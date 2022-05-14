Чем закончился последний Великий голод в Западной Европе

Все чаще аналитики сообщают о голоде, который надвигается на мир. В частности, на Ближний Восток и Африку.
В прочем, есть прогнозы и о грядущих голодных годах в Западной Европе. То есть, во Франции, Германии, Голландии и прочих высокоразвитых государствах.
Неподготовленного слушателя это может удивить до степени максимального недоверия:
– Как это голод во Франции? В богатейшей Франции? Вы что, с ума сошли?
А между тем, Европа жила в состоянии перманентного (непрерывного) голода вплоть до середины 19 века. Основными причинами называют, естественно, засухи (неурожаи), войны, эпидемии растений и т.д.
При этом, есть и более глубинная причина, по которой Европа особенно предрасположена к «голодовкам»– это сочетание огромной плотности населения с довольно скудными природными условиями.
Поясню насчет скудных природных условий. Вот, взять ту же Францию. Знаете, почему там так развито виноделие, а еще в ходу лягушки, виноградные улитки и багеты?
Я как-то уже писал об этом. Почвы Франции по большей части неплодородны, каменисты, скудны.
Конечно, современные агротехнологии даже в пустынях заставляют редиску колоситься, но в 14 веке таких чудес не наблюдалось, а потому основной культурой тамошних крестьян являлся виноград, который неприхотлив и растет даже на бедных почвах.
Виноград давал вино и быстрые углеводы, а еще на нем размножались улитки – это был хороший источник белка для голодающих крестьян. Также как и лягушки, которые тоже особо шикарных условий не требуют.
Откуда взялись багеты? Ну, то есть тонкие батоны? Все оттуда же – от отсутствия растительности и, в частности, лесов. Нет леса – нет изобилия дров. А когда мало дров – нужно придумать такую форму хлеба, которая быстро пропекается.
Это вам не каравай из русской печки, который (как и кашу, например), можно было выпекать сколь угодно долго – дров-то имелось в избытке.
В общем, скудная диета французских крестьян перекочевала в сытые времена 20-21 веков, считаясь, при этом, «особо тонкими деликатесами». Деликатесы эти, как мы с вами понимаем, являются памятниками, напоминаниями о том, как трудно было выживать простым европейцам (не элитам) еще лет 200-300 назад.
Чуть-чуть солнышка летом не хватило, чуть-чуть меньше дождей – и количества еды уже не хватало на огромное (для такой площади) европейское население.
Соответственно, каждые 10 лет (а то и чаще) случался голод, который выкашивал десятки тысяч и даже миллионы людей.
Например, в 1125 году Великий голод сократил население Германии в 2 раза. А за 100 лет до этого, в 1030 году, случился еще более страшный голод во Франции (продлившийся 3 года).
Не могу описывать всех его ужасов (не хочу бана), скажу лишь, что по описаниям летописца Рауля Глабера, в те годы на некоторых рынках продавалась человечина, а бедных людей изгоняли из городов (либо съедали), чтобы не делиться с ними скудными запасами еды.
Кстати, традиция изгонять бедняков на голодную смерть сохранялась во Франции даже в 17 веке. Такая вот «просвещенная Европа»…
Спутником голода всегда были болезни (чума, например), а еще чаще – войны. Борьба за еду никогда не останавливалась… Вот как выглядела карта Германии в 17 веке:
Правда, тогда это называлось не Германия, а Священная Римская Империя, но просто посмотрите, как там все намешано. И все друг с другом воевали, боролись за выживание…
Впрочем, последний Великий европейский голод случился не в Германии или Франции (которые, как вы поняли, являлись чемпионами в этом деле), а в Ирландии.
Это островное государство по соседству с Британией:
Тот, кто немного знаком с культурой США или хотя бы внимательно смотрит американские фильмы, знает, что в Америке живет очень много ирландцев. Их там еще считают «задирами», хулиганами и не очень любят (судя по фильмам).
Однако, мало кто знает, откуда столько ирландцев взялось в США. А это как раз последствие Великого голода, пик которого пришелся на 1847 год (его до сих называют «Черный 47-й»).
Тогда миллионы ирландцев бежали от голода, многие – как раз в Америку. Еще около 1,5 миллионам человек повезло меньше, они умерли от истощения.
Причиной того голода стала вот эта крошечная штука:
Это фитофтора – нечто среднее между грибом, растением и бактерией. Данный микроскопический паразит вызывает фитофтороз растений. В основном – пасленовых.
К пасленовым, напомню, помимо самого паслена относятся, например, еще и помидоры. А также – картошка. Вот ей, собственно, и не повезло в Ирландии середины 19 века.
Массовый фитофтороз охватил картофельные плантации, являвшиеся основой питания ирландцев. Начался голод, который длился 4 года и лишил Ирландию 25% населения (часть – умерли, часть – эмигрировали).
С тех пор, собственно, в Западной Европе большого голода больше не случалось. Главной причиной стало развитие транспорта и логистических цепочек.
Из-за возможности оперативно перераспределять провизию, неурожаи в Европе (которые все равно случались) перестали иметь такие катастрофичные последствия. Если в Европе выдавалась засуха, она теперь могла быстро завезти еду из других стран. В частности – из своих колоний.
Таким образом, с 19 века Европа не то чтобы победила голод, она просто переместила его со своей территории на чужую. В Африку например.
Эта схема существует и по сей день и базируется она, как и прежде, на хорошо развитом транспорте и поставках провизии (и удобрений) из других стран.
Т.к. начиная с 2020 года транспортные цепочки рушатся, а в 2022 году Европа нажила себе определенные проблемы с поставщиками удобрений, дизтоплива и прочего – риск большого голода реально существует.
Ни в коем случае не желаю его никому, но факт остается фактом…
Источник:
АНТИФИШКИ
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В германии в этом году теплицы остались пустыми. Слишком дорого.
А вот теперь мне поясните: куда девается зерно? 80-е года СССР покупал от 30 до 45 млн тонн зерна. И продавал 1 - 2 млн тн. Сейчас территория СССР ничего из зерна не покупает (+40 млн тн. ) и продает около 50 млн тн (+50 млн тн). Прибавка в мировые запасы +90 млн тн. Где зерно?
Так что Незалежную, с ее черноземными землями, и которая сейчас слабая, ничего хорошего не ждет. Европейцы и американцы превратят и ее в колонию.