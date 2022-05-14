Замглавы ФНС отдала мошенникам «из Сбербанка и ЦБ» 1,2 млн рублей

Средства Светланы Бондарчук похитили еще в апреле — тогда же она заявила о случившемся в полицию.



«Замруководителя ФНС Светлана Бондарчук заявила в полицию, что в апреле ей позвонили, представились сотрудниками службы безопасности Сбербанка и ЦБ», — объяснил источник.



Злоумышленники объяснили необходимость перевести средства защитой вкладов от мошенничества.



«Под предлогом защиты банковских вкладов от несанкционированных трансакций и мошенничества вынудили снять деньги со счета в Сбербанке и внести через банкомат МТС на счета неизвестных. Заявительница перевела мошенникам 1,2 миллиона рублей», — рассказал источник агентства.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



В 2011 году Светлана Бондарчук была назначена на должность заместителя руководителя Федеральной налоговой службы. Она координирует и контролирует деятельность Управления налогообложения имущества и Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов.



Материал был удален с сайта ТАСС, однако, как сообщает «Коммерсант», текст сообщения остался на подписной ленте. Уведомления об аннулировании материала не было.



6 мая Банк России начал публиковать наиболее распространенные схемы, которые используют мошенники для кражи денег у граждан. К типичным мошенническим схемам Банк России отнес предложение проверить данные счета на предмет утечки, сообщение о дефиците наличных рублей и валюты, предложение перевести деньги на «специальный счет Центрального банка» и оформление кредита.