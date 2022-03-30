Москвичку развели на 300 тысяч рублей от имени корейского актера сериалов

Как только девушка переходит из разряда обычных зрительниц в ранг фанаток - жди беды! Москвичка летом увлеклась корейскими сериалами, поэтому когда однажды получила письмо от одного из "актеров", совершенно обалдела от счастья.
Влюбиться в кумира и совершать глупые поступки - похоже, эта опция у девушек вечная. Вспомнить хотя бы знаменитых "сырих" - поклонниц Сергея Лемешева, которые караулили своего любимца в магазине "Сыр" (оттуда и пошло название этих фанаток). С тех пор ничего не изменилось - разве что предметами поклонения россиянок все чаще становятся зарубежные исполнители.
Жительница Москвы внезапно для себя увлеклась корейской попсой и сериалами. Смазливые мальчики-актеры не только играют в наивных дорамах, но и поют на сцене. Их популярность в Корее очень велика, да и в России находится немало поклонниц этих артистов. Поэтому когда фанатка дорам получила письмо от одного из сериальных актеров, пришла в невероятный восторг.
Девушку не смутил тот факт, что на страничке Ли Мин Хо - так представился поклоннице артист - не было ни единой фотографии. Его аккаунт периодически блокировали, поэтому влюбленная фанатка общалась со своим кумиром через Google-почту.
Где-то через месяц переписки, "обоже" сообщил, что отправил возлюбленной подарок. А дальше всё шло по накатанной схеме. Россиянке написал вымышленный перевозчик и потребовал заплатить таможенный сбор — 74 тысяч рублей, которые она перевела на карту. После пришло второе письмо, в котором сообщалось, что в посылке якобы нашли конверт с иностранной валютой, за которую нужно доплатить еще 120 тысяч рублей.
"Артист" уверял, что вскоре по прилету девушки в Сеул он отдаст все эти деньги, т.к. богат, а пока просил не скупиться, ведь ее ждет роскошный подарок. В результате москвичка перевела мошенникам около 300 тысяч рублей (точнее, 274 тысячи), но когда у нее попросили еще 141k, все-таки отправилась в полицию. О том, нашли ли мошенников, планомерно разводивших москвичку на немалые суммы, пока неизвестно.
Возможно, эта история послужит уроком девушкам, хотя вряд ли. Ведь как только обычная зрительница переходит в разряд фанаток - жди беды.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Подмосковье задержали мужчину, облившего пару серной кислотой
- ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее организатора
- Психолог посоветовал построить для тиктокеров отдельную специализированную психбольницу
- На авторов ролика о вымышленном депутате Наливкине завели уголовное дело о хулиганстве
- Во время прямого эфира трэш-блогера RTechka умер мужчина
Понравилось24
Ему с три короба наврешь.
И делай с ним что хошь.