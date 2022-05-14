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Чем закончился последний Великий голод в Западной Европе

Чем закончился последний Великий голод в Западной Европе

Автор:
14 мая 2022 06:34
Метки: голод   европа   истории   
857
4

Все чаще аналитики сообщают о голоде, который надвигается на мир. В частности, на Ближний Восток и Африку.


В прочем, есть прогнозы и о грядущих голодных годах в Западной Европе. То есть, во Франции, Германии, Голландии и прочих высокоразвитых государствах.

Неподготовленного слушателя это может удивить до степени максимального недоверия:

– Как это голод во Франции? В богатейшей Франции? Вы что, с ума сошли?

А между тем, Европа жила в состоянии перманентного (непрерывного) голода вплоть до середины 19 века. Основными причинами называют, естественно, засухи (неурожаи), войны, эпидемии растений и т.д.

При этом, есть и более глубинная причина, по которой Европа особенно предрасположена к «голодовкам»– это сочетание огромной плотности населения с довольно скудными природными условиями.

Поясню насчет скудных природных условий. Вот, взять ту же Францию. Знаете, почему там так развито виноделие, а еще в ходу лягушки, виноградные улитки и багеты?

Я как-то уже писал об этом. Почвы Франции по большей части неплодородны, каменисты, скудны.

Конечно, современные агротехнологии даже в пустынях заставляют редиску колоситься, но в 14 веке таких чудес не наблюдалось, а потому основной культурой тамошних крестьян являлся виноград, который неприхотлив и растет даже на бедных почвах.

Виноград давал вино и быстрые углеводы, а еще на нем размножались улитки – это был хороший источник белка для голодающих крестьян. Также как и лягушки, которые тоже особо шикарных условий не требуют.

Откуда взялись багеты? Ну, то есть тонкие батоны? Все оттуда же – от отсутствия растительности и, в частности, лесов. Нет леса – нет изобилия дров. А когда мало дров – нужно придумать такую форму хлеба, которая быстро пропекается.

Это вам не каравай из русской печки, который (как и кашу, например), можно было выпекать сколь угодно долго – дров-то имелось в избытке.

В общем, скудная диета французских крестьян перекочевала в сытые времена 20-21 веков, считаясь, при этом, «особо тонкими деликатесами». Деликатесы эти, как мы с вами понимаем, являются памятниками, напоминаниями о том, как трудно было выживать простым европейцам (не элитам) еще лет 200-300 назад.

Чуть-чуть солнышка летом не хватило, чуть-чуть меньше дождей – и количества еды уже не хватало на огромное (для такой площади) европейское население.

Соответственно, каждые 10 лет (а то и чаще) случался голод, который выкашивал десятки тысяч и даже миллионы людей.


Например, в 1125 году Великий голод сократил население Германии в 2 раза. А за 100 лет до этого, в 1030 году, случился еще более страшный голод во Франции (продлившийся 3 года).

Не могу описывать всех его ужасов (не хочу бана), скажу лишь, что по описаниям летописца Рауля Глабера, в те годы на некоторых рынках продавалась человечина, а бедных людей изгоняли из городов (либо съедали), чтобы не делиться с ними скудными запасами еды.

Кстати, традиция изгонять бедняков на голодную смерть сохранялась во Франции даже в 17 веке. Такая вот «просвещенная Европа»…

Спутником голода всегда были болезни (чума, например), а еще чаще – войны. Борьба за еду никогда не останавливалась… Вот как выглядела карта Германии в 17 веке:

×
×

Правда, тогда это называлось не Германия, а Священная Римская Империя, но просто посмотрите, как там все намешано. И все друг с другом воевали, боролись за выживание…

Впрочем, последний Великий европейский голод случился не в Германии или Франции (которые, как вы поняли, являлись чемпионами в этом деле), а в Ирландии.

Это островное государство по соседству с Британией:

Тот, кто немного знаком с культурой США или хотя бы внимательно смотрит американские фильмы, знает, что в Америке живет очень много ирландцев. Их там еще считают «задирами», хулиганами и не очень любят (судя по фильмам).

Однако, мало кто знает, откуда столько ирландцев взялось в США. А это как раз последствие Великого голода, пик которого пришелся на 1847 год (его до сих называют «Черный 47-й»).

Тогда миллионы ирландцев бежали от голода, многие – как раз в Америку. Еще около 1,5 миллионам человек повезло меньше, они умерли от истощения.

Причиной того голода стала вот эта крошечная штука:

Это фитофтора – нечто среднее между грибом, растением и бактерией. Данный микроскопический паразит вызывает фитофтороз растений. В основном – пасленовых.

К пасленовым, напомню, помимо самого паслена относятся, например, еще и помидоры. А также – картошка. Вот ей, собственно, и не повезло в Ирландии середины 19 века.

Массовый фитофтороз охватил картофельные плантации, являвшиеся основой питания ирландцев. Начался голод, который длился 4 года и лишил Ирландию 25% населения (часть – умерли, часть – эмигрировали).

С тех пор, собственно, в Западной Европе большого голода больше не случалось. Главной причиной стало развитие транспорта и логистических цепочек.

Из-за возможности оперативно перераспределять провизию, неурожаи в Европе (которые все равно случались) перестали иметь такие катастрофичные последствия. Если в Европе выдавалась засуха, она теперь могла быстро завезти еду из других стран. В частности – из своих колоний.

Таким образом, с 19 века Европа не то чтобы победила голод, она просто переместила его со своей территории на чужую. В Африку например.

Эта схема существует и по сей день и базируется она, как и прежде, на хорошо развитом транспорте и поставках провизии (и удобрений) из других стран.

Т.к. начиная с 2020 года транспортные цепочки рушатся, а в 2022 году Европа нажила себе определенные проблемы с поставщиками удобрений, дизтоплива и прочего – риск большого голода реально существует.

Ни в коем случае не желаю его никому, но факт остается фактом…

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: голод   европа   истории   
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8k
сеньор Леонсио 17 часов назад
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3k
VPJ 4 часа назад
Может кто-о смотрел Мэла Брукс. " Кому дерьмо..продаю отличное говно... ештете отличное говно....
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34k
Mamin Sibiriak 10 часов назад
В 1942-1943 территорию Бенгалии, север и восток Индии охватил голод жертвами которого стало более 3 миллионов индийцев. Голод был результатом реквизиций риса и прочего зерна, предпринятого английской администрацией и, по мнению некоторых исследователей, являлся сознательным ударом Англии по индийскому населению, поддержавшему "Августовскую революцию" 1942 г. и антибританское движение, возглавляемое Субхасом Босом.

Гитлеру потребовалось 12 лет, чтобы убить 6 миллионов евреев, но британцы обрекли на голодную смерть 3 млн индийцев за 15 месяцев. Индийские источники оценивают потери в 7 миллионов.
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69k
Максим 15 часов назад
Чтобы редиска колосилась даже в пустыне нужны дешевые газ, нефть и удобрения .... из России.
В германии в этом году теплицы остались пустыми. Слишком дорого.
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5k
Горожанин 18 часов назад
Бей Европу - эту мира жопу.
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35k
Мойша 18 часов назад
Голода в Европе не будет - привезут продукты из других стран. Но цены подымутся, и здорово. Голодать будет как всегда Африка и Азия.

А вот теперь мне поясните: куда девается зерно? 80-е года СССР покупал от 30 до 45 млн тонн зерна. И продавал 1 - 2 млн тн. Сейчас территория СССР ничего из зерна не покупает (+40 млн тн. ) и продает около 50 млн тн (+50 млн тн). Прибавка в мировые запасы +90 млн тн. Где зерно?
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3k
Frank Borman 18 часов назад
Отсюда и постоянные войны в Европе и любовь европейцев к колониализму. Большая плотность населения, плюс во многих европейских странах климат не очень способствует земледелию (мало солнца, частые дожди, холодная зима, бедные почвы, гористая местность) - и европейцы постоянно балансировали на грани голода. А отправить вооруженную экспедицию в далекие папуасии, ограбить туземцев, захватить их золото и ресурсы - милое дело.
Так что Незалежную, с ее черноземными землями, и которая сейчас слабая, ничего хорошего не ждет. Европейцы и американцы превратят и ее в колонию.
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Настя Кузнецова
www.legendapress.ru
https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
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