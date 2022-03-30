Москвичку развели на 300 тысяч рублей от имени корейского актера сериалов

Влюбиться в кумира и совершать глупые поступки - похоже, эта опция у девушек вечная. Вспомнить хотя бы знаменитых "сырих" - поклонниц Сергея Лемешева, которые караулили своего любимца в магазине "Сыр" (оттуда и пошло название этих фанаток). С тех пор ничего не изменилось - разве что предметами поклонения россиянок все чаще становятся зарубежные исполнители.

Жительница Москвы внезапно для себя увлеклась корейской попсой и сериалами. Смазливые мальчики-актеры не только играют в наивных дорамах, но и поют на сцене. Их популярность в Корее очень велика, да и в России находится немало поклонниц этих артистов. Поэтому когда фанатка дорам получила письмо от одного из сериальных актеров, пришла в невероятный восторг.