8 мошенников, которые войдут в историю: от Волка с Уолл-стрит до предшественницы Анны Делви

В 1840-х годах в Нью-Йорке прилично одетый Томпсон подходил к заранее выбранной жертве или просто богатым на вид людям и притворялся, будто они уже встречались раньше. Втеревшись к человеку в доверие, Томпсон просил одолжить ему часы. Убежденная жертва без колебаний отдавала часы, в полной уверенности, что Томпсон в скором времени их вернет, но тот, конечно же, исчезал без следа.

Томпсон использовал разные псевдонимы, обманывая нью-йоркскую элиту. В 1849 году его все же поймали, и тогда-то, в статье, опубликованной в New York Herald, Томпсона и назвали «confidence man». Прозвище в последствии сократили до «con man», и так родилась новая порода мошенников, которая проложила дорогу более масштабным схемам мошенничества.

2. «Королева пособий» Линда Тейлор

Биография Тейлор довольно неоднозначна: считается, что она родилась примерно в 1926 году в Теннесси, но официальное свидетельство о ее рождении так и не выпустили. Считается, что при рождении ей дали имя Марта Ли Уайт. Хотя ее родственники говорили, что она белая, ходили слухи, что отец Тейлор был черным, и некоторые полагают, что ее мать держала это в секрете, поскольку в то время на юге США межрасовые отношения были наказуемы.