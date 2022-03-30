FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4358 постов • 1164 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Москвичку развели на 300 тысяч рублей от имени корейского актера сериалов

Москвичку развели на 300 тысяч рублей от имени корейского актера сериалов (4 фото)

Автор:
30 марта 2022 09:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   дорама   корейские сериалы   мошенники   письма счастья   полиция   развод   шоу бизнес   
1594
4

Как только девушка переходит из разряда обычных зрительниц в ранг фанаток - жди беды! Москвичка летом увлеклась корейскими сериалами, поэтому когда однажды получила письмо от одного из "актеров", совершенно обалдела от счастья.

Влюбиться в кумира и совершать глупые поступки - похоже, эта опция у девушек вечная. Вспомнить хотя бы знаменитых "сырих" - поклонниц Сергея Лемешева, которые караулили своего любимца в магазине "Сыр" (оттуда и пошло название этих фанаток). С тех пор ничего не изменилось - разве что предметами поклонения россиянок все чаще становятся зарубежные исполнители.


Жительница Москвы внезапно для себя увлеклась корейской попсой и сериалами. Смазливые мальчики-актеры не только играют в наивных дорамах, но и поют на сцене. Их популярность в Корее очень велика, да и в России находится немало поклонниц этих артистов. Поэтому когда фанатка дорам получила письмо от одного из сериальных актеров, пришла в невероятный восторг.

×
×

Девушку не смутил тот факт, что на страничке Ли Мин Хо - так представился поклоннице артист - не было ни единой фотографии. Его аккаунт периодически блокировали, поэтому влюбленная фанатка общалась со своим кумиром через Google-почту.


Где-то через месяц переписки, "обоже" сообщил, что отправил возлюбленной подарок. А дальше всё шло по накатанной схеме. Россиянке написал вымышленный перевозчик и потребовал заплатить таможенный сбор — 74 тысяч рублей, которые она перевела на карту. После пришло второе письмо, в котором сообщалось, что в посылке якобы нашли конверт с иностранной валютой, за которую нужно доплатить еще 120 тысяч рублей.



"Артист" уверял, что вскоре по прилету девушки в Сеул он отдаст все эти деньги, т.к. богат, а пока просил не скупиться, ведь ее ждет роскошный подарок. В результате москвичка перевела мошенникам около 300 тысяч рублей (точнее, 274 тысячи), но когда у нее попросили еще 141k, все-таки отправилась в полицию. О том, нашли ли мошенников, планомерно разводивших москвичку на немалые суммы, пока неизвестно.

Возможно, эта история послужит уроком девушкам, хотя вряд ли. Ведь как только обычная зрительница переходит в разряд фанаток - жди беды.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Ynews   дорама   корейские сериалы   мошенники   письма счастья   полиция   развод   шоу бизнес   
1
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
FatZilla Час назад
Самая сильная, умная и жёсткая баба превращается в какую-то идиотку бесхребетную, когда начинает плавать в эстрогеновом эмоциональном коктейле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
Radugananebe 3 минуты назад
Уж сколько твердят в СМИ о подобных разводах, и все равно бабы попадаются
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Ivan 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Мдааааа.... Лох - не мамонт...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
azuver Полчаса назад
Если человек еб...отбитый, на всю свою больную башку,то это не лечится.Нужно быть окончательно тупой,что бы повестись на подобное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мистер Фикс Полчаса назад
На дурака не нужен нож.
Ему с три короба наврешь.
И делай с ним что хошь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Margo 45 минут назад
Так она в итоге «дорогой» подарок получила, её мозг начал работать, раз 141K не перевела?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
кот базилий 50 минут назад
Гы-гы-гы Дуплом думала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

133230



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 счастливчиков, которым попалась редкость - одна на миллион
1
69
17 счастливчиков, которым попалась редкость - одна на миллион
Уловки маркетологов, которые приводят в бешенство
0
114
Уловки маркетологов, которые приводят в бешенство
Набирающие популярность в сообществах
Как в СССР из-за давки за жвачкой погибли десятки подростков
0
7
Как в СССР из-за давки за жвачкой погибли десятки подростков
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
1
3
Забытые Кинокрасотки — Актрисы ретро, родившиеся 24 марта
Бизнес, несмотря ни на что. Мастерская столов “Столодел”
Бизнес, несмотря ни на что. Мастерская столов “Столодел”
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#картинки#Россия#СССР#фотографии#в мире#автомобили#Китай
#Юмор#история#аварии#люди#животные#война#шоу бизнес#драка#забавно#новости
#факты#интересно#дтп#Ynews#Приколы#подборка#авто аварии#Украина#кино#переговоры

На что жалуетесь?

Вернуться