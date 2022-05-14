FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн Элементарный детокс: какие продукты быстрее всего почистят тело от токсинов Элементарный детокс: какие продукты быстрее всего почистят тело от... "Ни&nbsp;о&nbsp;чем&nbsp;не&nbsp;жалею": 18 котиков, которых угостили кошачьей мятой "Ни о чем не жалею": 18 котиков, которых... Попрошайки вышли на новый уровень: капитан Джек Воробей Попрошайки вышли на новый уровень: капитан Джек Воробей Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Эпичный запуск португальского военного дрона Эпичный запуск португальского военного дрона Чернуха (Тёмный юмор) Чернуха (Тёмный юмор) Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Почему англичане платят через нос, о создании свиньи-копилки и другие занимательные факты о деньгах Почему англичане платят через нос, о создании свиньи-копилки и... Кубинская волейболистка «Уралочки» отреагировала на расистский выпад тренера Воронкова Кубинская волейболистка «Уралочки» отреагировала на расистский... Трагедия гениального мастера короткого рассказа Трагедия гениального мастера короткого рассказа Калейдоскоп позитива. Выпуск 128 Калейдоскоп позитива. Выпуск 128 Мода в СССР: летние платья 1950–1970-х Мода в СССР: летние платья 1950–1970-х Москва, которой нет. Цветные снимки исчезнувшей деревянной и малоэтажной Москвы Москва, которой нет. Цветные снимки исчезнувшей деревянной и... Люди и лица Люди и лица В отрубе. Часть 2 В отрубе. Часть 2  Д'Артаньян мнимый, предполагаемый и настоящий Д'Артаньян мнимый, предполагаемый и настоящий Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-68 Смешные комментарии из социальных сетей-68 Шутки коллег, от которых хочется уволиться Шутки коллег, от которых хочется уволиться
Замглавы ФНС отдала мошенникам «из Сбербанка и ЦБ» 1,2 млн рублей

Замглавы ФНС отдала мошенникам «из Сбербанка и ЦБ» 1,2 млн рублей

Автор:
14 мая 2022 22:00
Метки: ФНС   мошенники   не юмор   
417
1
Телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками Сбербанка и Банка России, похитили 1,2 млн рублей у заместителя руководителя Федеральной налоговой службы РФ Светланы Бондарчук, сообщил в пятницу, 13 мая, источник ТАСС в правоохранительных органах.
Средства Светланы Бондарчук похитили еще в апреле — тогда же она заявила о случившемся в полицию.

«Замруководителя ФНС Светлана Бондарчук заявила в полицию, что в апреле ей позвонили, представились сотрудниками службы безопасности Сбербанка и ЦБ», — объяснил источник.

Злоумышленники объяснили необходимость перевести средства защитой вкладов от мошенничества.

«Под предлогом защиты банковских вкладов от несанкционированных трансакций и мошенничества вынудили снять деньги со счета в Сбербанке и внести через банкомат МТС на счета неизвестных. Заявительница перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей», — рассказал источник агентства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В 2011 году Светлана Бондарчук была назначена на должность заместителя руководителя Федеральной налоговой службы. Она координирует и контролирует деятельность Управления налогообложения имущества и Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов.

Материал был удален с сайта ТАСС, однако, как сообщает «Коммерсант», текст сообщения остался на подписной ленте. Уведомления об аннулировании материала не было.

6 мая Банк России начал публиковать наиболее распространенные схемы, которые используют мошенники для кражи денег у граждан. К типичным мошенническим схемам Банк России отнес предложение проверить данные счета на предмет утечки, сообщение о дефиците наличных рублей и валюты, предложение перевести деньги на «специальный счет Центрального банка» и оформление кредита.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: ФНС   мошенники   не юмор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
690
Рафаэль 13 часов назад
Как она там работает вообще, какую пользу приносит если у неё в голове пусто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
1k
Sergius SPb Минуту назад
Легко пришли и легко ушли.
Дамочку проверили на доход-расход?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ron 16 минут назад
Если написанное - правда, то Отдел кадров ФНС должен поработать над критериями отбора специалистов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Борис Карабанов 3 часа назад
Теперь мне понятны абсурдность, и дебилизм ряда решений ФНС. Кадровый вопрос.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей 3 часа назад
какая отвратительная м......
ну там по тексту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
a_komolow 4 часа назад
Вор у вора дубинку украл?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
412
333 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
WORLD 10 часов назад
Замглавы ФНС отдала мошенникам «из Сбербанка и ЦБ» 1,2 млн рублейПосмотреть
Замглавы ФНС отдала мошенникам «из Сбербанка и ЦБ» 1,2 млн рублей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Умница-красавица 10 часов назад
На счета неизвестных? Ну-ну, замутила схематоз, чтобы отмыть нажитое направедным путем. Или на любовника спустила…
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi 11 часов назад
Товарищи, это просто какой-то сюр. И эта тетя по налогам нашим шарила?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SuperTroll 11 часов назад
Как вору, на службе государства отмыть наворованные деньги? Сказать, что воры украли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Corvus Corax 12 часов назад
Угу... муж неоднократно спросил - Где ты девала деньги? (с) - А.. Э.. А, мошенники обманули, да!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil 12 часов назад
Я ничего не понимаю: КАК образованные интеллигентные люди могут ТАК "лохануться? Или они не очень образованные? А просто ***... . Ну нет, такого не бывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Enotko Ytko 12 часов назад
на руках у неё партачки? сидела чтоли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
sos1960sos 12 часов назад
Почему мне никак не убрать со своего лица улыбку после этой новости?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mowgley 12 часов назад
Ну Сбербанк же предупредил - граждане, будьте сами внимательны. И даже Сбертелевизоры в продажу запустил.
Как она могла попасться - нипанятна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Вася 13 часов назад
сспади чо у неё с рукой, обгорела чтоли ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Mauritanien

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

8446



Другие посты автора
Популярное
15 удивительных исторических снимков, которые рвут все шаблоны и устои
15 удивительных исторических снимков, которые рвут все шаблоны и устои
Смешные и порой обидные прозвища, которые приклеились к людям и попортили нервы
Смешные и порой обидные прозвища, которые приклеились к людям и попортили нервы
Набирающие популярность
Кубики на выходные
Кубики на выходные
Детские гифки
Детские гифки
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Лучшие демотиваторы
Ну, допустим, ква

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#в мире#дети#автомобили#Приколы#подборка#gif#автомир
#Юмор#интересно#картинки#Ватермарк#забавно#Еда#США#собака#комментарии#спасение
#история#факты#люди#Жизнь#СССР#истории#фотографии#интересное#сарказм#Украина
Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн Написать или пролайкать? Тест: как правильно знакомиться онлайн «Алло, вас беспокоит служба безопасности Сбербанка»: в России в 3 раза уменьшилось количество звонков от мошенников «Алло, вас беспокоит служба безопасности Сбербанка»: в России в 3 раза уменьшилось количество... Москвичку развели на 300 тысяч рублей от имени корейского актера сериалов Москвичку развели на 300 тысяч рублей от имени корейского актера сериалов Британка обманула владелицу салона красоты и вынесла из него солярий Британка обманула владелицу салона красоты и вынесла из него солярий 8 мошенников, которые войдут в историю: от Волка с Уолл-стрит до предшественницы Анны Делви 8 мошенников, которые войдут в историю: от Волка с Уолл-стрит до предшественницы Анны Делви Москвичку обманули на несколько миллионов рублей с помощью телефонного приложения Москвичку обманули на несколько миллионов рублей с помощью телефонного приложения

На что жалуетесь?

Вернуться