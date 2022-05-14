После просмотра этого советского фильма американцы стали массово записываться на фронт Второй мировой войны⁠⁠

На самом деле это далеко не так.

Одной из первых советских кинолент, которая удостоилась высокой и престижной американской награды, стал фильм о войне «Радуга» (1943 г.) режиссера Марка Донского.

Фильм снимали в городе Ашхабаде на стадионе, усыпанным солью, который заменял снег в условиях среднеазиатского климата.

Действие фильма происходит во время Великой отечественной войны.

По сценарию простая украинская женщина Алена Костюк уходит в партизаны. Оказавшись в лапах врага, Алена мужественно переносит пытки, истязания, смерть новорожденного ребенка, которого убивают фашисты, но не выдает своих товарищей.