется спасать себя самому. И дальше случилось просто невероятное.
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Болезнь Дуга явно носила наследственный характер. Когда ему было 18 месяцев, его мама настолько была слаба, что не могла брать его на руки. Когда ему было четыре годика она уже не могла ходить. Она всю жизнь была в постели. Медики бились, но не могли поставить точный диагноз, но установили, что заболевание как-то связано с щитовидной железой. И это же заболевание разбило и тетку Линдсея, которая была слаба настолько, что даже не могла завязывать шнурки.
Дуг обложился медицинской литературой, будучи уверен, что найдет ответ. Он обращался к специалистам по эндокринологии, лечению внутренних болезней, неврологии. Один из врачей, когда у него закончились идеи, отправил Линдсея к психиатру. В тот момент он понял, что решать проблему придется ему самостоятельно.
Еще учась в колледже он нашел кем-то выброшенный 2200-страничный учебник эндокринологии, в надежде понять, что же не так с его матерью. Именно там он прочитал важнейший абзац, что расстройства надпочечников могут напоминать расстройства щитовидка. Дуг решил, что его проблема именно в надпочечниках - железах, расположенных над почками по бокам брюшной полости.
Еще учась в колледже он нашел кем-то выброшенный 2200-страничный учебник эндокринологии, в надежде понять, что же не так с его матерью. Именно там он прочитал важнейший абзац, что расстройства надпочечников могут напоминать расстройства щитовидка. Дуг решил, что его проблема именно в надпочечниках - железах, расположенных над почками по бокам брюшной полости.
После изучения множества медицинских учебников, Линдсей предположил, что целый класс заболеваний автономной нервной системы может существовать вне привычных категорий, что известны большинству неврологов и эндокринологов. Он купил компьютер, взял в поддержку одного ученого и принялся за работу.
Дуг Линдсей диагностировал заболевание, в существование которого врачи не верили.
О своем открытии он доложил на научной конференции, что произвело настоящий фурор в медицинских кругах. Все многочисленные анализы и обследования не могли выявить в его организме ни малейших нарушений. Дуг начал подозревать, что в его надпочечниках есть что-то, что имеет эффект опухоли, не являясь таковой.
В 2006 году обследование показало, что его надпочечники "ярко светятся". Эта аномалия отлично вписалась в его новую теорию. И наконец, он поставил себе диагноз: двусторонняя надпочечная медуллярная гиперплазия. Если сказать проще, это значит, что мозговой слой (внутренняя часть) надпочечников сильно увеличился и стал действовать как опухоль. Слишком много адреналина вырабатывали надпочечники Линдсея.
Ряд экспертов сомневались в точности этого диагноза, но врач, что помогал Линдсей, поручился своей солидной репутацией. К нему прислушались.
В медицинской литературе Дуг нашел всего-лишь 32 описанных случая двусторонней надпочечной медуллярной гиперплазии. Мужчина пришел к достаточно простому решению: если удалить мозговой слой из его надпочечников (по аналогии с тем, как если бы из сваренного вкрутую яйца удалили желток), то он должен пойти на поправку.
В медицинской литературе Дуг нашел всего-лишь 32 описанных случая двусторонней надпочечной медуллярной гиперплазии. Мужчина пришел к достаточно простому решению: если удалить мозговой слой из его надпочечников (по аналогии с тем, как если бы из сваренного вкрутую яйца удалили желток), то он должен пойти на поправку.
Линдсею пришлось придумать и собственную операцию тоже.
Он написал доклад в 363 страницы с описанием первой в истории надпочечной медуллэктомии - операции по удалению мозгового слоя из надпочечников.
Дуг 18 месяцев искал хирурга, который бы согласился это сделать. В сентябре 2010 года Линдсей лег на операцию и хирург успешно удалил мозговой слой одного из надпочечников.
Дуг 18 месяцев искал хирурга, который бы согласился это сделать. В сентябре 2010 года Линдсей лег на операцию и хирург успешно удалил мозговой слой одного из надпочечников.
Уже через 3 недели Линдсей мог сидеть на стуле три часа подряд. К Рождеству ему удавалось пройти полтора километра, а инвалидное кресло оставалось дома. Однако, выздоровление шло медленно и в 2012 году ему провели такую же операцию на втором надпочечнике. Через год Дуг полетел с друзьями на Багамы. Он никогда не видел океана до этого.
В начале 2014 года Линдсей перестал принимать львиную долю поддерживающих лекарств, от которых он зависел на протяжении 11 лет.
Дуг сделал просто невероятное: он спас сам себя. Жаль, но маму спасти ему не удалось: она была слишком слаба, чтобы перенести операцию и скончалась в 2016 году. Дуг Линдсей спустя 16 лет закончил университет и получил степень по биологии.
Сегодня он выступает с лекциями, занимается биомедицинскими исследованиями и отлично себя чувствует.
Дуг сделал просто невероятное: он спас сам себя. Жаль, но маму спасти ему не удалось: она была слишком слаба, чтобы перенести операцию и скончалась в 2016 году. Дуг Линдсей спустя 16 лет закончил университет и получил степень по биологии.
Сегодня он выступает с лекциями, занимается биомедицинскими исследованиями и отлично себя чувствует.
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И никто ни разу не выявил аномальные показатели адреналина в его анализах?