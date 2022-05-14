После просмотра этого советского фильма американцы стали массово записываться на фронт Второй мировой войны⁠⁠

Признаться, до последнего времени мне казалось, что фильм «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова был первым и единственным советским фильмом, завоевавшим премию Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар».
На самом деле это далеко не так.
Одной из первых советских кинолент, которая удостоилась высокой и престижной американской награды, стал фильм о войне «Радуга» (1943 г.) режиссера Марка Донского.
Фильм снимали в городе Ашхабаде на стадионе, усыпанным солью, который заменял снег в условиях среднеазиатского климата.
Действие фильма происходит во время Великой отечественной войны.
По сценарию простая украинская женщина Алена Костюк уходит в партизаны. Оказавшись в лапах врага, Алена мужественно переносит пытки, истязания, смерть новорожденного ребенка, которого убивают фашисты, но не выдает своих товарищей.
То, что этот фильм произведет очень сильное впечатление не только на советского зрителя, но и на американцев, для режиссера Марка Донского стало полной неожиданностью.
Ульям Гарриман ( 1891 - 1986)
Так, после просмотра фильма «Радуга» в дипломатическом корпусе в Москве к Марку Донскому подошел американский посол Уильям Гарриман и спросил:
Господин Донской, ваша картина очень взволновала меня. Вы не станете возражать, если мы покажем ее президенту Рузвельту и американскому народу?
Понятно, что ни Донской, ни советское правительство возражать не стали и положительно отнеслись к просьбе американцев.
Копию картины тут же отправили в Америку, а через некоторое время Донской получил телеграмму от Президента США Франклина Рузвельта:
Дорогой господин Донской! В воскресенье в Белом доме смотрели присланный из России фильм „Радуга“. Я пригласил профессора Чарльза Болена переводить нам, но мы поняли картину и без перевода. Она будет показана американскому народу в подобающем ей величии.
Эффект, который вызвал советский фильм у американского зрителя, можно было сравнить с эффектом разорвавшейся бомбы.
Кадры из фильма "Радуга"
Американцы стали массово записываться добровольцами на фронт. Такое сильное впечатление он произвел на них.
Одно время в американских кинотеатрах в спешном порядке даже были организованны призывные пункты, куда выстраивались длинные очереди из добровольцев.
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