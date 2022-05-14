Каждый год ястребы гнездятся перед объективом камеры видеонаблюдения

Но эта видеокамера с 2016 года периодически используется для наблюдения за дикой природой, хотя всё получилось вовсе не по человеческой воле. Сотрудники департамента транспорта из Ирвинга (Техас, США) каждый год любуются семейством краснохвостых ястребов, которые в положенный срок гнездятся перед объективом камеры и выводят там потомство.



