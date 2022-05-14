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Каждый год ястребы гнездятся перед объективом камеры видеонаблюдения

Каждый год ястребы гнездятся перед объективом камеры видеонаблюдения

Автор:
14 мая 2022 09:05
Сообщество : Животные
Метки: видео   гнездо   животные   птица   фото   ястреб   
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Дорожные камеры видеонаблюдения устанавливаются для того, чтобы следить за движением транспорта.

Но эта видеокамера с 2016 года периодически используется для наблюдения за дикой природой, хотя всё получилось вовсе не по человеческой воле. Сотрудники департамента транспорта из Ирвинга (Техас, США) каждый год любуются семейством краснохвостых ястребов, которые в положенный срок гнездятся перед объективом камеры и выводят там потомство.


Поскольку ястребы — довольно традиционные птицы в том, что касается гнёзд, то есть все основания предполагать, что пернатые хищники и дальше продолжат временно перекрывать обзор на автомобильную трассу.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   гнездо   животные   птица   фото   ястреб   
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2  комментария
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8k
Шамсуддин Час назад
ястреб детёнышу говорит
Видишь это око? оно нас защищает!
когда вырастешь, будет у тебя своя семья, будь рядом с ним
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5k
Горожанин Час назад
Ну, ястребы е.б.у.туся. И чего?
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