Чем закончился последний Великий голод в Западной Европе

В прочем, есть прогнозы и о грядущих голодных годах в Западной Европе. То есть, во Франции, Германии, Голландии и прочих высокоразвитых государствах.

Неподготовленного слушателя это может удивить до степени максимального недоверия:

– Как это голод во Франции? В богатейшей Франции? Вы что, с ума сошли?

А между тем, Европа жила в состоянии перманентного (непрерывного) голода вплоть до середины 19 века. Основными причинами называют, естественно, засухи (неурожаи), войны, эпидемии растений и т.д.

При этом, есть и более глубинная причина, по которой Европа особенно предрасположена к «голодовкам»– это сочетание огромной плотности населения с довольно скудными природными условиями.

Поясню насчет скудных природных условий. Вот, взять ту же Францию. Знаете, почему там так развито виноделие, а еще в ходу лягушки, виноградные улитки и багеты?

Я как-то уже писал об этом. Почвы Франции по большей части неплодородны, каменисты, скудны.

Конечно, современные агротехнологии даже в пустынях заставляют редиску колоситься, но в 14 веке таких чудес не наблюдалось, а потому основной культурой тамошних крестьян являлся виноград, который неприхотлив и растет даже на бедных почвах.

Виноград давал вино и быстрые углеводы, а еще на нем размножались улитки – это был хороший источник белка для голодающих крестьян. Также как и лягушки, которые тоже особо шикарных условий не требуют.

Откуда взялись багеты? Ну, то есть тонкие батоны? Все оттуда же – от отсутствия растительности и, в частности, лесов. Нет леса – нет изобилия дров. А когда мало дров – нужно придумать такую форму хлеба, которая быстро пропекается.

Это вам не каравай из русской печки, который (как и кашу, например), можно было выпекать сколь угодно долго – дров-то имелось в избытке.

В общем, скудная диета французских крестьян перекочевала в сытые времена 20-21 веков, считаясь, при этом, «особо тонкими деликатесами». Деликатесы эти, как мы с вами понимаем, являются памятниками, напоминаниями о том, как трудно было выживать простым европейцам (не элитам) еще лет 200-300 назад.

Чуть-чуть солнышка летом не хватило, чуть-чуть меньше дождей – и количества еды уже не хватало на огромное (для такой площади) европейское население.

Соответственно, каждые 10 лет (а то и чаще) случался голод, который выкашивал десятки тысяч и даже миллионы людей.

Например, в 1125 году Великий голод сократил население Германии в 2 раза. А за 100 лет до этого, в 1030 году, случился еще более страшный голод во Франции (продлившийся 3 года).

Не могу описывать всех его ужасов (не хочу бана), скажу лишь, что по описаниям летописца Рауля Глабера, в те годы на некоторых рынках продавалась человечина, а бедных людей изгоняли из городов (либо съедали), чтобы не делиться с ними скудными запасами еды.

Кстати, традиция изгонять бедняков на голодную смерть сохранялась во Франции даже в 17 веке. Такая вот «просвещенная Европа»…

Спутником голода всегда были болезни (чума, например), а еще чаще – войны. Борьба за еду никогда не останавливалась… Вот как выглядела карта Германии в 17 веке: