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После просмотра этого советского фильма американцы стали массово записываться на фронт Второй мировой войны⁠⁠

После просмотра этого советского фильма американцы стали массово записываться на фронт Второй мировой войны⁠⁠

Автор:
14 мая 2022 05:34
Сообщество : Военное
Метки: Великая Отечественная война   военное   кинематограф   кино   советское кино   
686
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Признаться, до последнего времени мне казалось, что фильм «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова был первым и единственным советским фильмом, завоевавшим премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».

На самом деле это далеко не так.


Одной из первых советских кинолент, которая удостоилась высокой и престижной американской награды, стал фильм о войне «Радуга» (1943 г.) режиссера Марка Донского.


Фильм снимали в городе Ашхабаде на стадионе, усыпанным солью, который заменял снег в условиях среднеазиатского климата.


Действие фильма происходит во время Великой отечественной войны.


По сценарию простая украинская женщина Алена Костюк уходит в партизаны. Оказавшись в лапах врага, Алена мужественно переносит пытки, истязания, смерть новорожденного ребенка, которого убивают фашисты, но не выдает своих товарищей.

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То, что этот фильм произведет очень сильное впечатление не только на советского зрителя, но и на американцев, для режиссера Марка Донского стало полной неожиданностью.

Ульям Гарриман ( 1891 - 1986)


Так, после просмотра фильма «Радуга» в дипломатическом корпусе в Москве к Марку Донскому подошел американский посол Уильям Гарриман и спросил:

Господин Донской, ваша картина очень взволновала меня. Вы не станете возражать, если мы покажем ее президенту Рузвельту и американскому народу?

Понятно, что ни Донской, ни советское правительство возражать не стали и положительно отнеслись к просьбе американцев.

Копию картины тут же отправили в Америку, а через некоторое время Донской получил телеграмму от Президента США Франклина Рузвельта:

Дорогой господин Донской! В воскресенье в Белом доме смотрели присланный из России фильм „Радуга“. Я пригласил профессора Чарльза Болена переводить нам, но мы поняли картину и без перевода. Она будет показана американскому народу в подобающем ей величии.

Эффект, который вызвал советский фильм у американского зрителя, можно было сравнить с эффектом разорвавшейся бомбы.

Кадры из фильма "Радуга"


Американцы стали массово записываться добровольцами на фронт. Такое сильное впечатление он произвел на них.


Одно время в американских кинотеатрах в спешном порядке даже были организованны призывные пункты, куда выстраивались длинные очереди из добровольцев.


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Метки: Великая Отечественная война   военное   кинематограф   кино   советское кино   
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3  комментария
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5k
CruelAsm 16 часов назад
Несмотря на широко распространённую в печати информацию, фильм никогда не получал американской премии «Оскар», поскольку эта премия в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» впервые была вручена только в 1947 году. Но картина была отмечена Главным призом ассоциации кинокритиков США и Высшей премией газеты «Daily News» «За лучший иностранный фильм в американском прокате 1944 года», а также призом Национального совета кинообозревателей США.
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5k
Горожанин 18 часов назад
Эх, Америка уже не та...
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